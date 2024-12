Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh dịp cuối năm

Chỉ trong tháng 10 và tháng 11/2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,1 triệu lượt người. Theo các doanh nghiệp lữ hành, đây là con số đáng vui mừng để ngành du lịch Việt Nam hướng đến nhiều mục tiêu trong năm 2025.

Tổng Cục thống kê ghi nhận số liệu khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2024 đạt 1,42 triệu lượt người, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tháng 11/2024, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh - hơn 1,7 triệu lượt người, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 15,8 triệu lượt người, tăng 41,0% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế tăng đột biến dịp cuối năm. (Ảnh minh họa: Danangsensetravel)

Theo ông Phạm Duy Nghĩa - CEO Vietfoot Travel, nguyên nhân khiến lượng khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh là do nước ta đang bước vào giao đoạn cao điểm đón khách quốc tế.

"Giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế của Việt Nam sẽ diễn ra từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Các nước phương Tây đang bước vào mùa đông lạnh, vì thế khách du lịch từ các quốc gia này sẽ tìm tới các đất nước ở khu vực nhiệt đới có khí hậu ấm hơn. Lượng khách quốc tế đổ vào Việt Nam trong thời gian này thường sẽ tăng đột biến" , ông Nghĩa cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Thế Dũng - CEO Vietluxtour, lại cho rằng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế năm 2024 và hoàn toàn có thể nâng mục tiêu này lên mức cao hơn vào năm 2025.

"Với riêng Vietluxtour, từ tháng 10 đến nay, chúng tôi đang đón lượng khách gấp 3 lần thời điểm trước. Do đó, mục tiêu toàn ngành là đón khoảng 1,9 triệu lượt khách mỗi tháng hoàn toàn có thể đạt được khi Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế. Tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó hoặc xấp xỉ chứ không kém quá xa" , ông Dũng nêu quan điểm.

CEO Vietluxtour cho rằng, năm 2025, khi Nga và một số nước Đông Âu bước qua giai đoạn bất ổn định về chính trị, Việt Nam sẽ có cơ hội đón thêm một lượng lớn khách quốc tế.

"Việt Nam có lợi thế là đất nước có bờ biển dài, đa dạng về văn hóa, ẩm thực, có khí hậu và cơ sở vật chất vô cùng tốt. Trong vài năm gần đây, Việt Nam nổi lên là điểm đến an toàn, ổn định về chính trị, do đó, một số thị trường khách du lịch mới đang chuyển hướng đi du lịch Việt Nam rất nhiều như Ấn Độ, Hàn Quốc,... Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đặt các mục tiêu đón khách quốc tế đông đảo hơn, từ đó, có những sự chuẩn bị tốt hơn", CEO Vietluxtour nhận định.

Khách quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: Ngô Trần)

Theo kế hoạch, đến năm 2025, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn với năng lực phát triển du lịch cao trên toàn cầu.

Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25-28 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8-9% mỗi năm. Đến năm 2030, mục tiêu là thu hút 35 triệu lượt khách quốc tế, với tốc độ tăng trưởng từ 13-15% mỗi năm, và 160 triệu lượt khách nội địa, với tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4-5% mỗi năm.

Về hiệu quả kinh tế, đến năm 2025, ngành du lịch dự kiến sẽ đóng góp trực tiếp 8-9% vào GDP và đạt 13-14% GDP vào năm 2030.

Đến năm 2045, du lịch sẽ khẳng định vai trò là động lực của nền kinh tế. Việt Nam sẽ trở thành điểm đến nổi bật toàn cầu, nằm trong các quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 70 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra tổng doanh thu khoảng 7,3 tỷ VND, đóng góp 17-18% vào GDP.