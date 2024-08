Khách hàng FE CREDIT hào hứng khi trúng xe máy, nhận hoàn tiền

Hai khách hàng may mắn tham gia buổi trao thưởng là chị Phạm Thị Tú Quyên (33 tuổi, tỉnh Kiên Giang) – 1 trong 9 khách hàng trúng xe Honda Vision trong chương trình "9 ngày vàng – Ngập tràn ưu đãi"; và anh Trần Minh Sang (32 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) – 1 trong 10 khách hàng trúng giải hoàn tiền 40 triệu đồng của chương trình "9 tuần vàng – Ngập tràn ưu đãi".

Hơn 10 năm lựa chọn FE CREDIT vì chất lượng

Có mặt tại buổi trao giải từ sớm, chị Tú Quyên không giấu được sự vui mừng và bất ngờ. Bản thân chị và gia đình đã là khách hàng thân thiết của FE CREDIT hơn 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình khuyến mãi của FE CREDIT và trúng giải thưởng giá trị.

Nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển và đi làm tại TP.HCM, giữa tháng 6 vừa qua, chị Quyên đã chọn gói vay của FE CREDIT để mua một chiếc xe Honda Wave Alpha. Chia sẻ về quyết định này, chị Quyên cho biết thay vì phải chi khoản tiền lớn một lần để mua xe, chị chọn gói vay từ FE CREDIT như một giải pháp tài chính phù hợp, hỗ trợ việc cân đối nguồn thu, chi hằng tháng.

"Thanh toán tiền mua xe một lần rất "ngán", nên tôi chọn trả trước 5 triệu đồng, phần còn lại mỗi tháng chỉ cần trả khoảng 2,9 triệu đồng. Mức chi này khá phù hợp với thu nhập hàng tháng của tôi", chị Quyên cho biết.



Đại diện FE CREDIT trò chuyện cùng chị Tú Quyên để lắng nghe các ý kiến đóng góp.

Tại buổi lễ, bên cạnh trao giải thưởng đến chị Tú Quyên, ông Yasuhiko Imai cũng chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn chị Quyên vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của FE CREDIT. Ông Imai cũng đồng thời cam kết sẽ luôn cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng thêm nhiều ưu đãi… để đáp lại sự tin yêu của chị Quyên nói riêng và khách hàng nói chung.

"Thông qua sản phẩm cho vay mua xe máy trả góp và các chương trình ưu đãi, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để chị Quyên và các khách hàng của FE CREDIT hiện thực hóa những dự định cá nhân mà không cần lo toan quá nhiều các vấn đề tài chính", ông Yasuhiko Imai bày tỏ.

May mắn mỉn cười trong lần đầu sử dụng FE CREDIT

Chung cảm xúc vui mừng, anh Trần Minh Sang – khách hàng may mắn trúng giải hoàn tiền 40 triệu đồng – cho biết anh áp ủ dự định sở hữu một chiếc xe máy SH từ lâu. Khi biết FE CREDIT có chương trình vay mua xe SH với lãi suất chỉ 0%, anh Sang ngay lập tức chọn mua cho mình chiếc xe yêu thích.

"Tôi chọn trả trước khoảng 60%, phần còn lại tôi sử dụng gói vay xe máy trả góp của FE CREDIT. Do không phải chịu áp lực về lãi suất, tôi khá thoải mái và mỗi tháng chỉ phải trả hơn 2,5 triệu đồng. Bây giờ, tôi còn trúng giải hoàn tiền tận 40 triệu đồng nên rất vui", anh Sang hào hứng nói.

Đại diện FE CREDIT trao giải thưởng đến anh Trần Minh Sang, khách hàng may mắn của chương trình "9 tuần vàng – Ngập tràn ưu đãi".

Anh Sang cho biết thêm đây là lần đầu tiên anh sử dụng dịch vụ của FE CREDIT. Sau khi sở hữu được chiếc xe máy ưng ý, anh cũng đã giới thiệu chương trình này đến các anh em khác trong gia đình."Tôi rất hài lòng với gói vay này, thời gian tới tôi chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng FE CREDIT khi có nhu cầu", anh Minh Sang chia sẻ.

Có thế thấy, giữa bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, người dân cân nhắc hơn khi ra quyết định cho các khoản chi tiêu lớn, FE CREDIT nổi bật như một trong những tên tuổi lớn của ngành tài chính tiêu dùng khi chọn "đi ngược gió" và ra mắt hàng loạt chương trình vay mua xe lãi suất thấp và lãi suất 0% nhằm kích cầu thị trường.

Sản phẩm vay mua xe máy trả góp của FE CREDIT được khách hàng đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp và ân cần.

"Đối với nhiều người dân Việt Nam, chiếc xe máy vẫn là một phương tiện đi lại được ưa chuộng và giá thành vừa phải. Chúng tôi tin rằng hỗ trợ cho người dân có phương tiện đi lại là một yếu tố quan trọng nhằm có thêm cơ hội việc làm, tiếp cận nhiều cơ hội học tập, chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là cho trẻ em. Vì thế, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng FE CREDIT có thể phục vụ tốt hơn cho người dân Việt Nam bằng cách làm cho sản phẩm của chúng tôi dễ tiếp cận hơn, thông qua các giải pháp tài chính đơn giản và hấp dẫn, giúp khách hàng mua xe máy dễ dàng", ông Yasuhiko Imai khẳng định.

Sau lễ trao giải tại Đại lý Ủy nhiệm Hòa Bình Minh (Đồng Nai), FE CREDIT đã và đang liên tục tổ chức các buổi trao giải khác tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh,…