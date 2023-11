Khách hàng nay có thể đặt Be ngay trên BusMap

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng lại có dịp xôn xao vì "màn collab" đặc biệt của BusMap và nền tảng Be khi đưa ra giải pháp liền mạch và đơn giản hóa chuyến đi của người dùng thông qua việc đưa ra các lựa chọn tuyến đường phù hợp chỉ trên một ứng dụng. Có thể nói, đây là sự hợp tác mang tính chiến lược của hai đơn vị nội địa trong sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện công cộng, đẩy mạnh tiến bộ công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động vận tải.



Thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Một trong những ưu tiên quan trọng của Bộ Giao thông Vận tải tính đến năm 2045 là kêu gọi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hoặc sử dụng phương tiện di chuyển thân thiện môi trường.

Để hiện thực hoá mục tiêu trên, BusMap đã ra đời nhằm giúp người dân dễ dàng tra cứu tuyến xe buýt phù hợp và trạm xe gần nhất. Nay BusMap kết hợp cùng Be, đưa tính năng gọi xe Be vào hành trình được đề xuất. Người dùng hoàn toàn có thể đặt Be đi từ điểm khởi hành ra trạm xe, hoặc từ trạm xe đến điểm đích, theo lộ trình gợi ý được nghiên cứu bởi BusMap.

Với mục tiêu "Thuận tiện và đơn giản hóa cách mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng", người dùng nay không cần tốn nhiều thời gian tự nghiên cứu tối ưu hóa quá trình di chuyển của bản thân, hay lo ngại không tìm được bến/trạm xe buýt nào phù hợp gần điểm đi và điểm đến. Dù ở bất cứ đâu, với một chiếc điện thoại thông minh và kết nối internet, chỉ cần nhập điểm đi và đến, người dùng đã có ngay lộ trình thích hợp. Hơn nữa, việc kết hợp với xe ôm công nghệ sẽ giúp hành trình di chuyển bằng xe buýt hàng ngày trở nên nhanh chóng, góp phần bảo vệ môi trường cùng mức chi phí tối ưu.



Sự kết hợp giữa Be và BusMap giúp người dùng có thêm phương án di chuyển nhanh chóng, tiết kiệm.

"Mình sử dụng BusMap từ hồi lên đại học, do chưa kịp mang xe từ quê lên. Thường thì mình sẽ phải đi 1 quãng rất xa mới tới trạm xe gần nhà, còn giờ thì không cần nữa từ hồi BusMap có thêm tính năng gọi Be. Như vậy thì mình vừa có thể biết tuyến bus chính xác để đi, vừa có thể gọi Be luôn, không cần thoát ra hay phải nhập lại địa chỉ nữa." - bạn Đ.A. (19 tuổi, Thủ Đức).



Be kết đôi BusMap: nhân hai tiện ích

Khách hàng có thể đặt be trên BusMap với thao tác vô cùng đơn giản như sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng "Tìm đường" trên ứng dụng BusMap.

Bước 2: Nhập "Điểm đi – đến" trên màn hình tìm kiếm.

Bước 3: BusMap sẽ hiển thị các đề xuất đề xuất di chuyển phù hợp:

+ Khách hàng có thể chọn di chuyển bằng các phương tiện của be.

+ Hoặc có thể kết hợp di chuyển bằng xe buýt và be theo lộ trình được BusMap đề xuất.

Bước 4: Click vào nút "book beBike/beCar" để được dẫn về màn hình đặt xe của be để tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, từ đây đến hết 31/12/2023, người dùng có thể nhập mã BEBUSMAP để tận hưởng ưu đãi giảm 25% (tối đa 50.000đ) từ Be.

Be lần đầu có mặt trong top 10 Trải nghiệm Khách hàng Xuất sắc nhất

Mới đây, Be vừa được xướng tên trong Top 10 thương hiệu cung cấp Trải nghiệm Khách hàng Xuất sắc nhất (Customer Experience Excellence) do KPMG công bố vào tháng 11/2023. Báo cáo CEE 2023 của KPMG được thực hiện trên quy mô toàn cầu và đánh dấu năm thứ 4 phát hành báo cáo này tại Việt Nam. Khảo sát được KPMG tổng hợp dựa trên ý kiến của hơn 80.000 người dùng và gần 3.000 thương hiệu trên 21 quốc gia.

Cùng trong top 10, Be sánh vai với những tên tuổi hàng đầu trong và ngoài nước như Nike, Viettel, Adidas, Vietcombank… Đặc biệt, Be được công bố xếp hạng thứ 7, tăng 57 bậc đầy ấn tượng so với năm 2022 và là nền tảng công nghệ Việt Nam tiên tiến nhất trong lĩnh vực vận chuyển.

Chưa đầy 5 năm phát triển, nền tảng Be đã đạt mốc hơn 100 triệu lượt tải ứng dụng. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2023, Be đã vận hành 100 triệu chuyến đi. Tất cả đều minh chứng cho mục tiêu trở thành một "người trợ thủ đắc lực", đem đến trải nghiệm hài lòng nhất cho khách hàng của Be.