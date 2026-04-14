Khách mua xe báo chuyển khoản thành công 127 triệu đồng, 1 ngày sau người đàn ông kiểm tra tài khoản rồi lập tức báo công an

Hiện nay, việc mua bán trên các nền tảng giao dịch đồ cũ ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, không ít người vì muốn đơn giản hóa thủ tục hoặc tin tưởng đối tác nên đã lựa chọn giao dịch qua những kênh khác. Thực tế cho thấy, hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ dẫn đến tranh chấp hợp đồng, thậm chí trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tinh vi.

Tháng 6/2025, Tòa án nhân dân huyện Đại Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã xét xử một vụ án lừa đảo điển hình xảy ra trên nền tảng giao dịch đồ cũ. Bị cáo họ Tô bị tuyên phạt 3 năm 10 tháng tù giam, đồng thời phải nộp phạt 30.000 NDT (hơn 115 triệu đồng) vì hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2024, anh Từ, một người dân tại huyện Đại Sơn, đăng bán chiếc xe máy cũ không còn sử dụng trên một nền tảng giao dịch đồ cũ trực tuyến. Đến tháng 10 cùng năm, anh Tô đã liên hệ với anh Từ qua nền tảng này, bày tỏ ý định mua xe.

Sau quá trình trao đổi, anh Tô đồng ý mua xe với mức giá là 33.000 NDT (hơn 127 triệu đồng). Tuy nhiên, người này đã viện lý do từng bị lừa đảo trên mạng nên đã thuyết phục anh Từ chuyển sang trao đổi và giao dịch qua WeChat cho an toàn.

Tại nền tảng này, anh Tô thông báo đã chuyển tiền cho anh Từ qua Alipay theo dạng hẹn giờ, phải sau 24 giờ tiền mới thực sự vào tài khoản người nhận. Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi ảnh chụp giao dịch thành công và khẳng định cách chuyển này không thể hủy, nhằm khiến người bán yên tâm giao xe. Đồng thời, anh Tô cho biết sẽ thuê dịch vụ vận chuyển đến tận nhà anh Từ để nhận xe.

Tin tưởng đối phương, anh Từ đã giao xe cho tài xế vận chuyển như thỏa thuận. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, anh Từ kiểm tra tài khoản thì phát hiện vẫn chưa nhận được tiền. Khi liên hệ với anh Tô để yêu cầu giải quyết, người đàn ông này nhận được những lý do trì hoãn như giao dịch liên tỉnh cần xác minh, tài khoản bị kiểm soát rủi ro hay cần xác thực khuôn mặt.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Từ đã trình báo cơ quan công an địa phương. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng lần theo dòng tiền và bắt giữ đối tượng họ Tô.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2024, đối tượng này đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà người này chiếm đoạt lên tới hơn 140.000 NDT (hơn 539 triệu đồng) và đã tiêu xài hết trước khi bị bắt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa án địa phương nhận định hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo và đưa ra án phạt.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo người dân cần thực hiện giao dịch trực tuyến trên các nền tảng chính thức để đảm bảo quyền lợi và được bảo vệ khi phát sinh tranh chấp. Việc giao dịch riêng bên ngoài sẽ làm mất cơ chế giám sát, đồng thời gây khó khăn trong thu thập chứng cứ và khiếu nại.

Trong quá trình mua bán, người dùng cần nâng cao cảnh giác, lưu giữ đầy đủ các bằng chứng như nội dung trao đổi, thông tin đơn hàng và chứng từ thanh toán. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, mọi người cần nhanh chóng báo cáo cho nền tảng hoặc trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, người bán phải kiểm tra tiền đã thực sự vào tài khoản hay chưa, không nên chỉ tin vào ảnh chụp giao dịch do bên mua cung cấp để tránh những rắc rối và tổn thất không đáng có.

(Theo Baijiahao)