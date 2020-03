Vietnam Airlines lên tiếng về thông tin khách người Nhật đi máy bay nhiễm Covid-19

Liên quan đến thông tin một hành khách người Nhật Bản từng đi máy bay của Vietnam Airlines sau khi về nước phát hiện, dương tính với Covid - 19, trao đổi với PV vào tối 4/3, trao đổi với PV vào tối 4/3, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đã được thông báo về thông tin trên.

Cụ thể, đại diện hãng cho hay, thông tin từ nhà chức trách Nhật Bản, ngày 4/3 cho biết, một hành khách quốc tịch Nhật Bản đã bị phát hiện nhiễm Covid-19 sau khi nhập cảnh vào nước này.

Trước đó, hành khách này đã lưu trú tại Campuchia và nối chuyến tại TP.HCM để trở về Nhật Bản trên chuyến bay từ TP.HCM đến Nagoya do Vietnam Airlines khai thác.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Vietnam Airlines đã nhanh chóng báo cáo, phối hợp với Bộ Y tế, Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan chức năng tại Nhật Bản để thu thập thông tin về quá trình di chuyển cũng như sức khỏe của hành khách.

Theo ghi nhận, sau khi hạ cánh tại Nhật Bản, hành khách này có dấu hiệu bất thường về sức khỏe và kiểm tra với bộ phận y tế tại sân bay, được xác định dương tính với Covid-19.

Hãng nêu rõ, trong quá trình phục vụ các chuyến bay giữa TP.HCM và Nagoya (Nhật Bản) trong ngày 4/3, phi hành đoàn và nhân viên phục vụ mặt đất của Vietnam Airlines đều được trang bị đầy đủ thiết bị y tế gồm găng tay, khẩu trang,...

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh, Vietnam Airlines đã lập tức khử trùng máy bay và triển khai cách ly tập trung đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất phục vụ các chuyến bay trên toàn bộ hành trình của hành khách người Nhật này.

Hãng đã rà soát và tổng hợp thông tin của các hành khách ngồi gần hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân trên toàn bộ hành trình, các hành khách đi trên chuyến bay từ Nagoya trở về TP.HCM trên cùng tàu bay để cung cấp cho nhà chức trách nhằm có phương án khoanh vùng, cách ly và xử lý kịp thời.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đại diên Vietnam Airlines khẳng định, luôn duy trì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khử trùng máy bay; hạn chế các sản phẩm dịch vụ dùng nhiều lần; trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho toàn bộ nhân viên, phi hành đoàn và hành khách khi cần.

Đồng thời, điều chỉnh nhiệt độ máy bay lên 26 độ C và tăng cường bảo dưỡng hệ thống lọc không khí HEPA trên máy bay, giúp hạn chế đến 99,99% vi khuẩn, virus theo khuyến cáo của WHO và các nhà sản xuất máy bay.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ngày 3/3/2020, chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) về Thành phố Hồ Chí Minh do Vietnam Airlines khai thác vận chuyển 73 hành khách, trong đó có 1 hành khách mang quốc tịch Nhật Bản, ngồi ghế 33D.

Vị khách này chuyển tiếp chuyến bay VN814 đi Nagoya, số ghế ngồi 2C, giờ cất cánh là 01:19 (giờ Việt Nam).

Khi đáp xuống tại Nhật Bản, hành khách này có biểu hiện sốt và đã được Y tế Nhật kiểm tra sức khoẻ. Kết quả cho thấy hành khách dương tính với SARS-COV2, virus gây bệnh Covid-19.

Trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách nêu trên không ghé quầy chuyển tiếp tại sân bay Tây Sơn Nhất do đã được làm thủ tục check in thẳng. Tuy nhiên, khách có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN814 đã quay về VN trên chuyến bay VN340 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13:55 ngày 04/3/2020. Trên chuyến bay VN814 có tổng cộng 73 khách (1C , 01 INF và 71 Y) và 12 thành viên tổ bay.

Do một khách quốc tịch Nhật Bản được phát hiện dương tính với SARS-COV-2, nên chuyến VN341/14h05/04MAR từ NAGOYA về Việt Nam phải xử lý y tế, cụ thể:

Tiến hành cách ly tập trung 51 khách nhập cảnh vào Việt Nam (có 1 em bé) và toàn bộ tổ bay tại khu cách ly của TPHCM.

22 khách nối chuyến là 8 người đi Kuala Lumpur, 1 người đi Yangon, 6 người đi Phnom Penh cũng được cách ly trước khi làm thủ tục nối chuyến.

Khử trùng tàu bay thực hiện chuyến bay VN340.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thực hiện cách ly 2 nhân viên an ninh và 06 nhân viên phục vụ tại Phòng thương gia hạng C do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm SARS-COV-2

Công ty Dịch vụ mặt đất (Viags) đã thực hiện cách ly 1 nhân viên phục vụ mặt đất do đã mở cửa tàu bay chuyến bay VN341 để nhận tài liệu mà không thực hiện các biện pháp bảo hộ.

Về lịch trình đi lại của hành khách Nhật tại Campuchia đang được các cơ quan Việt Nam phối hợp với Nhật Bản làm rõ.

Trên tinh thần cảnh giác cao Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.