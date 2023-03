Khách nữ mua MG ZS: “Hợp mắt, giá hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu”

Là một người trẻ kinh doanh tại Bình Dương, chị Vòng Ngọc Mai đã từng tham khảo qua bạn bè và người thân nhiều mẫu xe đa đụng cỡ nhỏ trên thị trường. Ban đầu, chị cũng khá băn khoăn bởi phân khúc này thời gian qua chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các mẫu xe hay phiên bản nâng cấp mới đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

“ Sau khi cân nhắc trên nhu cầu thực tế và nhận được sự tư vấn từ người thân, mình đã quyết định lựa chọn MG ZS bản STD nhập khẩu Thái Lan. Với nhu cầu chính là chở hàng và giao hàng thường phải đi từ Bình Dương đến Đồng Nai, Long An, mình thấy động cơ 1.5 là phù hợp. Mình là con gái cũng không chú ý quá nhiều đến cảm giác lái mạnh mẽ hay tốc độ, chỉ cần không gian rộng rãi, xe gầm cao đi lại tiện dụng là đủ ”, chị Mai chia sẻ.

Bên cạnh thế mạnh của một chiếc xe gầm cao di chuyển linh hoạt, không gian nội thất của MG ZS cũng được đánh giá tích cực nhờ việc bố trí hợp lý và đem lại sự thoải mái nổi bật trong phân khúc. Khoang hành lý của xe có dung tích 359 lít. Khi gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40, con số này tăng lên 1.166 lít, giúp cho việc chở hành lý hay hàng hóa cho chủ xe được thuận tiện và dễ dàng.

Khoang hành lý MG ZS khi gập hàng ghế thứ hai cho tổng dung tích 1.166 lít

Một yếu tố khác giúp MG ZS chiều lòng khách hàng đó là thiết kế trẻ trung, bắt mắt. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt được làm mới với khung lục giác mạ chrome. Thân xe khỏe khoắn với nhiều đường dập nổi xung quanh. Viền cửa sổ phía dưới cũng được mạ chrome tăng thêm nét sang trọng. “ Thiết kế và mức giá cũng là lý do để mình quyết định xuống tiền với MG ZS. So với các mẫu xe khác thì mình thấy chiếc xe này hợp mắt với mình nhất, về cả nội và ngoại thất. Khoảng hơn 600 triệu khi lăn bánh với mình là mức giá hợp lý. Ngoài ra, một trong những lý do khiến mình quyết định mua xe là vì thời điểm đó xe có sẵn, không mất thời gian chờ đợi như nhiều mẫu xe khác. ” Chị Mai chia sẻ.

MG ZS với thiết kế trẻ trung, thể thao

Trong phân khúc B-SUV tại Việt Nam, hầu hết các mẫu xe có giá khởi điểm từ 600 triệu đồng và cao nhất có thể lên tới hơn 900 triệu đồng. MG Việt Nam đưa ra một chiến lược giá dễ tiếp cận hơn thông qua 3 phiên bản STD+, Com+ và Lux+ trải dài từ khoảng giá 538 triệu đồng đến 638 triệu đồng.

Xe được trang bị màn hình kích thước 10,1 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh tùy chọn 4 loa tiêu chuẩn hoặc 6 loa hiệu ứng 3D trên từng phiên bản, hệ thống điều hòa với tính năng lọc bụi mịn PM2.5 giúp không khí trên xe trong lành hơn, nhất là ở những khu đô thị đông đúc, nhiều khói bụi. Mẫu xe này cũng đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Các dòng xe đa dụng cỡ nhỏ, với khả năng di chuyển linh hoạt cả ở nội đô cũng như đường gồ ghề, cùng mức giá dễ chịu, đặc biệt sở hữu thiết kế năng động đang là sự lựa chọn của nhiều khách hàng trẻ Việt Nam.

Và ở trong phân khúc đang ngày càng có nhiều những sản phẩm chất lượng như SUV cỡ B, MG Việt Nam đang thể hiện tham vọng lớn trong việc chiếm lĩnh thị trường với những chính sách ưu đãi lớn, cùng với đó là chế độ bảo hành 5 năm, không giới hạn số km. Số lượng đại lý của hãng xe Anh Quốc cũng đã đạt con số 32, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dùng trên toàn quốc.