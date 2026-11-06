Khách sạn nghìn tỷ xây 10 năm chưa xong có cơ hội 'hồi sinh'

Chiều 5/11, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030. Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoitourist, đại diện hai bên ký kết.

Lễ ký kết diễn ra tại Đồng Hới.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, trước lễ ký kết, hai bên đã họp trao đổi nhiều nội dung, trong đó tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với dự án khách sạn 5 sao do Công ty CP Du lịch Hà Nội – Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, nằm tại khu vực Bảo Ninh, phường Đồng Hới. Được xây dựng khoảng 10 năm nhưng đến nay chưa hoàn thành, công trình chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí nguồn lực đất đai, chưa phát huy lợi thế của khu đất có vị trí đắc địa.

Tại cuộc làm việc, phía Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cam kết tiếp tục rót vốn để hoàn thiện khách sạn, đưa tổ hợp vào khai thác trong năm 2027. Nội dung hợp tác, sớm đưa dự án vào hoạt động cũng được xác định trong bản ghi nhớ hai bên ký kết.

Bên cạnh dự án khách sạn, Quảng Trị và Hanoitourist thống nhất phối hợp phát triển sản phẩm, liên kết điểm đến phục vụ Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị năm 2026.

Khách sạn Pullman đắp chiếu 10 năm nay.

Các nội dung hợp tác còn bao gồm xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường; xây dựng dữ liệu du lịch; đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư hạ tầng, dịch vụ; thúc đẩy chuyển đổi số, du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho rằng việc hợp tác với Hanoitourist mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch địa phương, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Phương đề nghị ngay sau lễ ký kết, hai bên khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa thỏa thuận thành các chương trình, dự án và sản phẩm có tiến độ, kết quả rõ ràng, bảo đảm hợp tác thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoitourist, cam kết đồng hành với Quảng Trị trong giai đoạn 2026–2030; phát huy vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch, từng bước cụ thể hóa nội dung hợp tác nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch địa phương.