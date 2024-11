"Khách sộp" ở Hà Nội vừa mua và thuê hơn 3.000 xe điện VinFast, trong đó có nhiều xe VF3, là ai?

Vào ngày 11/11 vừa qua, An An's Garden vừa chính thức hợp tác với Xanh SM để thuê và mua tới 3.279 xe điện VinFast VF3 và VF5. Đây là mốc đánh dấu cho sự ra mắt của An Taxi, hãng taxi điện mới tại Sơn Tây (Hà Nội). Đây cũng là lần chuyển giao xe lớn nhất từ trước đến nay của Xanh SM tại Hà Nội. Đồng thời đây cũng là lần đầu dòng mini SUV VF3 mà hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được cung cấp cho một đối tác.

Được biết, An Taxi sẽ phục vụ cho người dân địa phương và du khách, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái du lịch xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Đinh Thị Mùi, Chủ tịch HĐQT An An’s Garden cho biết, việc chuyển sang sử dụng xe điện không chỉ là đổi mới trong phương tiện mà còn là lời cam kết của An Taxi cho một hệ sinh thái du lịch xanh và bền vững.

“Đây cũng là cơ hội để An An’s Garden cung cấp giải pháp di chuyển thân thiện, tiện nghi và hiện đại cho hành khách, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, mang lại giá trị dài hạn cho cộng đồng”, bà Đinh Thị Mùi khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc toàn cầu GSM và Bà Đinh Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT An An’s Garden tại lễ ký kết hợp tác thuê, mua hơn 3.000 xe điện VinFast.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc toàn cầu GSM, chia sẻ: “Việc hợp tác với các thương hiệu như An Taxi không chỉ là vì lợi ích kinh doanh mà còn vì mục tiêu chung hướng tới môi trường và xã hội, đưa dịch vụ taxi điện đến gần hơn với người dân. Từ đây, mạng lưới giao thông xanh sẽ phát triển không ngừng tại Hà Nội và trên khắp Việt Nam”.

Đối tác lớn nhất của Xanh SM tại Hà Nội làm ăn thế nào?

VF 3 hiện là xe điện nhỏ nhất của VinFast. Ảnh: VinFast

An An’s Garden là doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Nhận thấy nhu cầu gia tăng về giao thông bền vững và chất lượng tại đô thị, nên An An’s Garden quyết định mở rộng thêm mảng kinh doanh vận tải kể từ tháng 10/2024, với thương hiệu An Taxi.

Trên thực tế, An Taxi chính thức khai trương hoạt động ở Hà Nội kể từ ngày 14/10. Ban đầu, An Taxi triển khai 50 xe điện phục vụ hành trình trên những tuyến thuộc 7 huyện ở Hà Nội, bao gồm: Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng và Hoài Đức.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho nhu cầu đi lại và du lịch, hãng An Taxi còn mở rộng tuyến đến các địa bàn như quận Hà Đông, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Quảng Ninh.

Hãng taxi này cam kết sử dụng 100% xe điện sản xuất ở Việt Nam, đồng thời đảm bảo không phát thải CO2 trong quá trình hoạt động, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không khí.

Theo kế hoạch dự kiến, đến tháng 12, công ty này sẽ tăng số lượng xe điện lên 200 chiếc. An Taxi đặt mục tiêu đạt 3.900 xe điện vào quý II/2025. Ngoài ra, nếu kết quả kinh doanh hiệu quả, An Taxi còn có thể tăng số lượng lên đến 10.000 xe hoặc nhiều hơn.

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có nhiều thương vụ lớn

Vào đầu tháng 11/2024, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Việt Đức đã ký biên bản ghi nhớ với hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để thuê và mua 400 ô tô điện VinFast.

Theo thỏa thuận, Xanh SM sẽ lần lượt tiến hành bàn giao các lô xe điện VinFast VF e34 và VF 5, sơn màu xanh lục lam đặc trưng của thương hiệu, cho Taxi Việt Đức. Mục tiêu của hãng xe này là tăng số lượng xe điện lên 400 chiếc vào cuối năm 2025 và tạo ra hơn 400 cơ hội việc làm ổn định tại Đắk Lắk, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trọng điểm của khu vực Tây Nguyên.

Trước đó, kể từ tháng 8/2024, Taxi Việt Đức đã thử nghiệm 100 chiếc taxi điện tại TP Buôn Ma Thuột.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc GSM toàn cầu bắt tay Chủ tịch Mai Linh Hồ Huy, tại Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giữa Xanh SM và Mê Kông Xanh, ngày 12/9. Ảnh: GSM

Trước đó nữa, vào ngày 12/9, GSM, đơn vị vận hành thương hiệu gọi xe điện Xanh SM, hợp tác với công ty con của Tập đoàn Mai Linh thành lập chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ôtô.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tiến hành thành lập liên doanh với thương hiệu "MeKong Xanh SM" để xây dựng cũng như vận hành chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng ô tô trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, các xưởng sẽ sửa chữa và bảo dưỡng cho cả xe xăng và xe điện của Xanh SM, Mai Linh, đối tác nhượng quyền và đối tác cá nhân tham gia nền tảng Xanh SM Platform, đối tác của Mê Kông Xanh và toàn bộ xe mang thương hiệu VinFast.

Xanh SM được thành lập vào ngày 6/3/2023 bởi Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Đây là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cho thuê phương tiện giao thông xanh và dịch vụ đặt xe điện đa nền tảng. Dù chỉ mới 1 tuổi rưỡi, nhưng đến nay, Xanh SM đã hợp tác với hơn 50 đối tác vận tải cũng như có mặt tại 57 tỉnh thành trên cả nước, đồng thời đang tiến gần đến mục tiêu phủ sóng mạng lưới giao thông xanh tại toàn bộ 63 tỉnh thành Việt Nam.