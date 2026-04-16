Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây hết lời ca ngợi y tế Việt Nam: Phản ứng của dân mạng mới gây chú ý

Theo Trà My | 16-04-2026 - 18:58 PM | Sống

Khách Tây hết lời ca ngợi y tế Việt Nam: Phản ứng của dân mạng mới gây chú ý

Mới đây, một vị khách Tây đã lên mạng xã hội Facebook dành những lời khen đặc biệt cho y tế Việt Nam, nhận được nhiều bình luận hưởng ứng.

Theo chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân của Baz Mattaz (người đàn ông đến từ London, Anh, hiện sinh sống tại Đà Nẵng), mới đây, ông đã gặp một vấn đề sức khỏe , đó là bí tiểu khiến thận bắt đầu suy yếu.

Sau đó, Baz cho biết ông phải nhập viện cấp cứu ở Đà Nẵng. Ông kể: “Tôi cần thực hiện thủ thuật HoLEP (bóc tách tuyến tiền liệt bằng laser Holmium). Là người Anh, tôi đã đóng góp cho hệ thống y tế “miễn phí” suốt cả đời, nên tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ ở Anh và một người bạn làm trong NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh).”

Những người này khuyên Baz rằng nếu không muốn chờ đợi hàng tháng để nhận dịch vụ ở Anh, ông nên làm phẫu thuật tại Việt Nam.

Do đó, Baz quyết định ở lại Việt Nam điều trị. Ông kể: “Tôi được điều trị bởi bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Việt Nam trong lĩnh vực này – nổi tiếng đến mức họ gọi ông là “Đôi tay vàng”. Tôi nhận được sự chăm sóc tuyệt vời từ các bác sĩ và những y tá rất tận tâm.”

Baz Mattaz trong quá trình điều trị tại Đà Nẵng. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Điều khiến Baz vô cùng bất ngờ là chi phí điều trị.

Baz chia sẻ: “Toàn bộ quá trình chỉ mất 5 ngày nằm viện. Tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng (2.300 USD, 1.750 bảng Anh). Nếu làm dịch vụ tư nhân ở Anh, tôi sẽ phải trả ít nhất gấp ba lần.”

Hiện, Baz cho biết ông đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật, nhưng đáng tiếc là tổn thương ở thận là vĩnh viễn. Ông viết: “Giờ tôi mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3A. Điều đó có nghĩa là tôi phải ăn uống điều độ hơn, gần như phải từ bỏ nhiều món ăn mà trước đây tôi vẫn quen dùng”.

Baz bất ngờ với chi phí y tế tại Việt Nam. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Cuối bài viết, Baz gửi lời cảm ơn lớn tới Việt Nam và bệnh viện nơi ông điều trị.

Ông cũng nói thêm rằng: “Tôi nghĩ bạn chưa thực sự trải nghiệm một đất nước cho đến khi thử hệ thống y tế của họ…”

Ông nói mình nhận được sự chăm sóc tuyệt vời từ các bác sĩ và những y tá rất tận tâm. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Phản ứng bất ngờ của dân mạng

Bên dưới bài viết của Baz, điều bất ngờ là rất nhiều người nước ngoài khác cũng đã chia sẻ về trải nghiệm tích cực của họ tại Việt Nam.

Một người viết: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam thật tuyệt vời... Mau chóng bình phục nhé…”

Người khác chia sẻ: “Tôi cũng từng đến [bệnh viện] đó, cũng vì vấn đề về thận (nhẹ hơn nhiều so với bạn...), họ thật sự rất tuyệt! Mau chóng bình phục nhé, anh bạn…”

Người thứ ba bình luận: “Tất cả người Việt Nam sống ở châu Âu đều phàn nàn về hệ thống chăm sóc sức khỏe ở đó. Họ nói rằng ngay cả những việc đơn giản như làm sạch răng cũng được thực hiện kém, luôn gây chảy máu. Và họ tự hỏi tại sao lại bắt bệnh nhân chờ đợi hàng tháng, thậm chí cả năm. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn trong thời gian chờ đợi khủng khiếp đó?”

Một người nước ngoài cũng sống ở Việt Nam cho biết: “Rất vui vì bạn đang hồi phục, Baz. Tôi sống ở Việt Nam và may mắn là chỉ phải nhập viện một lần vì sốt xuất huyết và viêm phổi. Thẻ bảo hiểm tôi nhận được là tốt nhất. Và [giá cả] rất phải chăng, như bạn đã nói.”

Người khác viết: “Mau chóng bình phục nhé. Mình cũng có trải nghiệm tương tự với hệ thống y tế ở Việt Nam. Thực sự rất tốt. Chúng ta phải trả tiền nhưng được điều trị ngay… không phải chờ đợi hàng năm trời.”

Người bạn khác của Baz chia sẻ: “Rất vui khi nghe tin bạn ổn. Nơi đây cũng là bệnh viện chính của mình - nhìn chung trải nghiệm rất tốt.”

Theo Trà My

Đời sống Pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên