Khách tích cực chơi golf, DN kinh doanh sân golf đầu tiên trên sàn vẫn tiếp tục báo lỗ sau khi về tay đại gia ô tô Thành Công Group

CTCP Đầu tư PV-Inconess (mã CK: RGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Chủ yếu doanh thu công ty đến từ dịch vụ golf.

RGC cho biết, trong quý, số lượt khách chơi golf tăng 4.198 lượt so với cùng kỳ do sân golf số 2 (sân Queen) hoàn thành 9 hố còn lại và đưa vào khai thác từ 29/4/2023 làm cho doanh thu từ dịch vụ golf tăng 6,2 tỷ đồng. Số lượt khách chơi golf tăng cùng với việc đưa nhà hàng số 2 cùng villas 8 căn zone 3B vào hoạt động nên doanh thu nhà hàng tăng 1,1 tỷ đồng; doanh thu khách sạn tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.



Doanh thu tăng nhưng chi phí giá vốn tăng cao hơn khiến cho RGC lỗ gộp 766 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp 887 triệu. Kết quả, RGC ghi nhận khoản lỗ sau thuế 4,4 tỷ đồng trong quý 3, cùng kỳ lỗ 2,2 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, RGC đạt doanh thu 100 tỷ đồng, tăng 38% và lỗ sau thuế 8,6 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của công ty tính đến hết quý 3/2023 là hơn 169 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản RGC ở mức 1.448 tỷ đồng, tăng 22 tỷ so với hồi đầu năm. Nợ phải trả ở mức 726 tỷ, công ty không sử dụng nợ vay.

CTCP Đầu tư PV-Inconess tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn đầu tư, thành lập năm 2007. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh sân golf và các dịch vụ golf đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, còn kinh doanh bất động sản; kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch sinh thái nhà vườn, dịch vụ ăn uống, giải khát, và các dịch vụ khác phục vụ vui chơi, giải trí,...

Công ty đang triển khai 2 dự án lớn tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình bao gồm: Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng”, có diện tích 670 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 103 triệu USD và Dự án “Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái” có diện tích 2.185 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 369 triệu USD. RGC được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 06/2017, giá cổ phiếu hiện tại ở mức 4.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường 401 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, cổ đông CTCP Đầu tư PV – Inconess đã chấp thuận cho Công ty TNHH TCG Land – công ty do CTCP Tập đoàn Thành Công sở hữu 100% vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn tới việc sở hữu 75% vốn của công ty này mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Từ đó, RGC trở thành công ty con gián tiếp của đại gia ô tô Thành Công Group. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT của PV-Inconess là ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Thành Công Group và con trai ông Tuấn - Nguyễn Anh Tú cũng đang giữ chức vụ ủy viên HĐQT tại PV-Inconess.