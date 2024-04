Khách Việt bối rối khi đi vệ sinh ở Trung Quốc: "Ở đây không có thứ quen thuộc tôi vẫn dùng hàng ngày"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. "Quốc gia tỷ dân" không chỉ sở hữu phong cảnh đẹp mà còn có nền văn hoá đa dạng và phong phú, đem đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, nhiều du khách cũng chia sẻ rằng khi đến du lịch Trung Quốc, họ đã gặp phải những "cú sốc văn hoá". Câu chuyện sau đây của một nam du khách Việt tên L.M..Anh, 28 tuổi đến từ Hà Nội mới đây là một ví dụ.



Cụ thể, nam du khách đã vô cùng bối rối khi trải nghiệm sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở nước này. Bước vào nhà vệ sinh, anh chàng bất ngờ bởi đa phần bồn cầu đều là dạng xổm - khác hẳn với bồn cầu bệt thường sử dụng ở quê nhà. Thêm vào đó, cũng không hề vòi xịt, thậm chí không có cả... giấy vệ sinh.

"Đây thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi, vì ở Việt Nam đã quá quen thuộc với bồn cầu bệt, đi kèm với vòi xịt rồi. Ở nhà vệ sinh này thậm chí còn không có sẵn giấy vệ sinh. Tôi phải hỏi bạn mình và cậu ta nói cần quét mã, trả tiền để mua giấy", nam du khách trần thuật.

Hầu hết mọi nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc đều là bồn cầu xổm, không có vòi xịt và đôi khi cũng không có sẵn giấy (Ảnh minh hoạ)

Nhìn chung, ở Trung Quốc, hầu như mọi nhà vệ sinh công cộng đều là bồn cầu xổm và không có vòi xịt. Đây cũng là điều không chỉ M.Anh mà nhiều du khách nước ngoài khác, đặc biệt là du khách Việt Nam phải bối rối khi đến "đất nước tỷ dân". Việc không có giấy vệ sinh thì ít gặp hơn.

Lý giải cho điều này, nhiều người bản địa cho biết do thói quen của họ đã từ lâu không sử dụng vòi xịt, thay vào đó dùng giấy là chủ yếu. Bồn cầu xổm cũng tương tư như vậy. Người Trung Quốc ưa chuộng sử dụng loại bồn cầu này bởi 2 lý do là vệ sinh và tốt cho sức khoẻ.

Vì sao nhiều nhà vệ sinh không có vòi xịt?

Trên thực tế, tại các quốc gia châu Á, vòi xịt được trang bị trong nhà vệ sinh, gần khu vực bồn cầu là vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, tại Trung Quốc hay nhiều quốc gia châu Âu hay đặc biệt là Hoa Kỳ, loại vật dụng này lại bị "thất sủng".

Theo giải thích từ các kiến trúc sư xây dựng, lý do có thể do diện tích khu vực vệ sinh hạn chế, không cho phép trang bị và lắp đặt thêm đường nước cho vòi xịt. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, có thể do vấn đề sợ lãng phí nước cũng như để giữ gìn vệ sinh chung của khu vực này, hạn chế tình trạng bồn cầu luôn ẩm ướt, đặc biệt là tại các nơi công cộng nên vòi xịt không được lắp đặt.

Vòi xịt là thứ quen thuộc trong nhà vệ sinh ở Việt Nam, song ở Trung Quốc hay nhiều quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ, nó lại thường không được ưa chuộng (Ảnh minh hoạ)

Song hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách khác nhau, tại Trung Quốc nói riêng, nhiều khách sạn, khu lưu trú vẫn trang bị bồn cầu với hệ thống xịt nước cho khách. Tuy nhiên chúng là dạng hệ thống xịt thông minh, được tích hợp điện tử trực tiếp ở bồn cầu, thay vì các loại vòi xịt thông thường.

Vì vậy, với những du khách còn đang băn khoăn về vấn đề vòi xịt trong nhà vệ sinh tại đất nước tỷ dân, không cần quá lo lắng. Du khách có thể tham khảo trước thông tin cũng như các hình ảnh đi kèm trên các nền tảng đặt phòng để chọn được những căn phòng phù hợp với nhu cầu cá nhân. Còn đối với nhà vệ sinh công cộng tại Trung Quốc thì hầu hết, lên tới hơn 90% đều đúng là không có vòi xịt.

Như nam du khách có nhắc tới, bên cạnh việc không có vòi xịt, một số nhà vệ sinh công cộng tại Trung Quốc cũng không có sẵn giấy. Bởi vậy, du khách tốt nhất nên tự chuẩn bị và luôn mang theo mình các loại khăn giấy hay giấy ướt.

Du khách tốt nhất nên tự chuẩn bị cả giấy vệ sinh khi đi du lịch tại các điểm công cộng ở Trung Quốc (Ảnh minh hoạ)

Với vị trí địa lý gần với Việt Nam, nhiều cảnh quan đẹp và sự đa dạng trong văn hoá, nhiều du khách nhận xét, Trung Quốc là điểm đến rất đáng để tham khảo. Thậm chí nhiều du khách đã từng du lịch Trung Quốc phải nói rằng, nơi đây rất nên “tới một lần trong đời”.

Dù vẫn có những khác biệt trong văn hoá và lối sống nhưng theo những du khách này, song chúng không quá đáng kể và không ảnh hưởng nhiều tới những trải nghiệm du lịch khác. Du khách Phạm Thảo, đồng thời cũng là admin của một diễn đàn chuyên về du lịch Trung Quốc nhận xét: "Đi du lịch với tâm thế tận hưởng cảnh đẹp, tìm hiểu văn hoá. Mình không quá quan tâm đến những điều nhỏ nhặt bởi mỗi nơi chắc chắn sẽ đều có sự khác biệt".