Khách Việt "đổ xô" sang Trung Quốc dịp Tết Nguyên Đán 2026

Dữ liệu từ Trip.com đã ghi nhận một sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng du lịch Tết của người Việt. Không còn bó hẹp trong các hoạt động truyền thống, du khách đang có xu hướng du lịch nhiều hơn, ưu tiên các trải nghiệm cao cấp và mở rộng dấu chân đến những thị trường quốc tế mới nổi. Người Việt sẵn sàng lựa chọn những chuyến đi dài hơn, nơi nghỉ dưỡng cao cấp hơn, cho dịp lễ dài ngày này.

"Dữ liệu của chúng tôi ghi nhận sự thay đổi của người Việt: họ đã sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ Tết cho những chuyến đi xa. Bên cạnh đó, việc lượng khách Việt ghé thăm Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc là minh chứng cho tiềm năng to lớn từ chính sách đi lại thông thoáng và sự tương đồng về văn hóa đón Tết của hai quốc gia. Trip.com sẽ tiếp tục nỗ lực cung cấp những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để hỗ trợ tối đa cho làn sóng du lịch hai chiều đang bùng nổ này.", ông Nam Nguyễn, Tổng Giám đốc Trip.com Việt Nam, cho biết.

Nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế tăng cao, các thành phố Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng

So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không dịp Tết tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 77% cho các tuyến nội địa và 67% cho các tuyến quốc tế. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn về chất lượng lưu trú cũng được nâng cao rõ rệt. Hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao. Chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, cho thấy xu hướng tự thưởng bằng những dịch vụ cao cấp đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trung Quốc và Nhật Bản: Những "ngôi sao" tăng trưởng mới

Trên bản đồ du lịch quốc tế, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích nhất (bảng 1). Trong top 10 thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng đặt vé, Trung Quốc đóng góp tới 3 đại diện là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải (bảng 2).

Nhật Bản dù xếp vị trí thứ tư về tổng lượng khách nhưng lại sở hữu những "điểm nóng" về tăng trưởng: thành phố Fukuoka và Nagoya ghi nhận mức tăng kỷ lục lần lượt là hơn 300% và 200%. Bên cạnh đó, các thị trường xa như Úc hay Hàn Quốc vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ sự đa dạng trong trải nghiệm.

Thói quen đặt dịch vụ cận ngày hơn khi bay quốc tế

Một điểm thú vị từ dữ liệu của Trip.com là người Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn đối với các chuyến đi nước ngoài. Nếu năm ngoái có 49% khách đặt vé trước 60 ngày thì năm nay con số này giảm xuống còn 46%. Đối với du lịch trong nước, tâm lý khách hàng tỏ ra ổn định hơn với khoảng 42% người thực hiện đặt chỗ sớm trước ít nhất 2 tháng.

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách quốc tế đa dạng

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu với mức tăng trưởng khách quốc tế đạt 60% trong dịp Tết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những thị trường gửi khách chủ đạo. Bên cạnh các thị trường truyền thống này, Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch ở các nhóm khách mới như Tây Ban Nha (tăng hơn 300% so với cùng kỳ), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (đều tăng trên 270% so với cùng kỳ), cùng mức tăng đáng kể của du khách từ Canada và Myanmar.

Về mặt trải nghiệm, Cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) đứng đầu danh sách các điểm tham quan được đặt vé nhiều nhất. Các dịch vụ đậm chất văn hóa và thiên nhiên như Nhà hát múa rối Thăng Long, Du thuyền Hạ Long hay Bà Nà Hills cũng ghi nhận lượng quan tâm lớn từ du khách đa quốc gia.



