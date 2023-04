Khải Hoàn Land công bố BCTC kiểm toán 2022, tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định

Đến kỳ báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022 này, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp công bố tình hình kinh doanh không mấy khả quan, thậm chí từ lãi thành lỗ sau kiểm toán, nhưng trong đó cũng có một số doanh nghiệp giữ được sự tăng trưởng ổn định.

Tiêu biểu như Khải Hoàn Land – doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trong lĩnh vực bất động sản ghi nhận doanh thu thuần năm 2022 đạt 1.396,20 tỷ đồng, tăng trưởng 8,39% so với năm 2021, đạt 53,7% so với kế hoạch năm 2022; lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 442,47 tỷ đồng, tăng trưởng 7,01% so với năm 2021, đạt 55,31% so với kế hoạch năm 2022. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tăng 9,42% so với năm 2021, đạt 5.139,85 tỷ đồng.

Với lộ trình phát triển 5 năm qua, Khải Hoàn Land vẫn đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy mức báo lãi không quá vượt trội, nhưng có thể thấy được sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp này khi phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường trong năm 2022.

Ngày 03/04/2023 vừa qua, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội thống nhất và thông qua 6 tờ trình, nổi bật là các nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022,…

Năm 2022 là giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, Khải Hoàn Land vẫn đang hoạt động tích cực và không ngừng gia tăng thị phần trên thị trường. Kết quả khả quan về doanh thu và lợi nhuận trong năm vừa qua đã phản ánh được tiềm lực của doanh nghiệp này về cơ cấu quản lý hiệu quả, nguồn nhân sự vững vàng cùng nguồn cung sản phẩm chất lượng và dồi dào từ các chủ đầu từ lớn như Vinhomes, Vinpearl, Masterise Homes, T&T Group, Kepple Land, GS E&C,…

Năm 2023, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2022. Với các lợi thế sẵn có và đà tăng trưởng như hiện nay, nhất là thị trường được dự đoán sẽ "ấm dần" từ quý II/2023 khi gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho NOXH đã chính thức tung ra, doanh nghiệp này có sẽ nhiều cơ sở để hoàn thành mục tiêu trên.