Khải Hoàn Land dẫn đầu top đại lý xuất sắc của Vinhomes – Masterise Homes

Tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm 2023, Tập đoàn Khải Hoàn Land đạt vị trí Top 1 đại lý xuất sắc của Vinhomes; Solution – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land đạt Top 2 đại lý xuất sắc của Masterise Homes. Được biết, thành tích đáng tự hào này đã được Khải Hoàn Land bền bỉ giữ vững trong suốt những năm qua.

Tập đoàn Khải Hoàn Land đạt top 1 đại lý xuất sắc booking Shop The Oasis – Vinhomes Grand Park của Vinhomes

Tập đoàn Khải Hoàn Land ghi dấu trên thị trường với vị thế Nhà Phát triển dự án và Môi giới bất động sản hàng đầu. Với riêng mảng môi giới bất động sản, Khải Hoàn Land nổi bật với mạng lưới phân phối rộng khắp, tệp khách hàng tiềm năng lớn cùng đội ngũ K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist – Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) có năng lực chuyên môn cao cùng tác phong chuyên nghiệp, chuẩn mực. Lợi thế cạnh tranh này là bảo chứng giúp Khải Hoàn Land luôn được các chủ đầu tư lớn tín nhiệm và lựa chọn trở thành đối tác chiến lược khi triển khai các dự án trọng điểm.

Solution – Thành viên trực thuộc Tập đoàn Khải Hoàn Land được vinh danh Top 2 đại lý xuất sắc của Masterise Homes

Trong năm 2023, Khải Hoàn Land tiếp tục đồng hành cùng Vinhomes và Masterise Homes mang đến hàng loạt dự án chất lượng đang làm nóng thị trường, tiêu biểu có thể kể đến Glory Heights, Shop The Oasis - phân khu The Beverly Solari, The 5Way Phú Quốc - Life Concepts, Masteri Centre Point, The Global City, The Rivus, Grand Marina Saigon, LUMIÈRE Boulevard,... Trong các chiến dịch bán hàng, Khải Hoàn Land luôn là đội ngũ tiên phong mang về doanh thu dẫn đầu, góp phần làm nên thành công chung cho các dự án; xứng đáng là cầu nối tích cực giúp Chủ đầu tư hài lòng về mục tiêu kinh doanh cũng như các đối tượng khách hàng đạt được giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Nói thêm về mảng đầu tư – phát triển dự án của Khải Hoàn Land, cũng trong năm 2023, Tập đoàn này chính thức khởi công căn hộ resort ven sông Khải Hoàn Prime – một dự án đầy hứa hẹn tại Nam Sài Gòn, đánh dấu bước đột phá trong lộ trình phát triển thành thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, quỹ đất mà Khải Hoàn Land đang nắm giữ vẫn đang được mở rộng với nhiều dự án giá trị đã và đang dần hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Luôn nỗ lực không ngừng và giành được những thành tựu xứng đáng, kết quả này của Khải Hoàn Land đã chứng minh thách thức của thị trường bất động sản trong những năm gần đây chỉ là bước thanh lọc để tìm ra những doanh nghiệp có nội lực vững vàng. Năm 2024 hứa hẹn mang nhiều cơ hội mới, thúc đẩy sự hồi phục cho thị trường bất động sản. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp giàu thực lực như Khải Hoàn Land vươn mình bứt phá.