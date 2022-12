Khải Hoàn Land: Nỗ lực với ước tính lợi nhuận tăng trưởng ổn định

Những tháng cuối năm 2022, thị trường bất động sản ngày càng trầm lắng khi chứng kiến sự "hụt hơi" của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ góc nhìn vĩ mô của nhiều chuyên gia, thị trường vẫn dành cơ hội cho những doanh nghiệp có tiềm lực và kế hoạch tài chính dài hạn.

Tiêu biểu như Khải Hoàn Land - một trong những doanh nghiệp uy tín của ngành, khảo sát thấy ước tính doanh thu - lợi nhuận Quý 4 và cả năm 2022 của Khải Hoàn Land vẫn đang giữ được mức tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, với việc duy trì 3 Quý đầu năm 2022 của Khải Hoàn Land đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, thì ước tính Quý IV/2022: doanh thu thuần đạt gần 640 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với quý III/2022 (tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt tăng hơn 4,5 lần so với Quý III). Theo đó, lũy kế năm 2022, ước tính lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 440 tỷ đồng.

Nhìn lại lộ trình phát triển trong 3 năm gần đây, Khải Hoàn Land là một trong những doanh nghiệp bất động sản vẫn đang giữ đà tăng trưởng ổn định với ước tính doanh thu - lợi nhuận tiếp tục duy trì triển vọng khả quan trong năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khải Hoàn Land vẫn đang cho thấy sự nỗ lực lớn với việc đảm bảo hoạt động bán hàng diễn ra liên tục và sôi nổi, nguồn nhân lực hùng hậu vẫn đang được nâng cao không ngừng về chất lượng. Được biết, Khải Hoàn Land luôn chuẩn bị tâm thế để bứt phá ngay khi thị trường bất động sản phục hồi.