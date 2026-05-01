Khái niệm quyến rũ mới của hội 30+: Leo núi, chạy bộ đường dài, lặn biển cũng không làm khó được!

Cách đây khoảng 5 - 10 năm, chạy bộ, trail (chạy đường mòn, chạy bộ kết hợp leo núi), hiking (đi bộ đường dài), trekking (leo núi), triathlon (3 môn phối hợp chạy bộ - bơi - đạp xe) hay lặn biển vẫn còn là những hoạt động khá kén người tham gia. Còn hiện tại, những bộ môn đòi hỏi sức bền, thể lực và khả năng thích nghi với thiên nhiên này đã trở nên phổ biến, được nhiều người yêu thích, từ dân văn phòng đến người làm trong lĩnh vực sáng tạo.

Điều khiến chúng trở nên hấp dẫn không chỉ nằm ở thành tích, chứng chỉ hay những tấm huy chương. Thay vào đó, việc dành nhiều giờ đồng hồ trên đường chạy, giữa núi rừng hay dưới lòng đại dương mang đến cơ hội tạm rời khỏi màn hình điện thoại và những áp lực thường ngày để tập trung hoàn toàn vào từng nhịp thở, từng bước chân hoặc cảm nhận môi trường xung quanh. Với nhiều người, đó là khoảng thời gian hiếm hoi để tái tạo năng lượng, thử thách giới hạn bản thân và kết nối lại với chính mình.

Trong số đó, không ít hot girl, KOL và người đẹp Việt đã "lọt hố" những trải nghiệm ngoài trời như leo núi, chạy bộ đường dài, ba môn phối hợp hay lặn biển. Từ những người gắn bó nhiều năm với các giải đấu sức bền cho tới những cái tên mới nhập môn, tất cả đều có chung một điểm: tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, bền bỉ và tự tin hơn của chính mình sau mỗi hành trình.

Thủy Top

Nhắc đến những mỹ nhân gắn bó lâu dài với triathlon, Thủy Top (Huỳnh Minh Thuỷ, sinh năm 1989) là cái tên quen thuộc. Sau khi hoàn thành thử thách Ironman 70.3 cá nhân vào năm 2022, cô duy trì thói quen lấy các cuộc đua định kỳ làm cột mốc cho việc tập luyện và chăm sóc sức khỏe.

Cựu hot girl đình đám một thời thường đi giải định kỳ 6 tháng/lần làm mốc tập luyện để duy trì trạng thái sức khoẻ và tính kỷ luật của bản thân. “Trong 5 năm vừa rồi mình chăm chỉ chưa bỏ cuộc race nào lúc thì solo, lúc relay cả Đà Nẵng lẫn Phú Quốc tuỳ theo trạng thái sức khoẻ mà chơi. Và trong 5 năm đó gần như việc tập luyện hàng ngày là kim chỉ nam trong lối sống của mình.

Những cuộc đua đối với mình chưa bao giờ để thắng hay so sánh với ai mà chính là để vượt qua phiên bản sợ hãi, luôn muốn bỏ cuộc bên trong mình” - Thuỷ Top chia sẻ sau khi hoàn thành IRONMAN Việt Nam tại Đà Nẵng đầu tháng 5 vừa qua.

Khả Ngân

Trong những năm gần đây, Khả Ngân (Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 1997) cũng trở thành một trong những gương mặt tích cực tham gia các hoạt động trail và triathlon.

Nữ diễn viên cho biết việc tìm đến các môn sức bền xuất phát từ những thay đổi trong công việc và cuộc sống. Với cô, đây không chỉ là cách rèn luyện thể lực mà còn là hành trình khám phá bản thân.

Khả Ngân

"Những năm gần đây, khi công việc và cuộc sống thay đổi, Ngân bắt đầu tìm đến các bộ môn sức bền nhiều hơn như chạy bộ, trail hay triathlon. Với mình, đây không chỉ là chuyện tập luyện để khỏe hay giữ vóc dáng, chúng giúp mình học được rất nhiều về sự kiên trì, khả năng chịu áp lực và cách lắng nghe cơ thể.

Mỗi lần hoàn thành một cung đường trail hay chạm một cột mốc mới trong luyện tập đều cho cảm giác rất tuyệt vời - vì biết mình vừa tự vượt qua giới hạn của bản thân và hôm nay tốt hơn hôm qua một chút" - Khả Ngân chia sẻ với chúng tôi.

Điều đặc biệt là những buổi tập dài lại trở thành khoảng thời gian giúp cô kết nối với chính mình nhiều hơn: “Với Ngân, thể thao bây giờ giống như một kiểu thiền, giúp mình hiện diện hơn với cơ thể, với thiên nhiên và với chính cảm xúc của mình”.

Lan Thy

Với Lan Thy (Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998) chính thức “lọt hố” trail từ năm 2024 sau khi hoàn thành giải trail đầu tiên trong đời tại Ultra Trail Cao Bằng. Thời điểm đó, nàng thơ cho biết cô “chọn level 25km để vừa thử sức, vừa để thong dong ngắm cảnh”.

Sau trải nghiệm này, việc vận động ngoài trời dần trở thành một phần trong lịch sinh hoạt của cô. Vào những ngày cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, Lan Thy thường dành thời gian đạp xe, tham gia các chuyến leo núi ngắn,... để duy trì thể lực cũng như nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn.

Với Lan Thy, điều hấp dẫn nhất không nằm ở thành tích hay tốc độ mà là những khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên. “Đứng giữa rừng, mình thấy bản thân rõ ràng hơn giữa bao điều chộn rộn”, Lan Thy chia sẻ.

Chù Disturbia

Trong cộng đồng yêu trekking, Chù Disturbia (Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 1993) cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều chuyến leo núi đáng chú ý.

Cô từng chinh phục nhiều địa điểm trong nước như núi Dinh, núi Cô Tiên - những cung trekking được nhiều người mới bắt đầu lựa chọn. Không dừng lại ở đó, Chù Disturbia còn mang đam mê khám phá thiên nhiên ra nước ngoài với những hành trình trekking tại Indonesia.

Thông qua các chuyến đi, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảnh sắc và cảm giác hoàn thành mục tiêu sau nhiều giờ leo núi liên tục.

Meichan

Meichan (Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000) cũng là một trong những hot girl yêu thích các hoạt động khám phá thiên nhiên.

Trong quãng thời gian du học ngắn ở New Zealand, cô thử sức với hiking, chia sẻ khoảnh khắc đẹp như mơ với background núi tuyết. Trở về Việt Nam, niềm đam mê ấy vẫn được duy trì thông qua trekking trong nước.

Gần đây nhất, Meichan đã chinh phục đỉnh Phu Sa Phìn - một trong những điểm đến được cộng đồng trekking yêu thích nhờ cảnh quan hoang sơ và hành trình tương đối thử thách. Những hình ảnh được cô chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người theo dõi.

Sun HT

Là một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, Sun HT (Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) cũng từng thử sức với trekking và các hoạt động vận động ngoài trời.

Khác với hình ảnh thường thấy trong những bộ ảnh thời trang hay các nội dung lifestyle, những chuyến đi trekking cho thấy một khía cạnh năng động và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của cô. Đây cũng là lựa chọn mà ngày càng nhiều KOL, influencer theo đuổi khi xu hướng sống khỏe, sống xanh và trải nghiệm thực tế trở nên phổ biến hơn.

Diệp Lâm Anh

Ở môn lặn biển, cái tên nổi bật chính là Diệp Lâm Anh (Nguyễn Diệp Anh, sinh năm 1989). Mùa hè năm nay trôi qua chưa được một nửa nhưng cô đã thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham gia các chuyến lặn biển, cho thấy niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn khám phá đại dương này.

Hè năm nay, Diệp Lâm Anh đã kịp lặn biển ở Hòn Bạc (Nha Trang) và Vĩnh Hy

Không đơn thuần là một trải nghiệm du lịch, lặn biển với Diệp Lâm Anh còn là cách để cô thử thách bản thân và tìm kiếm những cảm xúc mới. Việc làm quen với môi trường dưới nước, kiểm soát nhịp thở, giữ bình tĩnh giữa không gian rộng lớn của đại dương đòi hỏi sự tập trung và khả năng thích nghi không kém các môn thể thao sức bền trên cạn.

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng đăng ảnh trekking ở núi Chúa - khu vực vịnh Vĩnh Hy. Cô cho biết trong chuyến đi mùa hè, mỗi ngày không đi lặn biển thì sẽ đi leo núi, phơi nắng ít cũng 3 - 4 tiếng.