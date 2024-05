Khai thác AI để vận hành xuất sắc trong sản xuất

Cách tiếp cận mang tính chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả và năng suất mà còn giảm đáng kể sự lãng phí và tính biến đổi, những nguyên tắc cốt lõi của Lean Six Sigma. Khi chúng ta tìm hiểu lý do tại sao, cái gì, như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi áp dụng AI vào sản xuất, điều quan trọng là phải đi sâu vào các cơ hội và mối đe dọa mà công nghệ này mang lại, những bài học kinh nghiệm cũng như cách các công ty và cá nhân có thể chuẩn bị cho tương lai.

Tại sao áp dụng AI trong sản xuất?

Lý do đằng sau việc tích hợp AI vào sản xuất nằm ở khả năng cải thiện đáng kể quá trình ra quyết định, dự đoán nhu cầu bảo trì và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất. Hệ thống AI có thể phân tích các tập dữ liệu khổng lồ nhanh hơn và chính xác hơn nhiều so với con người, xác định các mô hình và hiểu biết sâu sắc có thể giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Bằng cách kết hợp AI, các nhà sản xuất có thể đạt được mức độ Hoạt động xuất sắc cao hơn, phù hợp với mục tiêu của Lean Six Sigma là giảm thiểu lãng phí và giảm thiểu khuyết tật.

AI mang lại điều gì?

Các công nghệ AI, bao gồm học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và robot, có thể tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp và lặp đi lặp lại, tăng cường kiểm soát chất lượng và hợp lý hóa việc quản lý chuỗi cung ứng. Ví dụ: tính năng bảo trì dự đoán được hỗ trợ bởi AI có thể thấy trước các lỗi máy móc trước khi chúng xảy ra, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định. Hơn nữa, AI có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát và điều chỉnh các quy trình sản xuất theo thời gian thực, phù hợp chặt chẽ với đặc tính cải tiến liên tục của Lean Six Sigma.

Cách triển khai AI trong sản xuất

Việc triển khai AI trong sản xuất nên bắt đầu bằng một chiến lược rõ ràng phù hợp với mục tiêu chung của công ty và mục tiêu Hoạt động xuất sắc. Các bước chính bao gồm:

Xác định các điểm yếu và cơ hội: Sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các khu vực mà AI có thể có tác động đáng kể nhất, chẳng hạn như tắc nghẽn quy trình hoặc các vấn đề kiểm soát chất lượng.

Xây dựng hoặc đạt được các kỹ năng AI cần thiết: Cho dù thông qua đào tạo nhân viên hiện có hay tuyển dụng nhân tài mới, việc đảm bảo nhóm của bạn có kỹ năng triển khai và quản lý công nghệ AI là rất quan trọng.

Dự án thí điểm: Bắt đầu với các dự án quy mô nhỏ để kiểm tra tính hiệu quả của các giải pháp AI trong việc giải quyết các thách thức cụ thể.

Mở rộng quy mô: Dần dần mở rộng việc sử dụng công nghệ AI trong toàn bộ quy trình sản xuất, dựa trên những hiểu biết sâu sắc và thành công từ các dự án thí điểm.

Điều gì tiếp theo: Nắm bắt tương lai với AI

Khi AI tiếp tục phát triển, các nhà sản xuất phải theo kịp những phát triển mới và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp. Tương lai có thể sẽ chứng kiến nhiều ứng dụng AI tiên tiến hơn, bao gồm các hệ thống tự động và robot phức tạp hơn, giúp giảm hơn nữa nhu cầu can thiệp thủ công vào quy trình sản xuất.

Cơ hội, mối đe dọa và giá trị con người

Mặc dù AI mang lại nhiều cơ hội để tăng hiệu quả và giảm chi phí nhưng nó cũng đặt ra những mối đe dọa, đặc biệt là liên quan đến sự dịch chuyển lực lượng lao động. Việc thay thế sức lao động của con người bằng AI và robot là một vấn đề gây tranh cãi, làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng mất việc làm và nhu cầu đào tạo lại kỹ năng của người lao động.

TS. Ngô Công Trường - OE Master Black Belt - Chủ tịch J&P Global, XpertProAI, AI SMARTUP, BizInsider và XpertBrains.

Để giải quyết những thách thức này, các công ty phải áp dụng cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để tích hợp AI, đảm bảo rằng giá trị con người được đặt lên hàng đầu trong việc triển khai công nghệ. Điều này liên quan đến:

Tái đào tạo và nâng cao kỹ năng: Đầu tư vào các chương trình đào tạo nhân viên để trang bị cho lực lượng lao động những kỹ năng cần thiết để làm việc cùng với công nghệ AI, tập trung vào các lĩnh vực mà trí tuệ và khả năng cảm xúc của con người là không thể thay thế.

Sử dụng AI có đạo đức: Triển khai các giải pháp AI tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật và các tiêu chuẩn đạo đức, đảm bảo rằng công nghệ nâng cao năng lực của người lao động thay vì thay thế hoàn toàn họ.

AI hợp tác: Phát triển các hệ thống AI bổ sung các kỹ năng của con người, thúc đẩy môi trường hợp tác nơi con người và máy móc làm việc cùng nhau để đạt được hoạt động xuất sắc.

Bài học kinh nghiệm và kết luận

Hành trình hướng tới tích hợp AI trong sản xuất chứa đầy cơ hội học tập. Các bài học quan trọng bao gồm tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chiến lược, nhu cầu học hỏi và thích ứng liên tục cũng như giá trị của sự hợp tác giữa con người và máy móc. Các công ty đã triển khai thành công AI trong quy trình sản xuất của mình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào cả đổi mới công nghệ và yếu tố con người.

Tóm lại, việc ứng dụng AI trong sản xuất, đặc biệt là trong khuôn khổ Hoạt động xuất sắc và Lean Six Sigma, mang lại những lợi ích đáng kể về hiệu quả, năng suất và cải thiện chất lượng. Tuy nhiên, để nhận ra đầy đủ những lợi ích này, các công ty phải vượt qua thử thách.