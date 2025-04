Khai thác GenAI trong thương mại điện tử: Liệu các doanh nghiệp đã sẵn sàng?

Ai sẽ tận dụng được những cơ hội của GenAI?

Sự phát triển của GenAI được các chuyên gia cho là sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực TMĐT, với khả năng cá nhân hóa trải nghiệm và kết nối các khâu từ hậu cần đến tiếp thị. Báo cáo "Tiến lên phía trước: 5 sự thật quan trọng về TMĐT thế hệ tiếp theo" của McKinsey nhấn mạnh rằng công nghệ này đang thúc đẩy một làn sóng đổi mới, tạo ra hệ sinh thái TMĐT tích hợp hơn, mang lại hiệu suất vượt trội, năng suất cao hơn và trải nghiệm tốt hơn cho cả người bán lẫn người mua.

Dữ liệu từ báo cáo "Bridging the AI Gap: Online Seller Perceptions and Adoption Trends in Southeast Asia" (Thu hẹp khoảng cách AI: Nhận thức và xu hướng ứng dụng AI của người bán hàng trực tuyến ở Đông Nam Á) cho thấy người bán ở Đông Nam Á (SEA) đồng tình với điều này: 89% tin rằng AI, bao gồm GenAI, tăng năng suất, và 93% nhận thấy khả năng tiết kiệm chi phí dài hạn. Ví dụ, ở Indonesia và Việt Nam, mức độ áp dụng AI trong dịch vụ khách hàng và tiếp thị đạt trên 40%, chứng minh hiệu quả thực tế trong việc nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên, cơ hội này không dành cho tất cả – chỉ những ai sẵn sàng vượt qua rào cản mới tận dụng được những lợi ích của công nghệ mới.

Dựa trên mức độ ứng dụng AI trên năm khía cạnh cốt lõi của hoạt động kinh doanh của người bán, báo cáo đã khảo sát để xác định ba nhóm nhà bán hàng: Nhóm thành thạo AI, Nhóm quan tâm đến AI và Nhóm thận trọng với AI, dựa trên điểm trung bình mà họ đạt được trong từng khía cạnh của hoạt động để thể hiện mức độ sẵn sàng ứng dụng AI của họ.

Theo đó, kết quả chỉ ra rằng, hiện nay, mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc ứng dụng AI vẫn còn thấp, khi chỉ 24% nhà bán hàng ở khu vực Đông Nam Á đạt mức "AI Adepts" (thành thạo AI), trong khi 76% còn lại – "AI Aspirants" (quan tâm đến AI) và "AI Agnostics" (thận trọng với AI) – tụt hậu trong việc áp dụng. Tuy nhiên, các nhà bán hàng tại Việt Nam nhìn chung có cái nhìn tích cực về lợi ích của AI. Chỉ 4% nhà bán Việt Nam tránh xa AI trong đời sống cá nhân (so với trung bình Đông Nam Á là 5%), và các nhà bán hàng này cũng có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất khu vực, đạt 42%, cao hơn Singapore và ngang ngửa Indonesia. Đồng thời, tiềm năng của GenAI với nhà bán hàng vẫn còn rất lớn trong việc tối ưu hóa các khâu như quản lý nhân sự hay vận hành.

Làm thế nào để nhà bán hàng bắt kịp xu hướng?

Các kết quả đã phản ánh cơ hội lớn để ứng dụng GenAI vào ngành thương mại điện tử ở Việt Nam, nhưng để vượt qua những rào cản còn tồn tại, nhà bán hàng cần một chiến lược tiếp cận đúng đắn, cũng như tận dụng tối đa sự hỗ trợ của các sàn TMĐT.

Ông James Dong, CEO của Lazada Group, nhấn mạnh: "Nghiên cứu cho thấy người bán nhận ra tiềm năng của AI, nhưng nhiều người vẫn đang tìm cách triển khai hiệu quả. Chúng tôi phát triển các giải pháp AI dễ tiếp cận để giải quyết thách thức của người bán, giúp công nghệ trở nên thiết thực bất kể quy mô hay chuyên môn".

Nghiên cứu từ Lazada chỉ ra rằng, 42% nhà bán hàng mong muốn có thêm công cụ AI-powered để hỗ trợ công việc, trong khi 41% cần sự hướng dẫn tốt hơn để triển khai thành công. Hiểu được điều này, Lazada đã ra mắt Online Sellers Artificial Intelligence Readiness Playbook (Cẩm nang sẵn sàng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo cho nhà bán hàng trực tuyến), được thiết kế để giúp nhà bán hàng nâng cao mức độ sẵn sàng, đưa GenAI trở thành công cụ hữu ích trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, với những nhà bán hàng lo ngại về chi phí triển khai hay thiếu hiểu biết về kỹ thuật, báo cáo cung cấp giải pháp giúp họ từng bước vượt qua những rào cản này, cùng với những tính năng đơn giản nhưng có thể ứng dụng ngay lập tức.

Chẳng hạn, Lazada Business Advisor đã được 48% nhà bán hàng sử dụng và 69% trong số họ hài lòng vì khả năng theo dõi xu hướng bán hàng và tối ưu hóa hiệu suất một cách dễ dàng. Công cụ này không đòi hỏi nhiều thời gian hay kỹ năng phức tạp, giúp nhà bán hàng dễ dàng tiếp cận với AI.

Tương tự, AI Selling Points, với 42% nhà bán sử dụng tích cực và 68% đánh giá cao, tự động làm nổi bật các tính năng đáng chú ý của sản phẩm, giúp làm tăng tỷ lệ chuyển đổi. Việc bắt đầu từ những các tính năng đơn giản không chỉ dễ thực hiện mà còn cho nhà bán hàng thấy được ngay giá trị của AI trong thực tiễn, tạo động lực để họ khám phá thêm những giải pháp khác.

Với 64% nhà bán hàng lo ngại rằng chi phí ứng dụng AI cao và mất thời gian, cùng với 75% thừa nhận thiếu kinh nghiệm, thay vì chạy theo những công nghệ phức tạp vượt quá khả năng thích nghi hiện tại, nhà bán hàng nên ưu tiên những giải pháp thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu kinh doanh.

Một ví dụ điển hình là AI Product Optimisation, được 71% người dùng hài lòng nhờ khả năng cải thiện danh mục sản phẩm nhanh chóng bằng GenAI. Từ việc tối ưu tiêu đề, mô tả đến hình ảnh, công cụ này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn làm sản phẩm nổi bật hơn trong mắt khách hàng, mang lại lợi ích tức thì mà không cần đầu tư quá lớn.

GenAI mang đến cơ hội lớn để giúp ngành TMĐT bứt phá, nhưng thành công không chỉ đến từ những tiến bộ công nghệ, mà còn phụ thuộc vào khả năng thích nghi, tận dụng công nghệ của chính nhà bán hàng, của các doanh nghiệp. Do đó, điều quan trọng là nhà bán hàng cần sẵn sàng hành động, tận dụng sự hỗ trợ và những công cụ phù hợp từ nền tảng, để sớm biến cơ hội này thành lợi thế cạnh tranh đích thực.