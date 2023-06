Khám phá bí mật về bài kiểm tra chỉ số IQ ở con người

Được một số người tin tưởng là người đàn ông thông minh nhất từng sống, William James Sidis là một đứa trẻ thần đồng sinh ngày 1 tháng 4 năm 1898 tại Thành phố New York. Khi mới 18 tháng tuổi, anh đã có thể đọc The New York Times . Khi Sidis lên sáu tuổi, anh có thể nói nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Do Thái và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất là chỉ số IQ của anh được ước tính là từ 250 đến 300.