Khám phá bộ ba giá trị tiềm năng tại T&T Phố Nối

Shophouse 2 mặt tiền - tiềm năng kinh doanh vượt trội



Tọa lạc tại vị trí đắt giá, ngay vùng "lõi" trung tâm "thủ phủ công nghiệp" Phố Nối – nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ lợi thế này, T&T Phố Nối thừa hưởng lượng khách hàng lớn có nhu cầu an cư - mua sắm - giải trí.

Bên cạnh đó, T&T Phố Nối còn là dự án hiếm hoi trong khu vực sở hữu hai mặt tiền đường, gồm Quốc lộ 5 – tuyến đường huyết mạch kết nối liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng, có ý nghĩa giao thương kinh tế và kết nối liên vùng các tỉnh khu vực Bắc Bộ; mặt tiền đường thứ hai là tuyến đường D34 kết nối huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, trong đó đoạn qua dự án rộng tới 40m, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy hoạt động giao thương mạnh mẽ.

Đặc biệt, phố thương mại đa sắc T&T Phố Nối sở hữu thiết kế độc đáo, cùng trải nghiệm đa dạng với nhiều ngành hàng mua sắm và giải trí đa năng: Ẩm thực, thời trang, spa, cho thuê văn phòng, … hứa hẹn sẽ là điểm đến mới hấp dẫn không chỉ thu hút cư dân tại dự án mà còn các vùng lân cận.

Không gian sống tiện nghi, hiện đại

Không chỉ đáp ứng tiềm năng kinh doanh sinh lời vượt trội, T&T Phố Nối còn là tổ ấm lý tưởng giúp giải quyết bài toán an cư của người lao động trong khu vực. Chia sẻ về lý do chọn lựa không gian sống tại T&T Phố Nối, anh Nguyễn Hải – một cán bộ công tác tại khu công nghiệp Thăng Long 2 cho biết: "Khi dự án T&T Phố Nối ra mắt thì tôi đã chọn ngay vì rất gần nơi làm việc của cả hai vợ chồng, tiện ích đa dạng, thêm nữa là pháp lý hoàn chỉnh và giá cả hợp lý nên tôi rất an tâm."

Có thể thấy, một trong những nhân tố quan trọng giúp dự án lọt vào "tầm ngắm" của khách hàng chính là nhờ vào không gian sống tiện nghi, hiện đại. Nhờ thừa hưởng nhịp sống năng động ngay trung tâm sầm uất Phố Nối, cư dân dự án có thể thụ hưởng hệ tiện ích đa dạng chỉ trong ít phút kết nối. Dễ dàng di chuyển đến các Khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất, hệ thống ngân hàng, các trung tâm hành chính giúp tiết kiệm thời gian. Được chăm sóc sức khỏe toàn diện với hệ thống y tế đa dạng: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Phố Nối, Trạm Y Tế Nghĩa Hiệp, BVĐK Việt Mỹ, … Thỏa sức mua sắm với hệ thống chợ, trung tâm thương mại sầm uất: chợ Bao Bì, chợ Bần, Siêu thị Intimex, …

Bên cạnh hệ tiện ích ngoại khu đa dạng, chủ đầu tư còn quan tâm đến chất lượng sống của cư dân khi vừa thỏa mãn nhu cầu sống xanh nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi đầy đủ. Ngay tại dự án, cư dân có thể thụ hưởng cuộc sống đa trải nghiệm với công viên xanh mát tích hợp hệ tiện ích hiện đại: khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, sân tennis, bãi đỗ xe, ….

Tiện ích đẳng cấp và đa dạng tại dự án T&T Phố Nối.

Kênh đầu tư tối ưu lợi nhuận



Sự cộng hưởng của các yếu tố về vị trí, tiện ích sang trọng cùng với thiết kế tối ưu đã mang lại cho T&T Phố Nối một khu đô thị năng động, đầy sức sống. Dự án không chỉ sở hữu môi trường kinh doanh lý tưởng, không gian sống hiện đại mà còn là kênh đầu tư sinh lời vượt trội, đón sóng đầu tư khu vực phía Đông Hà Nội.

Ngoài ra, T&T Phố Nối còn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn với pháp lý hoàn chỉnh, dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. Trong đó, phố thương mại đa sắc T&T Phố Nối với thiết kế ấn tượng, vừa có thể an cư kết hợp kinh doanh là một trong những sản phẩm tiềm năng để đầu tư.

Ngoài ra, dự án còn được đánh giá cao với chính sách hỗ trợ tối ưu cho khách hàng mua nhà ở và nhà đầu tư. Theo đó, khách hàng sẽ được vay đến 70% giá trị sản phẩm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Người mua còn nhận nhiều quà tặng hấp dẫn như: Tặng ngay 1 chỉ vàng khi giao dịch thành công, chiết khấu lên đến 9% khi thanh toán nhanh, chiết khấu từ 30- 50 triệu đồng tùy sản phẩm, ...

T&T Phố Nối là dự án của chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T và được tư vấn phát triển bởi T&T Homes - thành viên tập đoàn T&T Group (một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam). Dự án được tiếp thị và phân phối bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) và đại lý phân phối Hải Phát Land.

Tham khảo thông tin dự án tại website: https://ttphonoi.khaihoanland.vn/