Việc di chuyển bằng máy bay có thể khiến hành khách mệt mỏi, nhưng thành viên phi hành đoàn thậm chí còn vất vả hơn.

Hãng Norse Atlantic Airways

Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã ban hành luật nhằm đảm bảo phi công và tiếp viên hàng không được nghỉ ngơi đầy đủ trước các chuyến bay.

Hãng Southwest Airlines

Theo đó, các hãng hàng không phải tạo điều kiện để phi hành đoàn có thời gian nghỉ ngơi tối thiếu là 10 tiếng đối với phi công và 9 tiếng đối với tiếp viên hàng không trên tuyến nội địa.

Một phi công đang đi bộ qua sân bay. Ảnh: Taylor Rains/Insider

Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lịch trình bay của thành viên phi hành đoàn.

Ảnh: Robert Alexander /Getty

Quy định về thời gian nghỉ ngơi tối thiểu được áp dụng từ tháng 12/2011, gần 3 năm sau vụ rơi máy bay Colgan Air 3407 ở Buffalo, New York, khiến 50 người thiệt mạng. Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ xác định một trong những yếu tố gây ra tai nạn là do phi công mệt mỏi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Khi các chuyến bay đường dài gia tăng sau đại dịch, phi hành đoàn càng cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Singapore Airlines bay thẳng 19 tiếng từ New York đến Singapore. Ảnh: KITTIKUN YOKSAP/Shutterstock

Đoàn bay nội địa thường nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc ở nhà. Nhưng trên các chuyến bay dài hơn, cả phi công và tiếp viên đều sẽ có một khu vực nghỉ ngơi riêng trên máy bay.

Khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn trên chiếc Airbus A350-900 XWB của Scandinavian Airlines. Ảnh: Thomas Pallini/Insider.

Khu vực nghỉ của phi công thường ở gần đầu máy bay hoặc phía trên buồng lái. Trên chiếc Boeing 787 của Qatar, phòng ngủ có một chiếc ghế, hai tấm đệm có rèm ngăn ở giữa, tủ đựng đồ, giá để cốc và một chiếc điện thoại kết nối với buồng lái để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Ảnh: Stephen Jones/ Insider

Trong khi đó, khu vực nghỉ của tiếp viên hàng không thường tách biệt và nằm ở phía sau máy bay. Nó có thể là hàng ghế ngồi riêng. Tuy nhiên, nhiều loại máy bay thân rộng có phòng riêng cho thành viên phi đoàn nghỉ ngơi thư giãn.

Khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn trên chiếc Airbus A350-900 XWB của Scandinavian Airlines. Ảnh: Thomas Pallini/Insider

Ghế nghỉ của tiếp viên hàng không trên chiếc 767-300ER của United. Ảnh: Taylor Rains/Insider.

Hàng ghế cuối trên chiếc máy bay thân hẹp Airbus A321neoLR dành cho phi hành đoàn. Ảnh: Thomas Pallini/Insider

Trên máy bay Airbus A350 của ITA Airways, khu vực này nằm ở phía sau máy bay và có cầu thang dẫn lên. Không gian rộng rãi bất ngờ và khá ấm cúng. Khi vừa từ cầu thang lên, bạn sẽ thấy ngay một tủ quần áo và một chiếc đèn pin. Bên trên là một cái gương và một chiếc điện thoại liên lạc với đồng nghiệp.

Tham quan khu vực nghỉ ngơi của tiếp viên hàng không trên chiếc A350 của ITA. Ảnh: Taylor Rains/Insider.

Ngay lối lên khoang nghỉ ngơi của tiếp viên. Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Không gian tách biệt này có 8 giường: 3 giường phía trước, hai giường ở giữa và 3 giường đằng sau. Dưới gầm hai chiếc giường ở giữa là không gian để vật dụng cá nhân có đai chắn xung quanh.

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ngoài ra, cạnh các giường cũng có những ngăn để đồ nhỏ hơn, có đèn đọc sách và dây đai cố định vật dụng.

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Trên giường cũng có đai an toàn cho tiếp viên khi họ ngủ và các ổ cắm điện. Các giường đều tạo được không gian riêng tư, thoải mái với rèm và nệm.

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Những khoang “bí mật” trên máy bay là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho phi hành đoàn làm việc trên các chuyến bay dài.

Ảnh: Taylor Rains/Insider

Tham khảo BI