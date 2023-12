Khám phá cây thông Giáng sinh của gia tộc Rockefeller: Có gì đặc biệt tới nỗi người dân New York mong chờ?

Tiếp nối truyền thống gần một thế kỷ qua, cây thông Noel đồ sộ mang tính biểu tượng của toà trung tâm thương mại Rockefeller Center đã được thắp sáng. Từ đây, tinh thần lễ hội vang lên khắp New York và trên toàn thế giới.

Cây thông Noel năm nay là cây vân sam Na Uy đến từ Vestal. Cây cao hơn 24 m và có tuổi đời khoảng 80-85 năm.

Ông Erik Pauzem là người đứng đầu đội ngũ làm vườn của Rockefeller Center. Hàng năm, ông có nhiệm vụ chọn một cây thông hoàn hảo cho quảng trường. Tiêu chí chọn cây phải là những cây vân sam cao ít nhất 21 m và đủ to để chịu được trọng lượng của dây điện, dây cáp, đèn và tất nhiên là cả ngôi sao khổng lồ trên đỉnh cây.

Cây thông này được trang trí bằng 50.000 bóng đèn với tổng cộng 8 km dây điện. Trên ngọn cây, một ngôi sao Swarovski được đính 3 triệu viên pha lê lấp lánh.

Thị trưởng New York Eric Adams là người đã bật công tắc thắp sáng cây thông. Trong khi đó, dàn hợp xướng trẻ của thành phố hát ca khúc nổi tiếng “Joy to the World”.

Hàng trăm người mong chờ khoảnh khắc thắp sáng cây thông

Lễ thắp sáng cây thông Noel đầu tiên của Rockefeller Center chính thức diễn ra vào năm 1933. Nhưng hai năm trước đó, một nhóm công nhân của Rockefeller Center đã cùng nhau mua một cây thông cao 6 m để dựng tại khu vực này. Cây được trang trí bằng vòng hoa thủ công, ghi dấu cây thông đầu tiên xuất hiện tại toà nhà biểu tượng của New York.

Đến khi thế chiến thứ hai diễn ra vài năm sau, việc trang trí cây thông trở nên đơn giản hơn. Vào năm 1942, ba cây nhỏ được thắp sáng thay cho một cây lớn. Đến thập niên 1950, đội ngũ công nhân bắt đầu sử dụng giàn giáo và cần đến 20 người đàn ông để trang trí trong vòng 9 ngày.

Năm 1997, cây vân sam từ Stony Point, New York, được vận chuyển bằng sà lan xuôi dòng sông Hudson đến trung tâm. Năm tiếp theo, cây thông từ Richfield, Ohio, được chở đến New York bằng một chiếc máy bay vận tải lớn nhất thế giới.

Ngôi sao Swarovski với 25.000 viên pha lê đặt trên Cây thông Giáng sinh ở Rockefeller Center, New York, năm 2004.

Cây lớn nhất từ trước đến nay của Rockefeller Center cao gần 30,5 m, đứng giữa quảng trường vào năm 1999. Ngôi sao pha lê Swarovski đầu tiên gắn trên cây thông của vào năm 2004. Còn ngôi sao ngày nay được tạo ra từ năm 2018.

Sự kiện thắp sáng cây thông Noel tại Rockefeller Center quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và trở thành một trong những sự kiện đặc sắc nhất mùa Giáng sinh.

