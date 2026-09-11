‏Ẩm thực không chỉ là sự thưởng thức mà còn là một hình thức du lịch văn hóa đầy cảm xúc. Đối với những tín đồ đam mê dịch chuyển và sành sỏi, việc khám phá thế giới qua những lát đùi heo muối (jamón/prosciutto) trứ danh từ Tây Ban Nha và Ý chính là tấm vé thông hành đưa du khách bước vào không gian văn hóa truyền thống hàng thế kỷ. Giữa lòng Việt Nam năng động, những thương hiệu di sản hàng đầu như Joselito, Monte Nevado, Levoni, Marcial và La Prudencia đang chờ đón du khách trải nghiệm những cung bậc vị giác thăng hoa nhất.‏

‏Bàn tiệc tapas phong cách Địa Trung Hải sang trọng tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam, nơi những đĩa đùi heo muối thái lát mỏng được sắp xếp tinh tế bên cạnh ly vang đỏ, và ráng chiều rực sáng bên ngoài khung cửa sổ.‏

‏Joselito và Monte Nevado: Tuyệt tác di sản từ xứ sở bò tót‏

‏Nhắc đến đỉnh cao của đùi heo muối Tây Ban Nha, không thể không nhắc đến Joselito – thương hiệu được mệnh danh là "viên ngọc quý" hay "jamón ngon nhất thế giới". Những chú lợn Iberico thuần chủng được nuôi dưỡng tự do trên những cánh rừng sồi rộng lớn, thưởng thức hạt sồi trong suốt mùa montanera (mùa thả rông và vỗ béo tự nhiên quan trọng nhất trong chu kỳ nuôi lợn đen Iberico). Quá trình ủ muối thủ công kéo dài nhiều năm tạo nên những thớ thịt đỏ hồng đan xen những đường vân mỡ cẩm thạch óng ánh, tan chảy ngay trên đầu lưỡi với hương vị thơm béo đậm đà khó quên.‏

‏Bên cạnh đó, Monte Nevado lại mang đến câu chuyện về truyền thống gia đình lâu đời và nghệ thuật phơi sấy đùi heo thủ công tại các hầm tự nhiên vùng Guijuelo và Segovia. Từng chiếc đùi heo muối Monte Nevado là sự kết tinh của thời gian, độ ẩm và gió trời núi cao, mang đến vị mặn thanh nhã, hậu vị ngọt sâu lắng, làm say lòng bất kỳ du khách nào yêu thích sự tinh tế của ẩm thực Tây Ban Nha.

Cận cảnh đĩa đùi heo muối Joselito với những đường vân mỡ cẩm thạch hoàn hảo, óng ánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.‏

Hầm ủ đùi heo muối truyền thống của Monte Nevado, nơi những chiếc đùi heo được treo ngay ngắn để trải qua quá trình lên men tự nhiên.‏

‏‏Marcial và La Prudencia: Hương vị truyền thống đượm hồn Tây Ban Nha‏

‏Hành trình khám phá văn hóa ẩm thực Iberico tiếp tục rẽ hướng đến các vùng đất trứ danh khác với thương hiệu Marcial và La Prudencia. Marcial gìn giữ trọn vẹn phương pháp sản xuất cổ truyền từ nhiều thế hệ, chú trọng từ khâu chọn lọc nguồn nguyên liệu lợn Iberico nuôi dưỡng bằng ngũ cốc và thảo mộc tự nhiên, tạo nên hương vị thơm ngon tròn vị, đậm đà bản sắc vùng Castile.‏

‏Trong khi đó, La Prudencia lại nổi tiếng với quy trình kiểm định chất lượng khắt khe và công thức ủ muối hoàn hảo, mang đến dòng sản phẩm đùi heo muối Jamón Serrano và Iberico với lớp da giòn nhẹ, phần thịt mềm mọng, thơm mùi hạt sồi và hạt dẻ đặc trưng. Thưởng thức một lát đùi heo muối La Prudencia cùng một ly rượu vang trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng ven biển Việt Nam sẽ là một trải nghiệm khó phai.

Đầu bếp chuyên nghiệp đang thực hiện thao tác cắt lát mỏng (corta de jamón) đùi heo muối Marcial bằng con dao chuyên dụng tại một sự kiện ẩm thực.‏

Góc trưng bày sang trọng các sản phẩm đùi heo muối La Prudencia nguyên chiếc tại cửa hàng thực phẩm cao cấp.‏

‏‏Levoni: Tinh hoa nghệ thuật làm thịt nguội thủ công từ nước Ý‏

‏Không chỉ Tây Ban Nha, hành trình du lịch vị giác còn đưa du khách băng qua Địa Trung Hải để đến với nước Ý lãng mạn cùng thương hiệu Levoni. Khác biệt với phong cách Iberico của Tây Ban Nha, Levoni mang đến dòng sản phẩm Prosciutto di Parma và các loại thịt nguội muối khô trứ danh được sản xuất theo công thức thủ công truyền thống của Ý từ năm 1911.‏

‏Những miếng thịt heo được lựa chọn kỹ lưỡng, ướp với muối biển tự nhiên và treo gió tại các vùng đất có khí hậu trong lành của Ý. Khi thưởng thức, từng lát Prosciutto mỏng tang như lụa mang lại hương vị thanh tao, dịu nhẹ, kết hợp hoàn hảo cùng trái cây tươi như dưa lê hoặc sung ngọt – một nét văn hóa ẩm thực Ý kinh điển nay đã có mặt tại các nhà hàng và khách sạn hàng đầu Việt Nam.‏

‏ ‏ ‏Đĩa Prosciutto di Parma của Levoni được xếp lớp nhẹ nhàng bên cạnh những miếng dưa lê tươi mọng nước, mang đậm phong vị mùa hè nước Ý.‏

‏Trải nghiệm du lịch văn hóa qua lăng kính ẩm thực toàn cầu‏

‏Việc thưởng thức các dòng heo muối trứ danh từ Joselito, Monte Nevado, Levoni, Marcial và La Prudencia không đơn thuần là một bữa ăn, mà là một hành trình du lịch văn hóa không cần hộ chiếu. Du khách khi đến với các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp tại Việt Nam có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp thở của những hầm ủ muối lâu đời ở Tây Ban Nha hay những thung lũng xanh mướt của nước Ý. Hành trình du lịch Việt Nam của bạn không chỉ là sự giao thoa giữa cảnh sắc thiên nhiên diệu kỳ và chiều sâu văn hóa, mà còn là thăng hoa cảm xúc như muốn ôm trọn cả đất trời qua từng giác quan.‏

‏Việc phát triển văn hóa ẩm thực tại Việt Nam và kết nối tinh hoa thế giới có sự chung tay đóng góp của những trái tim nhiệt thành, mà Classic Fine Foods là một phần không thể không kể đến.‏

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