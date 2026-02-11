Khám phá Hành trình đưa dầu cọ vươn ra thế giới

Khán giả sẽ được dẫn dắt vào không gian tự động hóa của các nhà máy - nơi những trái cọ đỏ tươi sau khi thu hoạch được đưa vào dây chuyền sản xuất. Tại đây, từng công đoạn như ép, tách, tinh luyện và bảo quản đều được thực hiện với sự kiểm soát nghiêm ngặt, nhằm tạo ra dầu cọ thô chất lượng cao cùng nhiều sản phẩm phụ có giá trị. Những quy trình này không chỉ phản ánh sự tiến bộ về công nghệ mà còn cho thấy cách Malaysia tận dụng tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ nhu cầu đa dạng nhiều ngành công nghiệp, từ thực phẩm, mỹ phẩm cho đến năng lượng sinh học.

Tập phim cũng mở rộng tầm nhìn ra thế giới, giới thiệu các thị trường nhập khẩu dầu cọ chủ lực của Malaysia hiện nay. Từ các quốc gia châu Á năng động, khu vực Trung Đông giàu tiềm năng, cho đến những thị trường khó tính ở châu Âu, dầu cọ Malaysia đã và đang khẳng định vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua đó, khán giả sẽ thấy rõ sự gắn kết giữa sản xuất trong nước và nhu cầu quốc tế, cũng như vai trò quan trọng của dầu cọ trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

Một điểm nhấn đặc biệt của tập 3 là chính sách thúc đẩy kinh tế và quy trình MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) – chứng nhận quốc gia về dầu cọ bền vững. MSPO không chỉ là minh chứng cho cam kết của Malaysia trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi người lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn là nền tảng giúp quốc gia này củng cố uy tín, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây chính là chìa khóa để dầu cọ Malaysia không chỉ "vươn ra thế giới" mà còn giữ vững vị thế lâu dài.

Với sự kết hợp giữa hình ảnh chân thực, lời thuyết minh sâu sắc và những câu chuyện đầy cảm hứng, tập 3 hứa hẹn mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện về hành trình từ nhà máy đến thị trường toàn cầu, nơi dầu cọ Malaysia trở thành biểu tượng của sự hội nhập và phát triển bền vững.

Cùng đón xem tập 3 trong chương trình Kết nối hội nhập – Viet Connect, trên kênh HTV9. Đây sẽ là cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về sức mạnh của dầu cọ Malaysia và hành trình đưa sản phẩm này trở thành niềm tự hào trên bản đồ thương mại quốc tế.

Hoặc xem lại trên kênh youtube Viet Connect: https://youtu.be/yW9yfUGe9hA?si=BTMNhU5XuKbKmM46