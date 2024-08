Khám phá “ngôi làng biệt thự” dành cho giới thượng lưu phía Tây Hà Nội

Việt Nam có số triệu phú tăng nhanh nhất thế giới

Báo cáo gần đây của công ty tình báo tài sản toàn cầu New World Wealth (Nam Phi) và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Thụy Sĩ) thực hiện trên 90 quốc gia và 150 thành phố trên thế giới cho thấy Việt Nam có tốc độ tăng số triệu phú (người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên) nhanh nhất thế giới, tới 98% trong giai đoạn 2013-2023. Theo đó, số triệu phú của Việt Nam đạt 19.400 người tính đến cuối năm ngoái, tương đương mức tăng 98% trong thập kỷ qua.

Tốc độ tăng trưởng triệu phú của Việt Nam cao, một phần do mức nền so sánh ban đầu thấp, chỉ gần 9.800 người hồi năm 2013. Tuy vậy, New World Wealth và Henley & Partners cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng triệu phú ở Việt Nam phản ánh thành công kinh tế gần đây và cho thấy xu hướng tích lũy của cải tiếp tục gia tăng. Theo đó, Mức thu nhập bình quân đầu người trong 10 năm báo cáo đánh giá cũng tăng gần 2,2 lần, từ mức 1.960 USD một người vào 2013 lên 4.284 USD năm 2023. GDP bình quân đầu người tăng phản ánh tính năng động của nền kinh tế.

New World Wealth cũng dự báo Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất thế giới, đến 125% trong 10 năm tới. Nhà phân tích Andrew Amoils của đơn vị này đánh giá con số trên là tốc độ tăng nhanh nhất so với bất kỳ quốc gia nào, xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú.

Cùng với tăng trưởng lượng người siêu giàu, Báo cáo Thịnh vượng do hãng tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh) cũng cho biết giai đoạn 2018-2022, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng hàng năm về nhập khẩu đồ trang sức là 8%, xe hơi là 26%, rượu vang 6% và đồng hồ 8%, theo Chỉ số Đầu tư Xa xỉ của Knight Frank (Knight Frank Luxury Investment Index – KFLII).

Knight Frank Luxury dự báo đến 2028, dân số siêu giàu tại Việt Nam sẽ đạt 978, cao hơn khoảng 30% so với năm qua và nằm trong top 5 tăng nhanh tại châu Á - Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hong Kong, và Singapore.

