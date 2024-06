Khám phá thế giới veston cao cấp May 10 - đẳng cấp thời thượng

Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may, May 10 tự hào là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp, mang đến cho bạn những bộ veston hoàn hảo để tôn lên vẻ lịch lãm và phong cách thời thượng. Nhân dịp khai trương cửa hàng mới tại 38A Hai Bà Trưng, Hà Nội, May 10 xin giới thiệu đến bạn một hành trình khám phá thế giới veston cao cấp, nơi mà chất lượng và đẳng cấp được đặt lên hàng đầu.

Không gian mua sắm sang trọng và đẳng cấp

Showrom mới của May 10 tại 38A Hai Bà Trưng không chỉ đơn thuần là một điểm mua sắm, mà còn là một không gian nghệ thuật, nơi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm thượng hạng. Với lối thiết kế hiện đại, sang trọng, nơi đây như một bức tranh sống động của sự tinh tế và đẳng cấp. Khi bước vào đây, bạn sẽ cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự sang trọng và tiện nghi.

Tầng 1: Thời trang may sẵn cao cấp

Tầng 1 của cửa hàng dành riêng cho thời trang nam nữ với một loạt các bộ sưu tập đa dạng. Từ những bộ trang phục công sở thanh lịch, trẻ trung, đến những bộ đồ dự tiệc sang trọng, mỗi sản phẩm đều được thiết kế và trưng bày một cách tinh tế. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút để mang đến cho bạn những lựa chọn hoàn hảo, phù hợp với mọi phong cách và hoàn cảnh.

Tầng 2: Dịch vụ may đo veston cao cấp - nơi cảm xúc thăng hoa

Tầng 2 của cửa hàng là thiên đường dành riêng cho dịch vụ may đo veston cao cấp, nơi mà sự đẳng cấp và phong cách được thể hiện rõ nét nhất. Tại đây, đội ngũ thợ may chuyên nghiệp của May 10 sẽ biến những ý tưởng của bạn thành hiện thực, tạo nên những bộ veston hoàn hảo, tôn lên vẻ đẹp lịch lãm và quý phái của bạn.

Veston cao cấp May 10 - sự kết hợp hoàn hảo của thời trang và công nghệ

Vừa ngay lần mặc đầu tiên - tận hưởng sự hoàn hảo

Điểm đặc biệt của veston May 10 là khả năng vừa ngay lần mặc đầu tiên. Mỗi bộ veston được may đo chính xác theo số đo của bạn, đảm bảo sự vừa vặn và thoải mái tuyệt đối. Đây không chỉ là một bộ trang phục, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên để tôn vinh phong cách và sự tự tin của bạn.

Công nghệ may hiện đại - đỉnh cao của sự tinh tế

Sản phẩm veston cao cấp của May 10 được tạo ra từ dây chuyền công nghệ hiện đại của Ý, Nhật Bản, kết hợp với tay nghề thủ công tinh xảo. Sự hòa quyện giữa công nghệ tiên tiến và nghệ thuật thủ công truyền thống tạo nên những bộ veston không chỉ đẹp mắt mà còn có độ bền cao và sự thoải mái vượt trội. Mỗi chi tiết, từ đường may đến các nút áo, đều được chăm chút kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Chất liệu vải cao cấp – toát lên sự sang trọng

May 10 lựa chọn những chất liệu vải cao cấp nhất được nhập khẩu từ Anh và Ý, được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất. Những tấm vải được chọn lọc kỹ càng, đảm bảo độ bền, sự thoải mái và vẻ ngoài sang trọng. Trước khi tiến hành sản xuất, mỗi tấm vải đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về các chỉ số cơ, lý, hóa, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng hoàn hảo.



Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm - nơi đẳng cấp được khẳng định

Tại May 10 tự hào sở hữu đội ngũ thợ may và nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm. Những người thợ may lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm luôn tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ việc chọn vải, đo đạc đến từng đường kim mũi chỉ, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt đến sự hoàn hảo và độc đáo. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và giúp bạn chọn lựa những bộ vest phù hợp nhất với phong cách và nhu cầu của mình.



Địa chỉ liên hệ:

Cửa hàng may đo Veston số 1: Số 765A Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

Tel: 024 38754513 - 096 2537568

Cửa hàng may đo Veston số 2: Số 38A Hai Bà Trưng – Phường Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tel: 0912 892833

Website: https://may10.vn