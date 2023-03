"Khám sức khỏe" chủ đầu tư dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trị giá hơn 3.600 tỷ đồng

Doanh nhân Lê Đình Vinh hiện là Chủ tịch HĐQT EverLand, chủ đầu tư dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tại Quảng Ninh. Ảnh tiến độ dự án đến cuối 2022 - nguồn: nhatoday

Mới đây, vào ngày 24/3/2023, chủ đầu tư dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã rầm rộ tổ chức lễ kick-off dự án quy mô gần 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ 8 đại lý bất động sản như: Mai Việt Land, Liên minh An Việt Homes - SRT Việt Nam, Liên minh Doha Land - Athena Land, Liên minh Hải Phát Land - Sgo Land, Cen Quảng Ninh, Time Pro, Vhomes, SGO Miền Bắc.

Theo các thông tin công bố, dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 30/4/2022. Dự án do Công ty cổ phần Everland Vân Đồn (công ty con Everland Group) làm chủ đầu tư.

Chân dung Chủ tịch Everland Group

Tập đoàn Everland (Everland Group) được thành lập từ năm 2009, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Tháng 6/2017, doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên sàn chứng khóa. Theo giới thiệu trên website của công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Đình Vinh.

Doanh nhân, Luật sư Lê Đình Vinh được biết đến là "người cũ" trong cơ cấu lãnh đạo của FLC khi từng có nhiều năm làm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Ông Vinh sinh năm 1972, quê quán ở Vĩnh Phúc, thạc sĩ Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, Tiến sĩ Luật – Trường Đại học Tổng hợp Kyushu (Nhật Bản).

Từ năm 1995 -2008 ông Vinh là Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế - Trường ĐH Luật Hà Nội. Sau đó ông làm Phó Trưởng ban Ban thư ký Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong 2 năm.

Trong giai đoạn 2010 - 2014, ông trở thành Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH SMiC, Hà Nội. Sau đó ông trở thành Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink, Hà Nội. Đến 2011, ông Vinh chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland.

Hiện nay, ngoài nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, ông Vinh còn được biết đến là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Heritage Holdings.

Trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Everland phát hành ngày 28/1/2023, ông Lê Đình Vinh nắm giữ hơn 56,669 triệu cổ phiếu EVG , tương đương 26,33% vốn điều lệ công ty. Số cổ phiếu này đã tăng thêm 1% so với hồi đầu năm do ông Vinh mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu trong công ty, mua cổ phiếu công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu và do công ty trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 28/3, EVG ở mức 3.270 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, số tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vinh tương đương hơn 185 tỷ đồng .

Ngoài dự án trên, ông Lê Đình Vinh còn sở hữu cổ phần tại một “siêu dự án” khác tại Vân Đồn là Dự án con đường di sản Vân Đồn . Dự án này có quy mô hơn 3.000 ha, được chia thành 9 phân khu. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Vân Đồn Heritage Road (Vân Đồn Heritage Road) có vốn điều lệ 980 tỷ đồng, tại thời điểm giữa năm 2022, công ty mẹ của Vân Đồn Heritage Road là Công ty Cổ phần Heritage Holdings sở hữu 68% cổ phần.

Cũng tại thời điểm giữa năm 2022, ông Lê Đình Vinh là người đại diện pháp luật và là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị của Vân Đồn Heritage Road. Tại Heritage Holdings, ông Vinh cũng là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc và nắm giữ 22% cổ phần.

Tình hình kinh doanh của EverLand ra sao?

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 do doanh nghiệp tự lập, lũy kế đến hết quý 4/2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của EverLand đạt 1.277 tỷ đồng . Trong khi đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 38,2 tỷ đồng , tương tương khoảng 3% doanh thu tương ứng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến hết quý IV/2022 hợp nhất của doanh nghiệp đạt 27 tỷ đồng .

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của EverLand ở mức hơn 227,4 tỷ đồng gấp hơn 7,5 lần tiền và tương đương tiền của EverLand tính đến hết quý IV/2022 ở mức 30,2 tỷ đồng .

Trong số 227,4 tỷ đồng nợ ngắn hạn của EverLand chiếm chủ yếu là khoản phải trả, phải nộp khác ( 162,5 tỷ đồng ) vốn không được EverLand thuyết minh cụ thể trong Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 tự lập.

Bên cạnh đó, theo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo tài chính quý IV/2022 do EverLand tự lập, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của EverLand đang âm hơn 190 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ đang âm gần 40 tỷ đồng . Tiền của doanh nghiệp thu được chủ yếu đến từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu ( 1.279 tỷ đồng ).

Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đến hết năm 2022, EverLand ghi nhận số tiền là 409 tỷ đồng . Trong đó, dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chiếm phần lớn khoản chi phí này, đạt 382,2 tỷ đồng, Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm là 20,6 tỷ đồng, Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay là 5,6 tỷ đồng, Dự án khu đô thị Nam Sông Cầu là 1,1 tỷ đồng.

Trong một động thái mới đây nhất, EverLand vừa có công văn gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và HSX xin hoãn công bố báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán.