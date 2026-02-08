Khám xét khẩn cấp 14 địa điểm ở 4 tỉnh thành trong chuyên án đặc biệt lớn, bắt 3 'ông trùm' và 23 người

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử như Tiktok, Shopee… Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Xét tính chất nguy hiểm, phức tạp của các đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập Chuyên án 868T, tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây này.

Ngày 28/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, triệt phá đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (là Viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992 trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.

Đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hoá

Ngày 30/01/2026, tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội tiến hành khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP.Hà Nội.

Qua đó, thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm các loại như: viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp,… do đối tượng Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1995), trú tại phường Bằng Liệt, thành phố Hà Nội và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1990), trú tại CT1C phòng 1408 Thông Tấn Xã, phường Định Công, TP Hà Nội cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hoá

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp,… (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm).

Các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm: 1.120kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại); hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác (với số lượng phụ gia như trên nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỷ đồng)

Cùng với đó là 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm như: máy khắc số Laze, máy đóng gói co nhiệt, máy ép màng cảm ứng điện từ, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy triết, rót viên nang bán tự động,…

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Phương tiện, máy móc các dối tượng dùng để sản xuất thuốc giả. Ảnh: CA Thanh Hoá

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31/01/2026, Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai lực lượng, tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 35 thùng catton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại. Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 26 đối tượng về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".