Khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ doanh nghiệp Hoàng Mạnh Linh SN 1987

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về quản lý, đấu tranh với các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã chủ động rà soát, nắm tình hình, nhận diện những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường, từng bước bóc tách "vỏ bọc" doanh nghiệp để làm rõ bản chất hoạt động của các đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường công tác điều tra, rà soát, lập danh sách và đưa các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội vào diện quản lý. Qua đó phát hiện đối tượng Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1987), còn gọi là "Linh Lùn", Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng Linh Khang, có địa chỉ tại phường Đông Quang, có nhiều biểu hiện bất minh.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ chuyên án (Ảnh: Bộ Công an).

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Mạnh Linh từng có quan hệ thân thiết với một số đối tượng hình sự cộm cán đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa như: Đỗ Xuân Hùng (tức Hùng Máu), Bùi Quốc Đạt (Đạt Ma), Bùi Quốc Ý (Ý Ẻng), Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn thần đèn), Nguyễn Văn Vi (Vi Ngộ).

Năm 2011, Linh là một trong những đối tượng tham gia vụ dùng súng bắn nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương, phường Hạc Thành và bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa (cũ) xử phạt 36 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào năm 2018, Linh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay. Nhưng nhận thấy việc làm ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nên đã chuyển hướng kinh doanh và thành lập Công ty Cổ phần xây dựng Linh Khang (Công ty Linh Khang), chuyên hoạt động trong lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng; đồng thời kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống, giải trí như: "Trâu ngon 36", câu lạc bộ Bi-a Luxury, cơ sở karaoke KTV…

Quá trình điều tra, những dấu hiệu về hoạt động phạm tội của Hoàng Mạnh Linh ngày càng rõ nét, tập trung vào các hành vi có dấu hiệu "Trốn thuế" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Để tạo ra một hệ thống sổ sách "đẹp" trên giấy tờ, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập công ty khác để xuất hóa đơn, hợp thức hóa đầu vào - đầu ra của hàng hóa, dịch vụ; kê khai khống nhân công nhằm đẩy chi phí doanh nghiệp lên cao, qua đó làm giảm số thuế phải nộp.

Phòng Cảnh sát hình sự khám xét nới ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh (Ảnh: Bộ Công an).

Với những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh và những người có liên quan để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Mạnh Linh làm việc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bộ Công an).

Tương tự vụ việc tại Công ty Linh Khang, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xác minh và đấu tranh với vợ chồng Bùi Công Đức và Nguyễn Thị Lộc, Công ty Cổ phần TMXD Đức Lộc. Chỉ riêng năm 2025, Công ty Đức Lộc kê khai 89 lao động có hợp đồng và được chi trả tiền lương. Tuy nhiên, qua xác minh, nhiều người có tên trong danh sách không làm việc thực tế tại doanh nghiệp và không được chi trả tiền lương như kê khai.

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 26 công dân có tên trong danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Công ty Đức Lộc. Theo hồ sơ doanh nghiệp kê khai, tổng số tiền lương chi trả cho những người này hơn 3,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, những người được xác minh đều khai báo không biết, không ký hợp đồng lao động và không làm việc tại Công ty Đức Lộc.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định Công ty Đức Lộc có dấu hiệu sử dụng chi phí nhân công khống để giảm nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế khoảng 635,356 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô, phương thức hoạt động, số tiền liên quan và vai trò của các cá nhân có liên quan; đồng thời mở rộng xác minh đối với các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu liên quan. Mục tiêu của chuyên án là làm rõ đầy đủ phương thức, thủ đoạn, các mối quan hệ và dòng tiền phía sau, trên cơ sở đó xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.