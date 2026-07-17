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Khám xét ô tô và nơi ở, công an tạm giữ Lê Đặng Hoàng Giang SN 1995

| | Xã hội

Thực hiện khám xét nơi ở và các phương tiện liên quan, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 20 bình khí cười trên xe ô tô của Lê Đặng Hoàng Giang.

Công an TP Đà Nẵng ngày 17/7/2026 cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển, mua bán trái phép số lượng lớn khí cười.

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/7, tại bãi đất trống trên tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan (xã Bà Nà), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bà Nà bắt quả tang Lê Đặng Hoàng Giang (sinh năm 1995, trú phường Hòa Cường) và Nguyễn Quỳnh Anh Vũ (sinh năm 1988, trú phường Ngũ Hành Sơn) đang bốc dỡ nhiều bao tải chứa các bình khí cười từ xe ô tô biển kiểm soát 37H-011.xx sang xe ô tô biển kiểm soát 43C-026.xx.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ 344 bình khí cười trên hai phương tiện. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số khí cười trên từ một người chưa rõ lai lịch để bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Tiếp tục khám xét nơi ở và các phương tiện liên quan, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 20 bình khí cười trên xe ô tô biển kiểm soát 43B-279.xx của Lê Đặng Hoàng Giang, nâng tổng số tang vật thu giữ lên 364 bình khí cười.

2 đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ hình sự Lê Đặng Hoàng Giang và Nguyễn Quỳnh Anh Vũ; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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