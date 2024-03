Khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án do Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư, thi công

Hơn 62ha đất trong khu sân bay Nha Trang đã giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có nhiều sai phạm.

Khẩn trương làm việc với Tập đoàn Phúc Sơn để kiểm tra, rà soát các dự án

Tập đoàn Phúc Sơn là doanh nghiệp do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu “pháo” làm Chủ tịch HĐQT đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” vào cuối tháng 2/2024 cùng 5 đồng phạm.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông vận Tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND TP Nha Trang, UBND huyện Diên Khánh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan đơn vị có liên quan, khẩn trương làm việc với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để kiểm tra, rà soát các dự án, công trình do doanh nghiệp này đầu tư hoặc thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, cần xác định rõ Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn có tiếp tục đầu tư, thi công các dự án dang dở hay không, những khó khăn vướng mắc hiện nay, đồng thời đề xuất phương án xử lý, trình UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 30/3/2024.

Trước đó, trong các ngày 21/2 và 5/3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về những vướng mắc trong công tác thu hồi đất đối với các đơn vị quốc phòng bị ảnh hưởng dự án các tuyến đường, nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang và vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án giao thông với Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)

Ngày 27/2, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương nêu trên cùng với Cục Thuế, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện đầu tư, xây dựng; việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế; thanh tra, kiểm tra… tại các dự án, công trình do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các doanh nghiệp thành viên làm chủ đầu tư hoặc thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, phục vụ công tác xác minh, điều tra những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thi công các dự án, công trình do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các doanh nghiệp liên quan đảm nhận thực hiện.

Khánh Hòa có 2 "dự án treo" của Tập đoàn Phúc Sơn

Gần 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hai “dự án treo” của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân trong vùng dự án vấp phải không ít khó khăn, dư luận ở địa phương bức xúc.

Đó là Khu đô thị Phúc Khánh 1 với diện tích gần 14ha ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang và Khu đô thị Phúc Khánh 2 với diện tích hơn 49ha ở xã Diên An, huyện Diên Khánh.

Cả hai dự án đều được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch 1/500 từ năm 2014, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn huy động nhân lực, thiết bị kỹ thuật, xe cơ giới tổ chức động thổ, san ủi, thi công vài hạng mục rồi… bỏ dở từ đó cho đến nay.

Hiện trạng chỉ mới thi công vài con đường thảm nhựa, bê tông và rào chắn ranh giới bằng tôn kẽm, bên trong chưa xây lắp một hạng mục hạ tầng kỹ thuật nào, trong khi đó các thủ tục pháp lý về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai dự án đều chưa hoàn thành.

3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư chưa hoàn thành đúng cam kết

Trong một diễn biến có liên quan, tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất hơn 62 ha trong Khu vực sân bay Nha Trang để Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án Trung tâm Đô thị, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Du lịch Nha Trang.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng quỹ đất 29,14 ha đất trong dự án Trung tâm vừa kể để hoàn vốn cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT. Đó là xây dựng nút giao thông Ngọc Hội; xây dựng đường vành đai 2 kết nối với nút giao thông Ngọc Hội và xây dựng các tuyến đường - nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 3.261 tỷ đồng.

Dù đã gia hạn nhiều lần nhưng đến nay các dự án BT giao thông do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành đúng cam kết, trong khi doanh nghiệp này đã tiếp nhận hơn 62 ha đất Khu đất sân bay Nha Trang, phân chia hàng ngàn lô để ký “hợp đồng góp vốn” với nhiều người.

Tập đoàn Phúc Sơn chưa nộp ngân sách hơn 11.994 tỷ đồng

Thông báo số 1029/TB-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại Khu vực sân bay Nha Trang cũng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của địa phương và doanh nghiệp.

Thực hiện yêu cầu của cơ quan chức trách, từ tháng 8/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn nộp vào ngân sách nhà nước hơn 11.994 tỷ đồng giá trị sử dụng phần đất còn lại hơn 42,7ha trong dự án Trung tâm Đô thị, Thương mại, Dịch vụ, Tài chính, Du lịch Nha Trang.

Thế nhưng đến nay, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa thực hiện.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 15 bị can, trong đó có 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 2 Chủ tịch UBND tỉnh; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một loạt lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn và các đối tượng liên quan,... Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can, gồm:

- Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc .

- Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại biêu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nghãi.

- Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.

- Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

- Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

- Bà Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

- Bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

- Ông Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group.

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.

Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; kêu gọi các đối tượng liên quan khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Văn Hậu cùng các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.