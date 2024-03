Khang Điền muốn phát hành 110 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 3.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết và biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo đó, cổ đông đại diện tỷ lệ 62,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tán thành nội dung xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, KDH dự kiến chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, mục tiêu huy động 3.000 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, Nhà Khang Điền dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025; và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

Các nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Khang Điền. Nguồn: KDH

20 nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia vào đợt phát hành này của Nhà Khang Điền là: CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), CTCP Quản lý Quỹ Rồng Việt, Norges Bank, CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI), Amersham Industries Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund…

Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, dựa vào kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền ho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty,..

Trước đó, Nhà Khang Điền thông qua việc cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh, sau này được Nhà Khang Điền thâu tóm và đổi tên như hiện nay.

Khang Phúc là chủ đầu tư khu đô thị Tân Tạo, Phong Phú 2, khu dân cư The Solina và KCN Lê Minh Xuân Mở rộng. Khang Phúc cũng là chủ đầu tư của dự án The Privia được mở bán vào tháng 11/2023 vừa qua, sau khi toàn bộ 1.043 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Dự án có tổng diện tích 1,8ha, nằm tại mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Nhà Khang Điền đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc.