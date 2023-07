Khẳng định vị thế, SHB liên tục được các tổ chức quốc tế vinh danh

Mới đây, tại Singapore, Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) – tạp chí tài chính quốc tế uy tín của châu Á đã vinh danh SHB ở 3 hạng mục quan trọng nhất trong năm: Ngân hàng có sáng kiến tài chính tác động xã hội tốt nhất Việt Nam 2023 (Hạng mục ngân hàng bán buôn); Hợp tác chiến lược của năm - Hợp tác với IFC và Ngân hàng với giải pháp cho phụ nữ của năm (Hạng mục ngân hàng bán lẻ).



Các giải thưởng này nằm trong hệ thống giải thưởng ngân hàng định kỳ của ABF. Đây là những giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như của cộng đồng dành cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia.

Hội đồng xét duyệt và các chuyên gia đánh giá cao SHB khi hội tụ đủ các yếu tố: (1) Chiến lược kinh doanh hiệu quả, với các sản phẩm dịch vụ tài chính được "may đo" cho từng phân khúc khách hàng, có tác động tích cực tới doanh nghiệp và xã hội; (2) Tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm hút nguồn vốn hàng trăm triệu USD để bổ sung nguồn vốn cho vay doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi; (3) Là ngân hàng có nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ; (4) Hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, khả năng sinh lời cao nhưng vẫn bảo đảm các chỉ số an toàn và quản trị rủi ro hiệu quả theo chuẩn quốc tế; (5) Các sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt với chất lượng cao; (6) SHB đang triển khai chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và đạt được những kết quả tích cực trong mảng bán lẻ.

Phát triển bền vững song song với chiến lược chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ, SHB đang ngày càng khẳng định tầm vóc thương hiệu trên thị trường tài chính trong nước, vươn tầm khu vực. Với nền tảng công nghệ và tiềm lực tài chính vững mạnh, SHB là đối tác tin cậy, thỏa mãn các tiêu chí khắt khe của Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, Công ty tài chính quốc tế, Quỹ bảo vệ khí hậu, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản, Ngân hàng tái thiết Đức,… trở thành cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dồi dào, tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả khai thác, phát triển kinh doanh và kinh tế đất nước. Đặc biệt, SHB là một trong những ngân hàng đầu tư cung ứng nguồn vốn hiệu quả nhất cho những lĩnh vực trọng điểm của kinh tế Việt Nam, quan tâm hỗ trợ các khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, nông thôn, các dự án xanh, các doanh nghiệp nữ chủ… Các chính sách ưu đãi cho cùng các giải pháp tài chính toàn diện của SHB đã góp phần thúc đẩy khách hàng vay vốn chuyển đổi dự án và mục đích sử dụng vốn vay sang các dự án thân thiện với môi trường.

Trước đó, SHB vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tạp chí Global Finance trao tặng giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất 2023", FinanceAsia vinh danh là "Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất Việt Nam"… khẳng định vị trí tiên phong thực thi ESG, không chỉ giúp ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập sâu rộng mà còn góp phần tạo ra sự thúc đẩy lớn đối với nền kinh tế trong việc thiết lập những chuẩn mực mới về phát triển bền vững.

Chia sẻ về việc liên tiếp được các tổ chức quốc tế uy tín vinh danh, đại diện lãnh đạo SHB cho biết: "Việc liên tiếp được các tổ chức, chuyên gia trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao, ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng nghỉ của SHB khi luôn đồng hành, mang đến những giải pháp tài chính toàn diện và tốt nhất cho các khách hàng. Bên cạnh đó, tôi tin rằng phần thưởng lớn nhất chúng tôi nhận được chính là sự đón nhận, ủng hộ quý báu của khách hàng. Đây sẽ là nguồn động lực lớn lao cho chúng tôi trên bước đường chinh phục những mục tiêu lớn phía trước".

Trên hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, SHB đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của một trong những ngân hàng thương mại Top đầu. SHB hiện đứng trong Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu…