Khánh Hòa: Dân sống trong những căn nhà xập xệ bên dự án nghìn tỷ

Theo đại diện Dự án Champarama Resort & Spa, đây là dự án do nhà nước thu hồi đất, do đó giá đất bồi thường cụ thể sẽ do nhà nước quy định riêng đối với từng dự án theo quy định của Luật đất đai 2013.

Thực trạng đất của người dân tại khu vực Bãi tiên hầu hết là đất cây lâu năm; đất nông nghiệp. Tuy nhiên về phía công ty cũng đã có văn bản thông báo chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân hợp tác bàn giao mặt bằng để chia sẻ phần nào cho người dân tại dự án.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ bồi thường, khuyến khích người dân bàn giao mặt bằng sớm, công ty còn có chính sách hỗ trợ thêm cho một số gia đình sống tại dự án, đó là những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, người tàn tật, bệnh nhân ung thư… phát huy tinh thần tương thân ái của người Việt Nam. Những khoản hỗ trợ này được công ty trao tới người dân thông qua đại diện của UBND phường Vĩnh Hoà.

Bên cạnh đó, công ty còn có chính sách đào tạo nghề miễn phí cho người lao động là con em các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án, bố trí việc làm phù hợp khi ứng viên hoàn thành khóa đào tạo.

Dự án nhiều "gập ghềnh"

Champarama Resort & Spa trước đây có tên là Rusalka (tiếng Nga có nghĩa là Nàng tiên cá) do Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) (do ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị) làm chủ đầu tư.

Vào năm 2005, khi dự án đang được xây dựng thì ông Nguyễn Đức Chi bị bắt và kết án tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kể từ đó, dự án rơi vào tình trạng bỏ hoang.

Khi ông Chi bị bắt, tài sản của Công ty RIT tại Rusalka cũng bị Bộ Công an tịch biên. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án này.

Đến năm 2010, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ra quyết định hủy kê biên các tài sản tại Rusalka và trao trả lại cho ông Nguyễn Đức Chi khi ông ra tù. Ông Chi sau đó đã lập Công ty Cổ phần Du lịch Trọng điểm Nha Trang (Focus Travel Nha Trang) để tiếp tục thực hiện dự án Rusalka.

Tháng 5/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho dự án Rusalka với tên gọi Champarama Resort & Spa. Dự án mới cấp cho Công ty Focus Travel Nha Trang do ông Nguyễn Đức Tấn (em ruột ông Chi) làm giám đốc.

Ngày 12/12/2015, Công ty Focus Travel Nha Trang được đổi tên thành Công ty Cổ phần Khu du lịch Champarama do ông Chi làm Chủ tịch HĐQT.

Ngày 6/01/2016, Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi Chứng nhận đầu tư lần thứ nhất đối với dự án Champarama Resort & Spa.

Ngày 03/6/2019, phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 14 Chứng nhận đầu tư số 4201401023. Đồng thời đổi tên chủ đầu tư dự án Champarama Resort & Spa từ Công ty cổ phần Khu du lịch Champarama thành Công ty cổ phần Vega City.

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định chủ trương đầu tư số 506 QĐ/UBND, chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vega City.

Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Vega City gồm: Ông Lê Minh Tâm, sinh năm 1977, chức danh Tổng Giám đốc; ông Kiều Hữu Dũng, sinh năm 1967, chức danh Chủ tịch HĐQT.

Mục tiêu dự án Champarama Resort & Spa là xây dựng khu nghỉ dưỡng với chức năng chính: nghỉ dưỡng, dịch vụ thể thao, spa, nhà hàng, hội nghị.

Ngày 27/10/2016 UBND TP Nha Trang đã ban hành Thông báo số 826/TB-UBND thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, tổng diện tích thu hồi là 288.030,4m2 (khu B).

Không đồng tình với Thông báo số 826/TB-UBND, các hộ dân đã lần lượt làm đơn gửi đi các cơ quan có thẩm quyền khiếu nại với nội dung: Thông báo số 82 thu hồi đất khu B là trái pháp luật, không gửi thông báo đến từng người có đất thu hồi, không ghi rõ lý do thu hồi, không có dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư, không có cơ sở pháp lý thu hồi đất tại khu B - Bãi Tiên... Bộ TN&MT, Thanh Tra Chính phủ, cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang yêu cầu giải quyết đơn kiến nghị của công dân.

Trong quá trình thi công, tháng 10/2017, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư dự án có hành vi lấn biển vịnh Nha Trang (danh thắng quốc gia) với diện tích hơn 17.564m2 và bị xử phạt là 105 triệu đồng và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hiện các biện pháp khôi phục lại hiện trạng của đất trước khi vi phạm.