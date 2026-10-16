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Khánh thành nhà máy ANMI TOOLS Bắc Ninh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công ty TNHH Dụng cụ An Mi (ANMI TOOLS) vừa khánh thành Nhà máy ANMI Bắc Ninh, nhằm mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

ANMI TOOLS hoạt động trong lĩnh vực dụng cụ cắt gọt, gia công chính xác, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ mài, phủ PVD, với khách hàng là các tập đoàn như Samsung, Honda. Việc đưa nhà máy vào hoạt động góp phần tăng tính chủ động trong sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế.

ANMI TOOLS đầu tư máy móc công nghệ để đáp ứng vào chuỗi. Ảnh: Khắc Kiên

Một điểm nhấn trong định hướng xây dựng Nhà máy ANMI Bắc Ninh là việc công trình đáp ứng tiêu chuẩn LEED Silver – hệ thống đánh giá công trình theo các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, vật liệu, chất lượng môi trường trong nhà và phát triển bền vững.

ANMI TOOLS hiện làm chủ 6 nhóm công nghệ cốt lõi gồm: thiêu kết hợp kim; gia công CNC đa trục; EDM dây và đĩa; laser gia công vật liệu siêu cứng; phủ PVD chân không; mài chính xác và đánh bóng siêu âm.

Việc đưa Nhà máy Bắc Ninh vào hoạt động sẽ góp phần mở rộng năng lực sản xuất, tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của ANMI TOOLS trong chuỗi cung ứng công nghiệp.

Lãnh đạo Công ty TNHH Dụng cụ An Mi chia sẻ tại lễ khánh thành. Ảnh: Khắc Kiên

ANMI TOOLS hướng tới xây dựng năng lực sản xuất hiện đại– xanh–bền vững, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Nhà máy đóng tại Bắc Ninh trong Vùng Đồng bằng Sông Hồng sẽ tạo việc làm cho địa phương. Trụ sở chính tại Hà Nội sẽ gia tăng giá trị và góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.

Theo Khắc Kiên

Hà Nội Mới

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