Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường

13-10-2025 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Nghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.

“Nhà máy muỗi” lớn nhất thế giới

Nhà máy này tọa lạc tại thành phố Campinas thuộc bang Sao Paulo (Brazil) với diện tích khoảng 1.300m2. Bên trong, các nhân viên làm việc không ngừng nhằm bảo đảm gần 200 triệu con muỗi được nuôi đến giai đoạn trưởng thành trước khi được thả ra ngoài tự nhiên để sinh sản.

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường- Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới ở Brazil (Ảnh: News).

Nghe có vẻ như một cơn ác mộng, nhưng trên thực tế đây là phương pháp được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sốt xuất huyết Dengue.

Được biết, trong quá trình nuôi dưỡng và lớn lên tại nhà máy, các chuyên gia sẽ cho loài muỗi vằn Aedes aegypti được nhiễm vi khuẩn Wolbachia. Đây vốn là loại vi khuẩn khiến virus Dengue không thể phát triển trong cơ thể con muỗi. Từ cơ chế này giúp ngăn chặn khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sang người. Khi muỗi sinh sản, vi khuẩn này cũng được truyền sang thế hệ con, qua đó giúp duy trì hiệu quả lâu dài.

Quá trình sản xuất muỗi tại nhà máy Campinas bắt đầu với hàng nghìn khay nước được giữ ở nhiệt độ ổn định để ấu trùng phát triển. Khi hóa thành muỗi trưởng thành, chúng được chuyển sang lồng nuôi riêng. Đây là nơi chúng được cung cấp thức ăn yêu thích.

Trong đó, muỗi đực được nuôi bằng dung dịch đường trên bông gòn, còn muỗi cái được cho ăn máu động vật đựng trong túi có bề mặt mô phỏng da người. Sau khoảng 4 tuần, muỗi giao phối và đẻ trứng vào các khay đặt dưới đáy lồng.

Phương pháp Wolbachia hiện được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng Brazil triển khai ở quy mô lớn chưa từng có. Chính quyền nước này cho rằng, đây là nỗ lực cần thiết, bởi số ca mắc sốt xuất huyết tại Brazil ngày càng tăng mạnh.

Riêng trong năm 2024, quốc gia Nam Mỹ này phải trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử, chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn cầu.

Từ Brazil đến Trung Quốc: Cuộc chiến sinh học chống muỗi

Trước đó tại Trung Quốc cũng ghi nhận nhà máy muỗi có quy mô lớn nằm tại thành phố Quảng Châu. Nhà máy cũng có cơ chế hoạt động tương tự, sản xuất hàng triệu con muỗi mỗi tuần để thả ra môi trường bên ngoài. Chúng là những con muỗi có tác dụng can thiệp vào vòng đời của muỗi cái sống hoang dã.

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường- Ảnh 2.

Tại đây, máu cừu và nước đường được dùng để mô phỏng gần giống máu và da người nhằm cung cấp nguồn thức ăn cho chúng. Muỗi cái trong điều kiện nuôi dưỡng có thể đẻ 50.000 trứng trong 3 ngày, đáp ứng nhu cần sản xuất hàng triệu con muỗi mỗi tuần.

Tương tự, những con muỗi này khi thả ra ngoài môi trường không gây nguy hiểm cho con người. Chúng được biến đổi để chứa vi khuẩn Wolbachia - một loại ký sinh trùng khiến muỗi cái trở nên vô sinh khi giao phối. Loại ký sinh trùng này ngăn cản trứng muỗi phát triển thành ấu trùng, giảm số lượng muỗi hoang dã trong tự nhiên, từ đó hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tật.

Các chuyên gia cho rằng, với khả năng thay đổi môi trường sống của muỗi bằng cách ngăn chúng sinh sản, công nghệ mới mang lại hy vọng cho việc kiểm soát dịch bệnh bền vững, thay vì dùng hóa chất hay các biện pháp tiêu diệt muỗi hàng loạt. Nếu công nghệ này được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới có thể giảm bớt dịch bệnh truyền nhiễm từ muỗi gây tử vong tỷ lệ cao trên thế giới.

Vì sao 'nhà máy sản xuất muỗi' lớn nhất Trung Quốc lại thải ra 3 triệu con muỗi 'tác nhân' mỗi tuần?

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

