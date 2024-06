Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên nằm trong tổng thể quy mô chung của Dự án Kết nối đồng bằng Mekong đi qua huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ và TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dự án có chiều dài tuyến xây dựng mới là 15,3km và đoạn nâng cấp cải tạo Quốc lộ 80 với chiều dài khoảng 2km. Điểm đầu của dự án tại Km7+877,13 kết nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống từ Quốc lộ 80 đến nút giao Lộ Tẻ, sau đó vượt Quốc lộ 80 tuyến đi tránh TP.Long Xuyên, vượt đường tỉnh 943 và sông Long Xuyên bằng cầu Long Xuyên kết nối về điểm cuối tại Km23+561,22, vị trí giao với Quốc lộ 91 tại km65+000, thuộc địa phận TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.



Cắt băng khánh thành tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên

Quy mô đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m bao gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và lề đường, vận tốc thiết kế 80 Km/h; riêng đoạn cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 80 hiện hữu, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc 60 km/h; Với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Tuyến nối Quốc lộ 91 là một mảnh ghép rất quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, tạo nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung; đồng thời đáp ứng được mong mỏi của người dân, rút ngắn thời di chuyển từ TP.Châu Đốc về cầu Vàm Cống còn khoảng 1 giờ (so với 2 giờ như hiện nay).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ

Theo ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, sau hơn 2 năm thi công, Dự án đã được hoàn thành, đáp ứng sự kỳ vọng và mong mỏi của nhiều thế hệ Lãnh đạo và Nhân dân của Tỉnh An Giang.

“Dự án hoàn thành đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo ATTTGT, giải tỏa ùn tắc giao thông đối với tuyến QL91 đoạn qua thành phố Long Xuyên, tọa thuận lợi cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa; ngoài ra, dự án còn cso ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị cho thành phố Long Xuyên; là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội, mời gọi đầu của tỉnh An Giang trong thời gian tới. Để phát huy tối đa hiệu qua dự án mang lại trong thời gian tới, về phía địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục heo quy định, đề xuát cấp có thẩm quyền, đầu tư các tuyến kết nối với dụ án theo quy hoạch được duyệt” - ông Phước nói.