Khảo sát phát hiện nhiều người mặc quần áo mới mà không giặt, kể cả đồ lót: Cơ thể ngấm dần chất cực độc trong vải, gây nên những căn bệnh chỉ cần nghe cũng rùng mình

Một khảo sát thú vị vừa được thực hiện ở Trung Quốc cho thấy, sau khi mua quần áo mới, 22,8% người cho biết sẽ giặt sạch rồi mới mặc, 61% giặt nếu đó là đồ lót, nhưng 8,2% không giặt và mặc luôn.

Tuy nhiên, đây sẽ là hậu quả bạn có thể gặp phải nếu như giữ nguyên thói quen cực xấu này.

Bạn không hiểu rõ con đường di chuyển quần áo

Sau khi quần áo được sản xuất tại nhà máy, chúng được đóng gói và gửi từ nơi này đến nơi khác thông qua nhiều phương thức vận chuyển trước khi đến cửa hàng. Nếu bạn mua qua sàn thương mại điện tử, quần áo lại trải qua thêm một quãng đường rồi mới tới tay người sử dụng. Rất khó để truy tìm chính xác nơi làm ra tấm vải, nơi cất giữ và cách thức vận chuyển.

Bạn không thể biết được quần áo mới đã tiếp xúc với những vi khuẩn nào và có bao nhiêu người đã thử qua chúng - Ảnh minh họa

Trong toàn bộ quá trình này, quần áo mới của bạn có thể đã tiếp xúc với một số mầm bệnh và vi trùng. Bạn không thể nhìn thấy những sinh vật cực nhỏ này nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên giặt sạch quần áo trước khi mặc vì sự an toàn của bản thân.

Nhiều người đã mặc thử

Thông thường, nếu mua trực tiếp ở shop thời trang, người mua sẽ mặc thử để đảm bảo nó vừa vặn với họ. Do đó, bạn không thể biết có bao nhiêu người thử trước khi bạn mua nó.

Da chết và vi trùng từ da của mọi người có thể bám trên quần áo. Điều này có thể dẫn đến viêm da, ngứa và mẩn đỏ.

Formaldehyde - chất độc trong vải quần áo

Chuyên gia về chất độc Zhao Mingwei cho biết nhiều người luôn nghĩ rằng quần áo mới có nghĩa là sạch sẽ, nhưng thực tế không phải vậy. Chuyên gia chia sẻ một trải nghiệm tồi tệ mình từng gặp phải. Một lần anh mặc bộ quần áo mới chưa giặt để đến trường. Vì thời tiết nóng ẩm, đi nửa vòng quanh khuôn viên trường thì bộ quần áo mới đã ướt sũng. Đồng thời, vùng da có nhiều tuyến mồ hôi đã bắt đầu sưng tấy và ngứa ngáy, một lúc sau sẽ xuất hiện nốt đỏ.

Zhao Mingwei giải thích rằng hệ thống miễn dịch của da thực sự được kích hoạt, và nguyên nhân chính là do chất "formaldehyde" trong quần áo mới.

Vậy tại sao quần áo mới lại có formaldehyde?

Chất formaldehyde có trong vải quần áo có thể gây mẩn ngứa, sưng da, chảy máu cam...

Trong quá trình in và nhuộm quần áo, formaldehyde được các nhà sản xuất quần áo thêm vào và là thành phần cần thiết để cố định màu và chống nhăn. Formaldehyde sau phản ứng sẽ kết hợp với các sợi vải của quần áo và cố định trên chất liệu của quần áo. Da tiếp xúc lâu dài với formaldehyde có thể gây ra bệnh bạch cầu và chảy máu cam, làm sưng tấy, viêm da...

Formaldehyde hòa tan trong nước. Nếu bạn mặc quần áo mới mà không giặt, formaldehyde tự do sẽ hòa tan vào mồ hôi trên cơ thể. Ngoài các phản ứng trực tiếp formaldehyde còn có thể gây suy giảm thị lực và dị ứng.

Thường xuyên mặc quần áo mới chưa giặt có bị ung thư không?

Chuyên gia Zhao Mingwei cho biết, nồng độ và thời gian tiếp xúc với formaldehyde do mặc quần áo mới quá ít nên khó có thể gây ung thư.

Khả năng gây ung thư của formaldehyde tỷ lệ thuận với nồng độ và thời gian tiếp xúc, trong khi đó đây lại là chất không ổn định, khó tích tụ trong cơ thể người. Nồng độ và thời gian phơi nhiễm với formaldehyde do mặc quần áo mới không thể so sánh với các công nhân làm việc lâu năm, tiếp xúc nhiều với hóa chất nồng độ cao, do đó nguy cơ mắc phải ung thư nếu mặc quần áo mới mà không giặt là rất thấp. Vậy nhưng thói quen này vẫn mang đến nhiều tác hại khôn lường.

Nếu không muốn giặt ngay, ít nhất bạn hãy phơi quần áo mới ở nơi thông thoáng

Zhao Mingwei gợi ý nếu bạn không muốn giặt áo khoác dày sau khi mua, có thể treo ở nơi thoáng gió trong vài ngày, điều này có thể cũng loại bỏ các chất có hại như formaldehyde.

Ngoài ra, khi chọn quần áo, tốt nhất nên chọn quần áo bằng vải cotton vải lanh nguyên chất để giảm quá trình sản xuất như in và nhuộm, đồng thời cố gắng chọn quần áo trơn, sáng màu để giảm khả năng nhuộm màu.

Khi mua quần áo lót hay các sản phẩm cho trẻ em, tốt hơn là chọn màu trơn, ít thuốc nhuộm, sản phẩm có hình in nhỏ, cố gắng không mua sản phẩm có hình in sáng và vải cứng.

