Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khép lại đồn đoán về mối quan hệ của Thu Minh và Hương Tràm

| | Lifestyle

Sau 14 năm kể từ Giọng hát Việt 2012, Thu Minh và Hương Tràm có màn tái hợp trên sân khấu, khép lại nhiều đồn đoán về mối quan hệ thầy trò.

Thu Minh tự hào về hành trình của Hương Tràm

Mới đây, Hương Tràm chia sẻ đoạn video ghi lại buổi tập luyện cùng Thu Minh trước khi cả hai xuất hiện tại concert Phao cứu sinh. Trong khoảnh khắc hậu trường, nữ ca sĩ sinh năm 1977 có những chia sẻ về cô học trò từng được mình dìu dắt tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Thu Minh cho biết cô tự hào khi chứng kiến Hương Tràm trưởng thành từ một cô bé 17 tuổi thành giọng ca có nội lực và dấu ấn riêng. Theo nữ ca sĩ, những nỗ lực của đàn em trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật là điều đáng trân trọng. Cô cũng cho rằng việc Hương Tràm tổ chức concert riêng là thành quả tất yếu sau quá trình làm nghề.

Nhìn lại sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, Thu Minh cho biết nếu tại Giọng hát Việt 2012, cô có trách nhiệm hỗ trợ để thí sinh Hương Tràm tỏa sáng, thì hiện tại, cả hai đã có thể đứng chung sân khấu với tư cách những người đồng nghiệp.

"Tôi sẽ không 'nương tay' và Hương Tràm sẽ phải tự mình chứng minh năng lực", Thu Minh chia sẻ khi nhắc đến lần kết hợp trở lại. Phát ngôn cho thấy nữ ca sĩ nhìn nhận đàn em bằng sự tôn trọng dành cho một nghệ sĩ đã trưởng thành, thay vì chỉ xem Hương Tràm là học trò như trước đây.

Hương Tràm và Thu Minh có màn tái hợp trên sân khấu, khép lại nhiều đồn đoán về mối quan hệ thầy trò.

Mối quan hệ từng vướng nhiều đồn đoán

Thu Minh và Hương Tràm bén duyên tại Giọng hát Việt 2012. Khi đó, Hương Tràm gây chú ý bởi giọng hát nội lực, đặc biệt qua phần trình diễn I Will Always Love You ở vòng Giấu mặt. Được Thu Minh lựa chọn vào đội, nữ ca sĩ trẻ sau đó giành ngôi Quán quân mùa đầu tiên.

Tuy nhiên, sau cuộc thi, mối quan hệ giữa hai cô trò nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Những chia sẻ về việc ít liên lạc, cùng các thông tin xoay quanh quá trình hoạt động sau chương trình, khiến cả hai vướng tin đồn rạn nứt trong nhiều năm. Năm 2019, Hương Tràm từng cho biết cô đã nhắn tin cho Thu Minh nhưng không nhận được phản hồi, càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ của họ kéo dài.

Hương Tràm là học trò của Thu Minh ở Giọng Hát Việt.

Phải đến tháng 8.2026, Thu Minh bất ngờ xuất hiện trong concert Phao cứu sinh của Hương Tràm tại Hà Nội. Màn song ca sau 14 năm kể từ Giọng hát Việt trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý của đêm diễn. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân thiết, đồng thời chia sẻ cảm xúc về quãng đường đã qua.

Hương Tràm cũng bày tỏ sự biết ơn với người thầy từng dìu dắt mình từ những ngày đầu. Nữ ca sĩ cho biết mỗi khi nhắn tin, dù trong lúc vui hay khó khăn, cô đều nhận được sự hồi đáp và động viên từ Thu Minh. Với Hương Tràm, việc vẫn được đàn chị yêu thương như ngày trước là điều đáng quý sau nhiều thăng trầm.

Màn tái hợp cùng những chia sẻ gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm đã có những chuyển biến tích cực. Sau nhiều năm trưởng thành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, cả hai có cơ hội nhìn lại chặng đường cũ bằng sự thấu hiểu, đồng thời tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường âm nhạc.

Ảnh: FBNV

Theo MAY CHI

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỉnh núi cao hơn 1.500 m, nhiệt độ từng xuống -5 độ C: Sun Group chuẩn bị xây cáp treo lên thẳng cùng siêu dự án 7.300 tỷ, xuất hiện động thái mới từ UBND tỉnh

Đỉnh núi cao hơn 1.500 m, nhiệt độ từng xuống -5 độ C: Sun Group chuẩn bị xây cáp treo lên thẳng cùng siêu dự án 7.300 tỷ, xuất hiện động thái mới từ UBND tỉnh Nổi bật

Phát hiện bản làng giữa hơn 1.200 cây cổ thụ ở Việt Nam, đến mùa hoa cả sườn núi phủ trắng như tuyết

Phát hiện bản làng giữa hơn 1.200 cây cổ thụ ở Việt Nam, đến mùa hoa cả sườn núi phủ trắng như tuyết Nổi bật

Đúng 3 ngày trước, xuất hiện một máy bay phản lực thương gia đặc biệt, dài hơn 30 m, sải cánh 28,7 m cất cánh từ sân bay Tuy Hòa

Đúng 3 ngày trước, xuất hiện một máy bay phản lực thương gia đặc biệt, dài hơn 30 m, sải cánh 28,7 m cất cánh từ sân bay Tuy Hòa

16:13 , 22/10/2026
Cặp vợ chồng thu nhập gần 484 triệu mua nhà trả góp 193,6 triệu/tháng, giờ hết nợ vẫn chỉ tiêu 23 triệu

Cặp vợ chồng thu nhập gần 484 triệu mua nhà trả góp 193,6 triệu/tháng, giờ hết nợ vẫn chỉ tiêu 23 triệu

16:10 , 22/10/2026
Đen Vâu đòi Hoàng Thùy Linh công khai tương tác

Đen Vâu đòi Hoàng Thùy Linh công khai tương tác

16:05 , 22/10/2026
Tin vui dồn dập của 2 Ngày 1 Đêm sau khi Trường Giang tạm dừng

Tin vui dồn dập của 2 Ngày 1 Đêm sau khi Trường Giang tạm dừng

15:56 , 22/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên