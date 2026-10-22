Khép lại đồn đoán về mối quan hệ của Thu Minh và Hương Tràm

Thu Minh tự hào về hành trình của Hương Tràm

Mới đây, Hương Tràm chia sẻ đoạn video ghi lại buổi tập luyện cùng Thu Minh trước khi cả hai xuất hiện tại concert Phao cứu sinh. Trong khoảnh khắc hậu trường, nữ ca sĩ sinh năm 1977 có những chia sẻ về cô học trò từng được mình dìu dắt tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Thu Minh cho biết cô tự hào khi chứng kiến Hương Tràm trưởng thành từ một cô bé 17 tuổi thành giọng ca có nội lực và dấu ấn riêng. Theo nữ ca sĩ, những nỗ lực của đàn em trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật là điều đáng trân trọng. Cô cũng cho rằng việc Hương Tràm tổ chức concert riêng là thành quả tất yếu sau quá trình làm nghề.

Nhìn lại sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, Thu Minh cho biết nếu tại Giọng hát Việt 2012, cô có trách nhiệm hỗ trợ để thí sinh Hương Tràm tỏa sáng, thì hiện tại, cả hai đã có thể đứng chung sân khấu với tư cách những người đồng nghiệp.

"Tôi sẽ không 'nương tay' và Hương Tràm sẽ phải tự mình chứng minh năng lực", Thu Minh chia sẻ khi nhắc đến lần kết hợp trở lại. Phát ngôn cho thấy nữ ca sĩ nhìn nhận đàn em bằng sự tôn trọng dành cho một nghệ sĩ đã trưởng thành, thay vì chỉ xem Hương Tràm là học trò như trước đây.

Hương Tràm và Thu Minh có màn tái hợp trên sân khấu, khép lại nhiều đồn đoán về mối quan hệ thầy trò.

Mối quan hệ từng vướng nhiều đồn đoán

Thu Minh và Hương Tràm bén duyên tại Giọng hát Việt 2012. Khi đó, Hương Tràm gây chú ý bởi giọng hát nội lực, đặc biệt qua phần trình diễn I Will Always Love You ở vòng Giấu mặt. Được Thu Minh lựa chọn vào đội, nữ ca sĩ trẻ sau đó giành ngôi Quán quân mùa đầu tiên.

Tuy nhiên, sau cuộc thi, mối quan hệ giữa hai cô trò nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Những chia sẻ về việc ít liên lạc, cùng các thông tin xoay quanh quá trình hoạt động sau chương trình, khiến cả hai vướng tin đồn rạn nứt trong nhiều năm. Năm 2019, Hương Tràm từng cho biết cô đã nhắn tin cho Thu Minh nhưng không nhận được phản hồi, càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ của họ kéo dài.

Hương Tràm là học trò của Thu Minh ở Giọng Hát Việt.

Phải đến tháng 8.2026, Thu Minh bất ngờ xuất hiện trong concert Phao cứu sinh của Hương Tràm tại Hà Nội. Màn song ca sau 14 năm kể từ Giọng hát Việt trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý của đêm diễn. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân thiết, đồng thời chia sẻ cảm xúc về quãng đường đã qua.

Hương Tràm cũng bày tỏ sự biết ơn với người thầy từng dìu dắt mình từ những ngày đầu. Nữ ca sĩ cho biết mỗi khi nhắn tin, dù trong lúc vui hay khó khăn, cô đều nhận được sự hồi đáp và động viên từ Thu Minh. Với Hương Tràm, việc vẫn được đàn chị yêu thương như ngày trước là điều đáng quý sau nhiều thăng trầm.

Màn tái hợp cùng những chia sẻ gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm đã có những chuyển biến tích cực. Sau nhiều năm trưởng thành trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, cả hai có cơ hội nhìn lại chặng đường cũ bằng sự thấu hiểu, đồng thời tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường âm nhạc.

Ảnh: FBNV