Khi chủ xe 'cố tình quên' niên hạn phương tiện

Ngày 5/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.



Trong đó, Bộ GTVT được giao nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp với lực lượng thanh tra GTVT, CSGT và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho các lực lượng liên quan về phương pháp tra cứu, kiểm soát, nhận biết phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tổng cộng 21.040 ô tô hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 1/1/2023, trong đó có 6.143 ô tô khách và 14.897 ô tô tải.

Cập nhật danh sách phương tiện hết niên hạn liên tục, công khai

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đã từ lâu, Chính phủ, Bộ GTVT và các cơ quan ban ngành có liên quan đã nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông của xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, ban hành các biện pháp nhằm hạn chế xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn tham gia giao thông.

TPHCM là địa phương có số lượng phương tiện hết niên hạn sử dụng nhiều nhất với 4.898 xe (gồm 1.116 xe khách và 3.782 xe tải). Tại Hà Nội là 2.687 ô tô hết niên hạn (gồm 817 xe khách và 1.870 xe tải).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, hàng năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp số liệu cho phòng CSGT, sở GTVT, Thanh tra giao thông các tỉnh, thành phố danh sách xe hết niên hạn của năm đó và danh sách xe sẽ hết niên hạn vào năm sau. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thực hiện thông báo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng hàng năm và danh sách xe hết niên hạn từ ngày 1/1/2023 tại địa chỉ: http://app.vr.org.vn/hetnienhan/HetNienHan.aspx và danh sách xe quá hạn kiểm định tại địa chỉ: http://app.vr.org.vn/publicweb/quahankd.aspx trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Để tra cứu, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể truy cập website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tại mục "Tra cứu dữ liệu" (góc bên phải) chọn Danh sách xe cơ giới hết niên hạn sẽ được dẫn đến đường link "Tra cứu danh sách phương tiện hết niên hạn".

Tại đây, nhập thông tin: Tỉnh/thành phố; loại phương tiện; năm hết niên hạn, ấn tra cứu để lọc thông tin.

Các cơ quan chức năng có thể tải và tra cứu 24/24h trên mọi thiết bị có thể truy cập internet.



Khi chủ xe cố tình 'quên' niên hạn

Liên quan đến vấn đề xe hết niên hạn vẫn cố tình lưu thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, nguyên nhân là do hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người sở hữu phương tiện chưa tốt, đến hạn không mang phương tiện đi kiểm định, xe hết niên hạn vẫn cố tình sử dụng hoặc do đã biết xe hết niên hạn sử dụng nhưng do giá trị của xe không còn được bao nhiêu nên không đủ kinh phí để trang bị xe mới thay thế, tình trạng này xảy ra chủ yếu ở những vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, trong số xe quá hạn kiểm định có số lượng không nhỏ phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng, nên người sử dụng thường có tâm lý cố chạy nốt.

Ngoài ra, còn do nhiều đơn vị vận tải thường chờ có hàng mới mang xe đi đăng kiểm để sử dụng, nhiều cá nhân thường đi công tác, để xe ở nhà không sử dụng thời gian dài cũng "lờ" việc đăng kiểm hoặc quên thời hạn đăng kiểm

Mặc dù Cục Đăng kiểm Việt Nam có cơ sở dữ liệu của chủ xe đối với các xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định và thông báo cho các cơ quan chức năng, tuy nhiên theo quy định hiện nay chỉ có CSGT mới có thẩm quyền thu hồi biển số, giấy đăng ký xe; CSGT, TTGT mới có chức năng xử phạt các xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định tham gia giao thông; việc phát hiện xe quá hạn kiểm định, xe hết niên hạn tham gia giao thông cũng chỉ thông qua quá trình tuần tra, kiểm soát.

Để xử lý nghiêm hành vi này, Chính phủ đã ban hành chế tài xử lý các xe quá hạn kiểm định, hết niên hạn tham gia giao thông, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.



Cụ thể, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng đối với hành vi điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng.