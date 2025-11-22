Khi một nửa Nha Trang chìm trong bóng tối
Từ trên cao, Nha Trang hiện lên hai nửa đối lập, một bên sáng rực và nhộn nhịp, bên kia chìm trong bóng tối và tĩnh lặng sau trận mưa lũ lịch sử.
Những ngày vừa qua, mưa lũ dồn dập tràn về Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhấn chìm nhà cửa, khiến hàng nghìn người bị cô lập phải tìm nơi cao ráo để tránh trú, chờ được ứng cứu. Bên cạnh đó, nhiều người dân bỏ lại nhà cửa, tài sản để đi sơ tán vì trận lũ lịch sử.
Thường ngày, những tuyến đường huyết mạch trung tâm tấp nập người qua lại, nhưng nay đường đã biến thành sông, giao thông bị tê liệt. Lực lượng chức năng dùng xuồng, ca nô để di chuyển nhằm tiếp cận và giải cứu người dân đang bị cô lập.
Ban đêm, nhìn toàn cảnh Nha Trang từ trên cao trong những ngày mưa lũ lịch sử hiện lên như hai thế giới song song. Một nửa thành phố vẫn sáng rực, dòng xe đỏ trắng nối nhau trên những con đường quen thuộc, những tòa nhà vẫn sáng đèn điện.
Nhưng nửa còn lại chìm trong bóng tối mênh mông, những dãy nhà tắt điện, con đường vắng lặng chỉ còn lác đác vài ánh đèn pin. Dòng sông Cái lặng im như ranh giới phân tách hai nửa thành phố.
Trong khi một số tuyến phố nước lũ tại Nha Trang bắt đầu rút. Trên đường Thái Thông, phường Nam Nha Trang, người dân trở về từ sáng sớm để kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp và cố gắng cứu vớt những gì còn lại. Con đường vốn nhộn nhịp thường ngày nay phủ đầy bùn non, trơn trượt. Hai bên đường, nước đã rút hết, trở thành nơi người dân tập kết những đồ đạc hư hỏng mang từ trong nhà ra để lau chùi và thu dọn. Nhưng vẫn còn không ít nơi ngập sâu, khiến người dân lo lắng, mong mưa ngớt và lũ rút nhanh để sớm ổn định cuộc sống.
