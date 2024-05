Khi Mỹ tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc, BYD ra mắt xe bán tải BYD Shark ở Mexico với giá 53.400 USD

BYD Shark được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống cảnh báo điểm mù và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Nhờ vậy, xe đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trong mọi điều kiện di chuyển. Với mức giá bán khởi điểm 53.400 USD, BYD Shark được đánh giá là có giá cả khá cạnh tranh so với các mẫu xe bán tải khác trên thị trường Mexico.