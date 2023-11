Khi nào không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc?

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng đêm nay 15/11, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Dự báo thời tiết mưa ngập ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết, từ 15/11 đến đêm 16/11, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vẫn mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm; ở Bình Định đến Khánh Hòa lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về miền Bắc. (Ảnh: Khổng Chí)

Từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, Nam Nghệ An đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngày 17/11, Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Hương tại Kim Long ở mức 3,9m, trên báo động (BĐ)3 0,4m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,2m, dưới BĐ3 0,3m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức 3,3m, trên BĐ2 0,3m; các sông ở Quảng Ngãi xuống mức BĐ1- BĐ2.

Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi xuống dần, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ2; các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi xuống dưới mức BĐ1.

Từ nay đến 16/11, trên các sông ở Bình Định và bắc Phú Yên khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, chính quyền và người dân cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Trên biển, từ đêm 15/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ 16/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.