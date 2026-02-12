Khi ngân hàng nghỉ Tết, khách hàng cần lưu ý gì?

Các ngân hàng cho biết, giao dịch tại quầy được phục vụ đến 17h ngày 13/2/2026 (26 tháng Chạp). Sau thời điểm này, phần lớn chi nhánh, phòng giao dịch sẽ tạm dừng hoạt động theo lịch nghỉ chung. Lịch nghỉ được xây dựng đồng bộ với lịch nghỉ của Nhà nước và được áp dụng tại nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, MB, VPBank, SHB…

Bên cạnh đó, một số ngân hàng có điều chỉnh linh hoạt. PVComBank vẫn duy trì giao dịch tại quầy đến hết ngày 14/2/2026 tại 92 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. VIB giao dịch ngày 14/2 nhưng kết thúc sớm, trong đó giao dịch tiền mặt tại quầy dừng lúc 11h30 và các giao dịch khác dừng lúc 12h00 Dù có sự khác biệt cục bộ, toàn hệ thống sẽ đồng loạt hoạt động trở lại từ ngày 23/2/2026, bảo đảm dòng tiền và thanh toán không bị gián đoạn sau kỳ nghỉ.

Ngân hàng số duy trì xuyên Tết, lưu ý chuyển khoản liên ngân hàng

Trong thời gian nghỉ lễ, giao dịch tại quầy tạm ngưng, song hệ thống ngân hàng số, ATM, POS và tổng đài chăm sóc khách hàng vẫn được duy trì theo phương án riêng của từng ngân hàng Các giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 và chuyển khoản nội bộ vẫn được thực hiện bình thường trong suốt kỳ nghỉ. Tuy nhiên, với chuyển khoản thường liên ngân hàng, các ngân hàng chỉ xử lý lệnh phát sinh đến 16h ngày 13/2/2026; những giao dịch thực hiện sau thời điểm này sẽ được xử lý từ 5h ngày 23/2/2026.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp cần thanh toán đối tác, nộp thuế, chi trả lương, thưởng trước Tết. Nếu không chủ động sắp xếp kế hoạch dòng tiền, giao dịch có thể bị “treo” qua kỳ nghỉ.

Khách hàng cần lưu ý về gửi tiết kiệm và lãi suất thẻ tín dụng trong kỳ nghỉ Tết

Với các lệnh chuyển khoản định kỳ trùng thời gian nghỉ Tết, nếu tài khoản đủ số dư, giao dịch nội bộ và chuyển nhanh 24/7 vẫn được thực hiện; riêng chuyển khoản liên ngân hàng sẽ được xử lý vào ngày 23/2/2026. Trường hợp tài khoản không đủ tiền, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và không tiếp tục trích tiền, kể cả khi khách hàng nộp bổ sung sau đó.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trong dịp nghỉ Tết, nguyên tắc tính lãi được xác định theo các mốc thời gian cụ thể. Chẳng hạn, khoản mở mới từ 21h ngày 13/2/2026 sẽ được tính lãi từ ngày 14/2; mở mới từ 19h ngày 14/2 tính lãi từ 15/2; các mốc tiếp theo được điều chỉnh tương ứng theo lịch vận hành hệ thống

Theo thông báo từ các ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm trực tuyến vẫn được hệ thống tự động tái tục bình thường trong suốt kỳ nghỉ Tết. Đối với tiền gửi tại quầy, nếu sổ tiết kiệm đáo hạn đúng vào thời gian nghỉ lễ, khách hàng có thể đến tất toán vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết (23/2/2026) mà vẫn được hưởng đầy đủ lãi suất có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian gửi. Như vậy, việc nắm rõ thời điểm bắt đầu tính lãi giúp khách hàng chủ động hơn trong tính toán hiệu quả sử dụng vốn, nhất là khi gửi tiền sát thời điểm nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ dài ngày cũng là thời điểm dễ phát sinh rủi ro quá hạn nếu khách hàng không theo dõi kỹ nghĩa vụ tài chính của mình. Các ngân hàng lưu ý, các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đến hạn trong khoảng thời gian từ 14/2 đến 22/2/2026 cần được theo dõi sát để tránh bị chuyển nhóm nợ.

Giao dịch tại quầy tạm ngưng, song hệ thống ngân hàng số, ATM, POS và tổng đài chăm sóc khách hàng vẫn được duy trì

Với thẻ tín dụng có ngày chốt sao kê trùng vào thời gian nghỉ Tết, hệ thống sẽ thực hiện chốt sao kê trong ngày 14/2/2026; các giao dịch phát sinh sau thời điểm chốt dữ liệu này sẽ được hạch toán vào kỳ sao kê tiếp theo. Khách hàng vì vậy cần lưu ý thời điểm chốt sao kê và hạn thanh toán để tránh phát sinh lãi và phí không mong muốn.

Đối với các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đã bị quá hạn, khách hàng cần thanh toán đầy đủ toàn bộ dư nợ (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt…) trước 17h ngày 13/2/2026. Riêng khoản thấu chi đến hạn trong thời gian nghỉ từ 14/2 đến 22/2/2026, nếu khách hàng hoàn tất nghĩa vụ trước 17h ngày 23/2/2026, hệ thống sẽ không ghi nhận quá hạn.

NHNN yêu cầu bảo đảm thanh toán an toàn, thông suốt dịp Tết

Trước nhu cầu thanh toán tăng cao vào dịp quyết toán cuối năm và Tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Công văn số 11241/NHNN-TT, yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu quyết toán năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm dịp Tết. Điều này cho thấy cơ quan quản lý đã chủ động từ sớm trong việc chỉ đạo hệ thống bảo đảm an toàn hạ tầng, duy trì khả năng xử lý giao dịch ở mức cao và hạn chế tối đa sự cố có thể ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, hệ thống ngân hàng đã chuẩn bị phương án kỹ thuật, nhân sự và giám sát 24/7 để đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng thêm trong dịp Tết. Tuy vậy, sự chủ động của khách hàng vẫn là yếu tố quan trọng. Việc nắm chắc lịch nghỉ, thời điểm xử lý giao dịch liên ngân hàng, nguyên tắc tính lãi tiết kiệm và nghĩa vụ thanh toán thẻ tín dụng sẽ giúp mỗi cá nhân, doanh nghiệp bước vào năm mới với kế hoạch tài chính ổn định, hạn chế tối đa phát sinh không đáng có ngay trong những ngày đầu xuân.