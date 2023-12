Khi người trẻ Việt bước ra thế giới: Thành tích đỉnh "10 điểm không có nhưng"!

Các bạn trẻ Việt hiện nay rất giỏi, bằng chứng là sự ảnh hưởng của họ không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà lan rộng ra toàn cầu. Dù khi bước chân ra thế giới, mỗi người sẽ tỏa sáng theo cách riêng nhưng họ luôn chứng minh được rằng, mình là một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và vô cùng nhiệt huyết. Những gương mặt Gen Z dưới đây là những ví dụ điển hình, hãy đề cử cho hành trình dám đam mê, dám rực rỡ của họ tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023.

1. Lại Anh Dũng

Lại Tuấn Dũng (SN 1998, biệt danh Dũng Lại Lập Trình) ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ đam mê với môn Toán. Với sự nỗ lực của bản thân, năm 2013, Dũng thi đỗ vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với điểm số gần như tuyệt đối, trở thành Á khoa của trường và nhận được học bổng của Hội Toán học Việt Nam do giáo sư Ngô Bảo Châu trực tiếp trao tặng.

Trong khoảng thời gian học cấp 3, Dũng xác định con đường học tập của mình là sang Úc du học. Tuy nhiên, thời điểm bấy giờ, vốn tiếng Anh của Dũng bị hạn chế nên không đủ điều kiện du học. Không chịu khuất phục, anh chàng liền lên kế hoạch học tập ngoại ngữ và cuối cùng cũng đạt 6.0 IELTS và đủ điều kiện du học Úc.

Kể từ khi bước chân sang Úc, Dũng đã lăn xả làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Từ rửa bát đến chạy bàn, chỉ cần có tiền là Dũng sẽ làm. Bận rộn với công việc part-time là vậy, song Tuấn Dũng không quên nhiệm vụ chính là học tập của mình, thành tích học tập trên lớp của anh chàng khá ấn tượng. Không chỉ thường xuyên đạt điểm tuyệt đối các môn lập trình mà Dũng nhận được học bổng sinh viên xuất sắc nhất toàn khóa do chính thầy trưởng khoa cùng các nhà tài trợ trao tặng.

Dũng từng là cựu học sinh chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hoàn thành năm nhất đại học, anh chàng đã được giới thiệu vào làm việc chung với giảng viên của trường trong dự án "Xây dựng trợ lý ảo cho người khiếm thị". Nghiên cứu này đã được công nhận tại Hội nghị khoa học của Australia và được thuyết trình tại tòa nhà chính phủ Parliament House. Ngay sau bước đệm đó, Dũng được thầy cô tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm vai trò trợ giảng môn lập trình cơ bản cùng các giáo sư, tiến sĩ khác tại Đại học Swinburne - nơi anh đang theo học.

Không lâu sau, Dũng tiếp tục được thầy cô giới thiệu và được nhận vào làm việc tại Viện nghiên cứu A2I2. Đây là viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ứng dụng lớn bậc nhất nước Úc, trực thuộc Đại Học Deakin. Làm việc tại đây gần 3 năm, ngay khi vừa nhận bằng Cử nhân ngành lập trình, Dũng đã nhận được học bổng Tiến sĩ AI toàn phần ở tuổi 21.

Ngoài thời gian làm việc tại các trường Đại học ở Úc, Dũng vẫn dành thời gian đầu tư cho kênh YouTube và TikTok cá nhân của mình để dạy học lập trình cho người mới bắt đầu bằng tiếng Việt, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm du học Úc.

Dũng trở thành trợ giảng tại trường đại học từ khi còn là sinh viên

2. Nguyễn Lê Đông Hải

Nguyễn Lê Đông Hải (SN 2002, Quảng Ngãi) bắt đầu hành trình sang Mỹ của mình sau khi kết thúc năm lớp 10 tại trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) theo học bổng toàn phần Ivy Scholarship của Học viện CATS Boston.

Kết thúc chương trình phổ thông tại Mỹ cũng là lúc Hải nhận "mưa học bổng" và thư trúng tuyển từ 21 trường đại học tại Mỹ, Anh, Pháp, Canada và Singapore. Cuối cùng, nam sinh chọn theo đuổi ngành Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Georgetown (Mỹ) và quyết định “học vượt” để tốt nghiệp sớm hơn so với bạn bè. Trong buổi lễ tốt nghiệp vào tháng 5/2023, Hải được đeo dải dây danh dự (honor cord) trao cho các sinh viên xuất sắc nhất.

Hải từng nhận "mưa học bổng" và thư trúng tuyển từ 21 trường đại học

Đặc biệt, anh chàng còn vinh dự được gia nhập hội học thuật lâu đời nhất nước Mỹ - Phi Beta Kappa, được chọn làm Học giả Thế kỷ của Đại học Georgetown. Hải cũng bình luận về các vấn đề kinh tế và địa chính trị cho nhiều ấn phẩm quốc tế như The Diplomat, The National Interest… Tổ chức GAEE do anh chàng đồng sáng lập được công nhận là một trong những dự án giúp thúc đẩy chương trình phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Áp dụng kiến thức học được vào thực tế, Hải có kinh nghiệm thực tập và làm việc tại nhiều công ty về think tank, tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới…

Hiện, Hải đang là nghiên cứu sinh Thạc sĩ khoa học đối ngoại tại Đại học Georgetown đồng thời là chuyên gia tư vấn phát triển bền vững tại Ngân hàng Thế giới (World Bank). Mới đây, Đông Hải được tham gia buổi tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm và làm việc của phái đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ….

3. Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Minh Huy từng là thủ khoa đầu vào ngành Toán của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) với 29,55 điểm. Năm 2020, Minh Huy tiếp tục là thủ khoa đầu ra của trường sớm hơn một năm so với thời gian dự kiến.

Khoảng thời gian học tại đây, Minh Huy luôn đứng tốp đầu ở khoa Toán về điểm số, liên tục giành được các giải thưởng lớn của sinh viên như: Huy chương vàng môn Đại số và Huy chương đồng môn Giải tích, kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc; Học bổng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học của Viện nghiên cứu cao cấp về toán… Ngoài ra, Huy cũng tham gia viết một bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Information Sciences .

Dẫu vậy, Minh Huy lại bén duyên nhiều hơn với lĩnh vực AI. Cuối năm ba đại học, Huy đăng ký vào viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) của VinAI Reseatch. Tháng 7/2020, trải qua ba vòng phỏng vấn, Huy nhận được giấy báo trúng tuyển của tập đoàn. Được biết, anh chàng là một trong 10 người trên cả nước được nhận vào chương trình này và là người trẻ nhất được ký hợp đồng dài hạn hai tháng sau đó.

Hiện, Minh Huy đang theo học tiến sĩ ngành Khoa học dữ liệu và thống kê tại trường Đại học Texas tại Austin (Mỹ). Ngoài ra, anh cũng đang tham gia viết bài báo khoa học về chủ đề Đề xuất thuật toán để ước lượng những dữ liệu bị khuyết đăng trên tạp chí Information Sciences, đang tham gia viết bài NCKH tại hội nghị NeurIPS (hội nghị hàng đầu thế giới về học máy và trí tuệ nhân tạo)...

4. Khuất Minh Thu Giang

Thu Giang (SN 1998, Hà Nội) là một trong những người đầu tiên mang Hội nghị Mô phỏng LHQ về Việt Nam khi mới 17 tuổi. Hội nghị mô phỏng LHQ được hiểu là một chương trình được thực hiện để mô phỏng các phiên họp của LHQ, với các vị trí là Chủ tịch, Ban thư ký và các đại biểu từ các quốc gia khác nhau.

Ngoài ra, ở cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu", Thu Giang còn từng đặt chân đến 17 nước, được thực tập cho EY - 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu, hay còn gọi là Big4 kiểm toán đình đám. Về hoạt động ngoại khóa, Thu Giang từng gây 80.000.000 cho quỹ Phẫu thuật Nụ Cười Việt Nam, trở thành đại biểu tại hội nghị Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á Thái Bình Dương…

Thu Giang là một trong những người đầu tiên mang Hội nghị Mô phỏng LHQ về Việt Nam

Với loạt thành tích khủng như vậy, cô nàng được 6 trường đại học ở Mỹ, Anh đón nhận. Sau cùng, Thu Giang đã chọn theo đuổi ngành Luật học của trường tại Đại học Exeter (Anh Quốc).

Hiện, cô nàng đang là Luật sư Thương mại quốc tế (thuộc Liên đoàn Luật sư Anh và Xứ Wales) đang công tác tại một hãng luật hàng đầu thế giới, tại trụ sở chính ở Luân Đôn (Anh Quốc). Đặc biệt, Thu Giang từng có cơ hội sang trao đổi công tác tại Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn tại trụ sở New York và Luân Đôn.

5. Chu Minh Huy

Vốn là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, nhưng trong một tình cờ đọc được thông tin về học bổng chính phủ Hungary, Chu Minh Huy (sinh năm 1999, quê Hưng Yên) đã quyết định chuyển hướng đi du học. Và công biệc đầu tiền mà anh chàng thực hiện là bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ "săn" học bổng.

Với sự quyết tâm của mình, Minh Huy đã trúng tuyển vào trường Đại học Kinh doanh Budapest (Hungary). Không lâu sau, anh chàng tốt nghiệp tại ngôi trường này với tấm bằng Giỏi. Một điều đáng ngưỡng mộ là dù chỉ mới 23 tuổi, song anh chàng đã có cơ hội đặt chân đến 22 quốc gia thông qua việc tham gia các chương trình ngoại khoá này. Huy từng tham gia Vietnamese Youth Summit tại Hà Lan, khoá học hè Marketing tại Đức hay hội thảo mô hình Liên Hợp Quốc tại Mỹ.

Huy đã có cơ hội đặt chân đến hơn 20 nước dù còn khá trẻ

Minh Huy dự định tiếp tục học lên chương trình thạc sỹ tại Hungary. Đồng thời, anh chàng cũng muốn trang bị cho mình những kinh nghiệm và kỹ năng sống cần thiết thông qua các mối quan hệ bè bạn quốc tế, những hoạt động ngoại khoá hữu ích và những chuyến hành trình khám phá những vùng đất mới. Huy đặt ra mục tiêu đi đến 40 quốc gia trước khi bước sang tuổi 25.

