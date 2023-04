Khi nội trợ cũng là một nghề, bên con mỗi ngày là một cách để hạnh phúc

Việc trở thành mẹ của một thiên thần bé nhỏ sẽ khiến cuộc sống của bạn đảo lộn 180 độ. Thay vì trở thành một bà mẹ với cuộc sống tất bật tối ngày đi làm, nhiều bà mẹ chọn cách ở nhà nội trợ, làm những công việc gia đình và mong được dành thật nhiều thời gian ý nghĩa ở bên con.

Làm mẹ, làm vợ full-time là quyết định của phụ nữ hiện đại. Nhưng khi đã lựa chọn, đã tìm cho mình một lối đi, hãy hạnh phúc với nó. Làm mẹ là một hành trình tuyệt vời, chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Cuộc sống sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn nếu mỗi ngày được bên con, dạy con từ những trải nghiệm và bài học nhỏ nhất.

Loay hoay đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng nó ở ngay trong cuộc sống hiện tại

Chị Dương Quỳnh Trang, hiện đang sống tại thành phố Columbus, Ohio, Mỹ từng loay hoay trên con đường đi tìm hạnh phúc. Từ một người đang có đà sự nghiệp vững vàng, chị Trang quyết định lùi lại làm hậu phương vững chắc cho chồng con ở một đất nước mới. Đã từng có lúc, chị cảm thấy bản thân chông chênh khi không biết mình lựa chọn như vậy có đúng không, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi khi chị cảm nhận được rằng hạnh phúc ở hiện tại chứ chẳng ở nơi nào xa vời, được bên con chính là một hạnh phúc.

"Mình không muốn mình lãng phí một cuộc đời chỉ chăm chăm hướng về cái đích mà quên mất tận hưởng những giây phút trên chặng hành trình. Mình không muốn ngồi đây than vãn việc nuôi con vất vả, để khi con khôn lớn lại mong được trở lại tuổi thơ cùng con. Mình không muốn ngồi đây xem sức khoẻ hay những người thân yêu bên cạnh mình như là những điều hiển nhiên, để rồi khi về già lại sẵn sàng đánh đổi tất cả để có lại chúng.

Hành trình tìm hạnh phúc của người mẹ chăm con toàn thời gian và mông lung trên con đường sự nghiệp

Mình nhận ra mình đang có đủ đầy những yếu tố để hạnh phúc trong hiện tại. Mình vẫn ở nhà chăm con, nấu nướng, đọc sách, viết lách, vẫn sống đơn giản, nhẹ nhàng.

Mình vẫn có những ngày bất an, lo lắng cho tương lai. Vẫn có những lúc mệt mỏi, chán nản với hiện tại. Nhưng so với ngày trước thì tâm mình bình an và hạnh phúc hơn, hài lòng hơn... vì tôi nuôi dưỡng lòng biết ơn, trân trọng và tận hưởng những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Mong các mẹ bỉm luôn bình an, hạnh phúc và trân trọng những điều mình đang có", chị Trang trải lòng.

Bỏ việc văn phòng, rời phố về quê làm nội trợ chỉ để con có tuổi thơ đúng nghĩa

Chị Ngọc Anh (25 tuổi) là mẹ của 2 em bé 5 tuổi và 1 tuổi. Trước đây, gia đình nhỏ của chị Ngọc Anh sống tại Nha Trang - Khánh Hòa và cả nhà vừa chuyển về thị trấn Diên Khánh được 8 tháng. Trước đây, khi mới sinh con đầu lòng, bà mẹ 2 con từng đi làm công ăn lương như rất nhiều người mẹ khác. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, chị nhận ra công việc quá bận bịu và bị gò bó về mặt thời gian.

"Mình và chồng thường đi làm về muộn và mình ít khi chăm lo được bữa ăn cho cả nhà. Mình thấy đây không phải là cuộc sống mà mình muốn theo đuổi. Mình đã chọn cuộc sống hôn nhân thì mình muốn làm tốt vai trò của một người mẹ, một người vợ.

Với mình thì tuổi thơ của con là từ khi con được sinh ra đến khi bé vào lớp 1. Đó là quãng thời gian trôi qua rất nhanh, và mình muốn được sát cánh bên con, muốn sau này con lớn lên thì con sẽ nhớ về hồi ức tuổi thơ luôn có bóng dáng của ba và mẹ. Sau này con lớn mình lại bắt đầu kiếm tiền cũng chưa muộn. Tiền cũng quan trọng với mình nhưng chắc mình sẽ không để nó kiểm soát cuộc đời mình.

Cuộc sống hiện tại là mẹ của hai em bé thật sự không hề dễ dàng. Nhưng bản thân mình vẫn cảm thấy may mắn vì đã luôn hiển diện trong những năm đầu đời của con. Và mình nhận thức được rằng thời gian là một thứ rất quý báu mà khi nó vụt qua rồi thì không thể lấy lại được. Từ đó mình bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ, công việc hằng ngày của mình về một người mẹ nội trợ bình thường.

Hy vọng có thể giúp những mẹ bỉm có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống, tìm thấy nhiều niềm vui từ những điều nhỏ bé. Và đặc biệt là tự tin hơn khi nội trợ cũng là một nghề", chị Ngọc Anh trải lòng.

Bên con mỗi ngày cũng là một cách để hạnh phúc

Lựa chọn đi làm hay ở nhà chăm sóc gia đình, con cái là một sự cân nhắc không hề đơn giản, tùy vào hoàn cảnh gia đình và sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng. Ở nhà làm mẹ toàn thời gian, mẹ sẽ có cơ hội được đồng hành, lớn lên cùng con trong từng chặng đường. Dĩ nhiên, mẹ cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như cơ hội nghề nghiệp, sự buồn chán hay thậm chí là mệt mỏi.

Thế nhưng, hãy hài lòng với lựa chọn của mình vì chỉ cần được bên con, thấy con cái khỏe mạnh cũng là một cách hạnh phúc. Có khó khăn đấy, có vất vả đấy, nhưng quyết tâm và vợ chồng đồng lòng, bạn vẫn có thể thực hiện được. Hơn nữa, việc ở nhà này cũng không phải là mãi mãi, mai này khi con lớn hơn chút đến tuổi đi học, bạn vẫn có thể bước vào giai đoạn quay trở lại phát triển công việc, tổng thể thời gian này sẽ không là quá dài đâu cho một khởi đầu mới tốt hơn sau này.

Một hành trình dài, một sự lựa chọn lớn, xen lẫn những niềm vui, hạnh phúc là cả sự hi sinh và đánh đổi. Sự lựa chọn nào cũng tạo nên giá trị của nó, các mẹ đừng quên tìm sự đồng cảm từ phía chồng trên con đường làm mẹ toàn thời gian này.