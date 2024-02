Khí thế khẩn trương trên công trường cầu nối đôi bờ sông Hậu

Công nhân thi công trên công trường xây cầu Đại Ngãi nối đôi bờ sông Hậu những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Công trình thế kỷ

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng là trục giao thông chính, quan trọng ven biển các tỉnh miền Tây. Toàn tuyến có chiều dài trên 15,14km, 5 nút giao, 7 cây cầu;trong đó, có 8,7km trên tỉnh Trà Vinh và 6,5km trên tỉnh Sóc Trăng. Phần xây dựng chính là cầu Đại Ngãi 1 và 2 được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe, phần tuyến đầu tư phân kỳ với giai đoạn 1 gồm 2 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang là 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Cầu Đại Ngãi 2 dài 861m, mặt cắt ngang cầu rộng 17,5m, cầu chính dạng kết cấu cầu đúc hẫng với tổng chiều dài 330m, thời gian thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2025. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 7.962 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án đã được khởi công từ ngày 15/10/2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu: Đây là công trình thế kỷ mà người dân Đồng bằng sông Cửu Long đang mong đợi. Sau khi dự án cầu Đại Ngãi hoàn thành, tuyến Quốc Lộ 60 được kết nối hoàn toàn và tạo thành tuyến trục dọc hành lang phía Đông cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn được khoảng 80km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Qua đó, giảm áp lực giao thông ngày càng lớn trên Quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao khi các khu kinh tế Định An, khu công nghiệp Trần Đề, Đại Ngãi, An Nghiệp, Mỹ Thanh… đi vào hoạt động. Đồng thời, công trình còn làm tăng khả năng đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực ven biển phía Nam.

Trên công trường xây cầu Đại Ngãi nối đôi bờ sông Hậu những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Dẫn chúng tôi thực địa trên công trường khi Tết đã cận kề, ông Nguyễn Tài Mạnh, Giám đốc Ban điều hành liên danh các nhà thầu Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An xây dựng Dự án cầu Đại Ngãi cho biết: Để kịp và vượt tiến độ như hiện nay, hơn 300 kỹ sư và công nhân của liên danh 4 nhà thầu được chia ra 3 ca, 4 kíp và làm việc liên tục hơn 3 tháng qua kể từ khi động thổ công trình từ giữa tháng 10/2023.

Hầu như cả ngày đêm, trên công trường cầu Đại Ngãi Ngãi 2, nối giữa đất liền bên huyện Long Phú với huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng liên tục có ca, kíp công nhân làm việc bất kể ngày đêm và được quán triệt tuân thủ quy định rất nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Khí thế khẩn trương

Thi công giữa dòng sông Hậu rộng cả cây số, bên dưới nước cuồn cuộn chảy, các kỹ sư, công nhân lao động vẫn đu bám trên các trụ cao để hàn các bệ, nối các đường ống, trụ cho kịp đợt đổ bê tông khoan nhồi cắm sâu xuống lòng sông 60-70m. Tất cả các kíp công nhân đều rất khẩn trương, chuyên nghiệp. Những âm thanh của sóng, gió, hòa quyện với tiếng máy hàn xì, tiếng sắt thép va chạm, cọc khoan nhồi vang vọng càng làm cho một vùng sông Hậu như đang được "đánh thức".

Nhờ khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án 85 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, cho đến nay, sau hơn 3 tháng thi công, công trình cầu Đại Ngãi 2 đã giải ngân được trên 220,3/1.543,19 tỷ đồng (đạt 14,3%). Trong số đó, phần tuyến và các công trình trên tuyến đã cơ bản hoàn thành công tác phát quang, dọn dẹp và đào bóc hữu cơ (10,43km); hoàn thành đắp bao đường công vụ đạt 9,77/10,43km (94%). Phần cầu gồm Cầu Đại Ngãi 2 và 5 cầu trên tuyến đã hoàn thành thi công 2.560/2.560m (đạt 100%) cọc khoan nhồi D2000; hoàn thành 4.355/7.150m (đạt 61%) cọc khoan nhồi D1500; hoàn thành 1.725/5.770m (đạt 30%) cọc khoan nhồi D1200…

Cũng theo ông Nguyễn Tài Mạnh, sau khi triển khai thi công, đại diện Ban quản lý Dự án 85 và liên danh các nhà thầu đã triển khai thi công ở tất cả các hạng mục trên công trường. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công cọc khoan nhồi đã vượt so với kế hoạch ban đầu, về phần đường thì cũng thi công thực hiện đảm bảo. Tuy nhiên, phần đường vẫn gặp khó khăn chung do thiếu nguồn cát san lấp chung của Đồng bằng sông Cửu Long nên tiến độ chưa đảm bảo. Nhà thầu cũng đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng có giải pháp tháo gỡ về phần cát san lấp nền để đảm bảo tiến độ dự án.

Khẩn trương thi công để sớm hoàn thành cây cầu nối đôi bờ sông Hậu vào năm 2026. Ảnh mô hình - TTXVN phát

Mặc cho nắng, gió, trên công trường xây dựng cầu Đại Ngãi những ngày cận Tết, không khí lao động đang tiếp tục với khí thể khẩn trương để hoàn thành vượt kế hoạch một số hạng mục. Ông Nguyễn tài Mạnh cho rằng, với tiến độ vượt trong thời gian qua, Ban lãnh đạo đã nhất trí cho cán bộ, công nhân nghỉ Tết chứ không phải thi công xuyên Tết để anh em được về quê, đoàn tụ với gia đình đón Tết. Việc này cũng giúp người lao động dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng tinh thần phấn khởi để sau Tết tiếp tục với nhiệm vụ "nối đôi bờ vui" mà người dân 2 tỉnh Trà Vinh-Sóc Trăng và cả Đồng bằng sông Cửu Long đang mong đợi.

Với tinh thần khẩn trương thi công nhất là tiến độ thi công gói thầu xây lắp cầu Đại Ngãi 2 kết nối các xã đảo thuộc huyện Cù Lao Dung sẽ sớm được nối liền với đất liền vào cuối năm 2025, tiến tới hoàn thành cầu Đại Ngãi 1 kết nối 2 tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và về đích dự án theo đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2026.