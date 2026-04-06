Khi ‘Top 1 tốc độ’ hội ngộ: VĐV số 1 Anna Leigh Waters đến MB

Nữ vận động viên đã lan tỏa thông điệp về làm chủ tốc độ, sự chính xác trong sự nghiệp thi đấu đồng điệu với thông điệp chính của mảng Ngân hàng Doanh nghiệp của MB. Sự kiện có sự tham gia của Ban lãnh đạo MB, các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu và đại diện cơ quan báo chí với thông điệp xuyên suốt "When Top 1 Meets Top 1 – Tốc độ để dẫn đầu".

Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội MB

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐQT MB Vũ Thành Trung cho biết ngân hàng hiện phục vụ hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp SME. Theo ông, đây là một trong những hoạt động đặc quyền MB triển khai nhằm cung cấp những độc quyền "có một không hai" cho khách hàng doanh nghiệp thuộc nhóm "SME gắn kết" của ngân hàng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới những cơ hội trải nghiệm đỉnh cao, qua đó góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển trong thời gian tới", ông nói.

Theo đại diện MB, việc lựa chọn pickleball làm điểm nhấn cho chương trình không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, bộ môn này ngày càng được giới doanh nghiệp yêu thích nhờ tính kết nối cao, dễ tiếp cận, đồng thời đòi hỏi sự nhanh nhạy, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp.

"Kể từ mùa MB Vietnam Cup 2025, MB nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ khách hàng cũng như cộng đồng pickleball. Đó cũng là động lực để chúng tôi mời những ngôi sao hàng đầu thế giới đến giao lưu với các doanh nghiệp, đồng thời mang tới những giải đấu ấn tượng cho người hâm mộ", đại diện MB chia sẻ.

Anna Leigh Waters chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, Anna Leigh Waters nhấn mạnh vai trò của tốc độ trong cả thể thao và tài chính: "Trong thi đấu đỉnh cao, tốc độ luôn là lợi thế, nhưng nếu không đi kèm với sự chính xác và khả năng đọc trận đấu, bạn rất khó để chiến thắng. Tôi luôn tập trung vào việc kiểm soát nhịp độ trận đấu, lựa chọn thời điểm tăng tốc và duy trì sự ổn định trong từng pha bóng," cô nói.

"Tôi tin rằng, tốc độ không chỉ là nhanh hơn, mà là nhanh đúng thời điểm và đúng cách. Khi bạn kiểm soát được nhịp độ, bạn sẽ kiểm soát được trận đấu," Anna Leigh Waters chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cô cũng nhấn mạnh vai trò của tinh thần trong hành trình thi đấu và phát triển:

"Để duy trì vị thế dẫn đầu, bạn cần sự bền bỉ và một tinh thần lạc quan. Sẽ luôn có áp lực và thử thách, nhưng cách bạn phản ứng mới là điều quyết định.

Cô cũng vô cùng ấn tượng MB SME Banking được xếp hạng #1 về tốc độ trong ngân hàng và dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ. Điều đó cho thấy MB hiểu rõ điều mà cô luôn tin tưởng: tốc độ và sự chính xác chính là yếu tố tạo nên khác biệt, dù là trên sân đấu hay trong kinh doanh.

Tại MB một điểm tương đồng rõ nét giữa thể thao đỉnh cao và tài chính hiện đại: tốc độ là yếu tố quyết định khả năng dẫn đầu. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, doanh nghiệp – đặc biệt là nhóm SME – không chỉ cần vốn, mà cần nguồn vốn được cung cấp đúng thời điểm, đủ linh hoạt và thích ứng cao để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Theo công bố gần đây, MB được xếp hạng #1 (nguồn Mibrand) về tốc độ cấp vốn, với 13,8% doanh nghiệp lựa chọn – cao nhất thị trường. Khảo sát cũng cho thấy 51% doanh nghiệp ưu tiên giải ngân nhanh, 43% quan tâm đến thời gian phê duyệt và 38% đánh giá cao sự đơn giản trong thủ tục. Điều này phản ánh một xu hướng rõ rệt: tốc độ không còn là lợi thế bổ trợ, mà đã trở thành tiêu chí cạnh tranh cốt lõi trong lựa chọn ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Cường - PGĐ Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ - PGĐ Khối Ngân hành số - MB phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Xuân Cường PGĐ Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ - PGĐ Khối Ngân hành số - MB cho biết: "Trong thể thao, chậm một nhịp là mất điểm. Trong kinh doanh, Đội ngũ MB thấu hiểu tâm tư của khách hàng doanh nghiệp, chậm một quyết định có thể mất cả cơ hội. Ngân hàng doanh nghiệp của MB (MB SME Banking) luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ thời điểm vàng của dòng tiền. Doanh nghiệp chỉ cần liên hệ Hotline 1900 9045 - bấm phím 8 sẽ nhận ngay tư vấn tài chính, cấp vốn trong 48 giờ, không cần chờ đợi. Tại MB, "tốc độ" không được hiểu đơn lẻ là giải ngân nhanh, mà là tốc độ xuyên suốt toàn bộ hành trình tài chính của doanh nghiệp – từ tiếp cận, phê duyệt, cấp hạn mức đến giải ngân và vận hành dòng tiền.

Thông qua nền tảng số và mô hình phê duyệt tín dụng dựa trên dữ liệu, MB đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, qua đó khẳng định vị thế ngân hàng Top 1 về tốc độ cấp vốn trên thị trường. Đây là năng lực cốt lõi giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn trước biến động và nắm bắt cơ hội kịp thời."

Sự kiện được triển khai với thông điệp xuyên suốt "When Top 1 Meets Top 1 – Tốc độ để dẫn đầu", thể hiện sự gặp gỡ giữa hai biểu tượng: vận động viên số 1 thế giới đại diện cho tốc độ trong thể thao và MB – ngân hàng thuộc nhóm Big5, với định vị MB Doanh nghiệp dẫn đầu về tốc độ cấp vốn.

MB hiện là đơn vị tiên phong tài trợ danh xưng cho hệ thống giải đấu pickleball PPA tại Việt Nam – một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất hiện nay, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ. Việc mời Anna Leigh Waters đến Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là bước đi chiến lược nhằm kết nối thương hiệu với các chuẩn mực toàn cầu, gia tăng nhận diện thông qua biểu tượng tốc độ và thành công, truyền tải thông điệp về năng lực tăng trưởng và đổi mới.

Thông qua chuỗi hoạt động này, MB tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn với ba trụ cột: Tốc độ – Công nghệ – Khách hàng. Trong đó, tốc độ không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà trở thành tiêu chuẩn vận hành xuyên suốt trong toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ. "When Top 1 Meets Top 1" không chỉ là một sự kiện, mà là cách MB định nghĩa lại vai trò của ngân hàng của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: không chỉ cung cấp vốn, mà gia tăng năng lực tốc độ – yếu tố quyết định để doanh nghiệp dẫn đầu, qua đó giúp ngân hàng thêm kết nối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ & vừa, hiện hữu trong những lúc khách hàng SME cần giúp sức nhất, không chỉ tại Việt Nam mà trên khu vực.

Về MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là một trong nhóm Big 5 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia với nền tảng tài chính vững mạnh và tốc độ tăng trưởng ổn định. MB định vị chiến lược tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc SME – động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Với định hướng chuyển đổi số toàn diện, MB phát triển các giải pháp tài chính tích hợp, tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng và quản trị dòng tiền, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh hơn, vận hành hiệu quả hơn và gia tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh biến động.