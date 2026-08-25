Khi “unboxing” trở thành nghệ thuật tạo khác biệt cho thương hiệu

"Unboxing experience": Từ xu hướng mạng xã hội đến chiến lược thương hiệu

Trên thị trường quốc tế, "unboxing experience" (trải nghiệm mở hộp) đang dịch chuyển từ một hiện tượng nội dung trên mạng xã hội thành một điểm chạm quan trọng trong hành trình trải nghiệm thương hiệu. Nếu trước đây bao bì chủ yếu đảm nhiệm chức năng bảo vệ và nhận diện thì ngày nay nhiều thương hiệu nhìn nhận khoảnh khắc mở hộp như phần mở đầu của trải nghiệm sản phẩm - nơi người tiêu dùng lần đầu tiên nhìn, chạm, khám phá và hình thành cảm nhận về thương hiệu.

Tại Việt Nam, xu hướng "đập hộp" càng có nhiều tiềm năng phát triển khi văn hóa tặng quà vốn đề cao sự chỉn chu trong cách trao và nhận. Thiết kế trải nghiệm mở hộp chú trọng vào toàn bộ hành trình của khách hàng từ lúc họ nhận hàng cho đến khi sử dụng sản phẩm. Điều này bao gồm từ loại hộp, cách đóng gói, lớp lót bảo vệ, cách sắp xếp các phụ kiện, hướng dẫn sử dụng đến những chi tiết nhỏ như thẻ cảm ơn, tem nhãn, hay thậm chí là mùi hương khi mở hộp.

Với các thương hiệu thời trang như HAPAS, trải nghiệm mở hộp là một cách tự nhiên để tạo dấu ấn và khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ sản phẩm trên mạng xã hội. Việc HAPAS liên tục làm mới thiết kế qua từng mùa quà tặng không đơn thuần là thay đổi diện mạo của chiếc hộp, mà là đổi mới toàn bộ trải nghiệm trao và nhận quà.

Các bộ sưu tập của HAPAS được thiết kế đồng bộ, để lại dấu ấn đặc biệt với khách hàng

Từ chiến lược khác biệt, HAPAS đã tạo dấu ấn qua hàng loạt chiến dịch và chuyển hóa những ý tưởng sáng tạo thành kết quả cụ thể. Chỉ riêng chiến dịch 20/10/2025 - "Yêu từ điều nhỏ nhất" đã ghi nhận hơn 190.000 lượt "trao yêu thương" thành công. Trên các sàn thương mại điện tử, thương hiệu cũng liên tục chạm Top 1 ngành hàng Túi xách & Vali trong các dịp 10/10, 11/11 và 12/12 trên Shopee và TikTok Shop.

Chiến lược phát triển hộp quà tặng cao cấp không chỉ giúp HAPAS tăng doanh thu mà còn giúp thương hiệu để lại dấu ấn đặc biệt đối với khách hàng. Các bộ sưu tập được thiết kế đồng bộ, chỉn chu giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm băn khoăn khi chọn quà.

Từ màu sắc, cấu trúc, chất liệu đến cách từng món quà được sắp đặt và hé lộ, mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên những "kịch bản mở hộp" độc đáo. Điều này góp phần nâng cao giá trị cảm nhận và củng cố hình ảnh HAPAS như một thương hiệu quà tặng thời trang, tinh tế, sáng tạo. Đặc biệt, sự liên tục đổi mới ấy còn khơi gợi tâm lý tò mò và mong đợi của khách hàng về những trải nghiệm thú vị mà thương hiệu túi xách nữ HAPAS sẽ mang đến trong mỗi mùa quà tặng.

Một chiếc hộp, nhiều tầng cảm xúc: Dấu ấn riêng của HAPAS

Tên gọi HAPAS được lấy cảm hứng từ hai từ "Happiness" (hạnh phúc) và "Passion" (đam mê), thể hiện mong muốn đồng hành cùng phụ nữ hiện đại bằng những sản phẩm thời trang và trải nghiệm mua sắm tích cực. Giữa hàng ngàn thương hiệu thời trang trên thị trường, HAPAS lựa chọn cách tiếp cận mới mẻ nhưng thân thuộc với khách hàng. Thay vì bán một chiếc túi, HAPAS bán một trải nghiệm trọn vẹn khi tặng quà.

Các bộ quà tặng túi xách nữ HAPAS được phát triển với nhiều mẫu túi, mẫu hộp phù hợp với cả tệp khách hàng trẻ và trung niên. Bên cạnh các bộ sưu tập (BST) túi xách được ra mắt quanh năm, HAPAS còn chú trọng phát triển các BST quà tặng vào những mùa vụ lớn như Valentine 14/2, Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trong mỗi mùa quà tặng, HAPAS đều phát triển các thiết kế hộp quà riêng, được thay đổi về màu sắc, họa tiết và cách trang trí để phù hợp với chủ đề của từng dịp. Các hộp quà thường được kết hợp cùng túi xách, ví và một số phụ kiện nhỏ, giúp sản phẩm có tính hoàn thiện cao hơn khi được lựa chọn làm quà tặng.

Vào chiến dịch Marketing dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2025, HAPAS làm mới trải nghiệm tặng quà với thiết kế hộp quà 2 tầng. Tiếp nối tinh thần đổi mới qua từng mùa quà tặng, HAPAS mang đến bộ quà tặng Valentine 2026 với Bộ Quà Tặng Túi Xách Candy Hộp Thương Thương 2026. Điểm nhấn là vòng xoay chuyển động trên nắp hộp, có thể xoay chữ để custom theo người tặng và người nhận, mang ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu.

Bộ Quà Tặng Túi Xách Tidy Hộp Yêu Yêu nổi bật với cấu trúc 2 tầng

Không chỉ làm mới hình thức hộp, HAPAS còn phát triển nhiều bộ quà với mẫu túi, thiết kế hộp và cách phối sản phẩm khác nhau, phù hợp với sở thích và độ tuổi của người nhận. Bộ Quà Tặng Túi Xách Elent Hộp Thương Yêu tạo cảm giác trang nhã, sang trọng, phù hợp với nhóm khách hàng trung niên. Trong khi đó, Bộ Quà Tặng Túi Xách Aura Hộp Thương Nhớ mang tinh thần trẻ trung, hiện đại hơn. Qua đó, HAPAS cho thấy khả năng cá nhân hóa trải nghiệm quà tặng theo từng nhóm người nhận, đồng thời mở rộng sức hấp dẫn của sản phẩm từ khách hàng trẻ đến khách hàng trung niên.

Bộ Quà Tặng Túi Xách Elent Hộp Thương Yêu sang trọng, phù hợp với nhóm khách hàng trung niên

HAPAS cũng bắt đầu phát triển thêm các dạng hộp PR Box - phiên bản đặc biệt gửi tặng KOC với trải nghiệm mở hộp thú vị vào các chiến dịch ra mắt bộ sưu tập mới. PR Box trong mỗi chiến dịch đều có cách thể hiện khác nhau, tạo sự bất ngờ, tò mò và khiến người nhận háo hức khám phá.

Trong chiến dịch gần đây, PR Box được thiết kế với kích thước lớn khiến người nhận tưởng rằng bên trong là một chiếc túi xách, nhưng thực tế hộp lại trống. Khi chủ động khám phá, người nhận mới phát hiện một ngăn ẩn chứa hộp trang sức, tạo nên khoảnh khắc bất ngờ. Với những chiến dịch lớn sắp tới như sinh nhật thương hiệu hay 20/10, những PR Box mới của HAPAS vì thế cũng đang được chờ đợi. Liệu thương hiệu sẽ tiếp tục mang đến những ý tưởng mở hộp bất ngờ nào để mỗi lần nhận quà lại trở thành một trải nghiệm đáng nhớ?

Những trải nghiệm được tính toán từ thiết kế như vậy không chỉ khiến quá trình nhận - mở quà trở nên đáng nhớ hơn, mà còn tạo thêm chất liệu để kết nối với KOC, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và thúc đẩy nhu cầu mua sắm trong các mùa quà tặng. Điều này cũng góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho HAPAS với các thương hiệu khác cùng ngành.

HAPAS đang dần mở rộng "vũ trụ" của mình, từ những chiếc túi quen thuộc đến nhiều mảnh ghép mới để phụ nữ Việt tự do hoàn thiện phong cách. Cùng với trải nghiệm unboxing ngày càng được làm mới, trang sức và nước hoa là hai ngành hàng mới được HAPAS giới thiệu trong năm nay, đánh dấu bước chuyển mình trẻ trung và thời thượng hơn.

PR Box - phiên bản đặc biệt gửi tặng KOC với trải nghiệm mở hộp thú vị

HAPAS đã chứng minh rằng một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể định nghĩa lại ngành hàng bằng cảm xúc và sáng tạo. Từ một thương hiệu túi xách nội địa, HAPAS đã trở thành biểu tượng quà tặng của thời đại Creator Commerce (mô hình kinh doanh kết hợp giữa nhà sáng tạo nội dung và thương mại điện tử) - nơi mỗi món quà không chỉ là vật phẩm, mà là một khoảnh khắc yêu thương được trao đi.

Xem thêm các bộ sưu tập túi xách và quà tặng của HAPAS tại: https://hapas.vn/