Kho dự trữ châu Âu đầy nhanh hơn giúp hạ giá khí đốt

Theo Trading Economics, 1/9, giá khí đốt tại EU ở mức 234 euro/mwh (234 USD/mwh), giảm thêm 2,46% so với ngày hôm trước. Mức giá này giảm 30,7% so với mức kỷ lục đầu tuần này (26/8).

Kho dự trữ khí đốt của số nước châu Âu đang đầy nhanh hơn dự kiến, lượng khí đốt hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ và Trung Quốc gia tăng đáng kể và nhiệt độ ở Đông Âu dễ chịu hơn là những lý do giúp giá khí đốt ở khu vực này “hạ nhiệt”.

Tại Ba Lan, dự trữ khí đốt đã gần đạt 100% công suất vào ngày 27/8, trong khi dự trữ của Bồ Đào Nha đã đầy. Dữ liệu GIE (Gas Infrastructure Europe) cho thấy dự trữ của Italia đạt 81%, trong khi của Hungary là 62% và của Bulgaria là 60%.

Tại Đức, dự trữ đang đầy nhanh và dự kiến sẽ đạt được mục tiêu 85% trong tháng 9 - Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết hôm 28/8.

Nhập khẩu khí đốt đã tăng thông qua đường ống từ Na Uy và các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn nhiều lo ngại rằng nguồn cung từ các nhà sản xuất ngoài Nga có thể không đủ đáp ứng nhu cầu của khu vực vào cuối năm tới.

Theo Financial Times, Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới đã bán lại lượng LNG dư thừa trên thị trường quốc tế, trong đó có châu Âu. Lượng khí đốt dư thừa này do nhu cầu trong nước còn thấp vì quốc gia này vẫn chưa gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Ngoài ra, nhiệt độ trên khắp Đông Âu và khu vực bán đảo Iberia đang khá dễ chịu cũng giúp các quốc gia tiết kiệm khí đốt hơn vì nhu cầu điều hoà giảm bớt.

Tuy nhiên, EU vẫn lo lắng rằng, sau 3 ngày bảo trì, Nord Stream 1 không mở lại như kế hoạch thì giá khí đốt có thể lại quay về chu kỳ leo thang.

Ngược lại với châu Âu, giá khí đốt của Anh ngày 1/9 là 463 xu Anh/therm (5,39 USD/therm), tăng 0,89% so với ngày trước, tương đương với mức giá đỉnh vào tháng 12/2021 và giảm 17% so với mức kỷ lục tháng 3.

Ngày 1/9, giá khí đốt tại Mỹ là 9,04 USD/MMBtu, giảm 0,84% so với ngày trước đó, tương đương với mức giá giữa tháng 5.

Về thị trường than, giá than nhiệt tại Australia vẫn còn ở mức cao. Tháng 6, quốc gia này phải ngừng một số nhà máy nhiệt điện, một số nhà máy cắt giảm sản lượng vì thiếu than. Trong khi đó, các nhà máy phát điện bằng khí đốt cũng đang phải đối mặt với lo ngại về gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Còn tại Ba Lan, người dân xếp hàng dài mua than bên ngoài các mỏ than. Tập đoàn khai thác than PGG của nước này cũng đã chuyển sang bán hàng trực tuyến vào thứ Ba (30/8).

Giá than nhiệt Newcastle (Australia) ngày 1/9 tăng 2,52% so với ngày trước ở mức 425 USD/tấn. Mức giá này cao hơn 17,4% so với mức thấp nhất đầu tháng 8.

Giá than cốc dùng trong luyện thép của Australia là 286 USD/tấn, giảm 3,7% so với ngày hôm trước, tương đương với mức giá đầu tháng 7.